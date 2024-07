Un grupo de seis diputados de La Libertad Avanza visitó en los últimos días en la cárcel de Ezeiza a represores de la última dictadura militar condenados por delitos de lesa humanidad, entre los que se encontraban Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti. La actividad tuvo el objetivo de “ver las condiciones de vida” de los detenidos, según se informó, y generó una interna en el bloque oficialista.

“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, explicó el legislador libertario Beltrán Benedit, organizador de la visita, a través de un escrito difundido por Whatsapp. Luego, indicó que fue acompañado por los diputados Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo.

Los argumentos de los diputados mileistas que visitaron a genocidas en la cárcel

Entre otros argumentos, el dirigente entrerriano sostuvo que los cargos contra estos detenidos "no han sido probados, no tienen condena firme y en muchos casos son inventados". También adelantó a las personas de su espacio que le consultaron que realizará un escrito que dirá que "no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (los terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio".

El encuentro se produjo la semana pasada, pero se conoció tras una publicación del medio La Política Online (LPO). Sobre esto, Benedit expresó: "Con su artículo muestra estar más cerca del terrorismo zurdo que de la verdad, les duele la visita humanitaria". Además, dijo que el presidente Javier Milei "combate en la política a esta ideología" y que denunciarán públicamente a los jueces que "armaron y fallaron a favor de esta farsa".

Según pudo reconstruir este medio, algunos de los legisladores no sabían que iban a encontrarse con exrepresores. Además, desde el entorno de Martín Menem, aseguraron que el presidente de la Cámara de Diputados “no sabía nada” del encuentro.

“No fue algo ideado desde el bloque”, afirmaron fuentes del oficialismo al medio Parlamentario.com, al mismo tiempo que añadieron que tanto Benedit como los otros diputados “fueron a ver a todos los presos de más de 70 años para ver en qué condiciones estaban”.

La noticia generó una interna en el bloque libertario y, además de definirla como "una actividad de un grupo minoritario", salieron a aclarar que no tienen pensado presentar algún proyecto relacionado con algún posible beneficio de prisión domiciliaria para los condenados por este tipo de delitos.

Beltrán Benedit, diputado de La Libertad Avanza.

Críticas a la visita de los diputados de LLA a exrepresores

Después de que se conociera la visita, desde diferentes espacios y agrupaciones sociales y políticas repudiaron la visita de los legisladores libertarios a los exmilitares que cumplen condena en el penal de Ezeiza. La Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA- A) catalogó los hechos como un “desprecio por el pueblo argentino” y organismos de derechos humanos manifestaron su malestar.

Entre otros, la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) publicó: "Integrantes del gobierno de Milei son acusados de visitar a los genocidas en la cárcel. Acá te contamos quiénes son: Alfredo Astiz: genocida de la ESMA condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Alias: Ángel Rubio, Ángel de la Muerte, Gustavo Niño".

Sobre Raúl Antonio Guglielminetti, escribieron en un mensaje de la red social "X": "Alias: Mayor Gustavino. Ex agente de inteligencia. Condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti, parte del Plan Cóndor".

Por otro lado, la Unión Cívica Radical (UCR) también difundió un comunicado en el que repudiaron la visita que realizaron diputados de la Libertad Avanza "a un grupo de represores condenados por hechos aberrantes y que están detenidos en una Unidad del Servicio Penitenciario Nacional".

"Deberían tener conciencia que visitar a genocidas y la charla amena con quienes violentaron los derechos más básicos de la ciudadanía es una afrenta a víctimas, familiares y a todo el pueblo argentino que decidió hace 40 años vivir en democracia y al amparo de la Constitución", añadieron en una publicación en redes sociales.

Además, la diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard, afirmó su "más enérgico repudio" y posteó: “Este hecho triste y lamentable muestra la voluntad del Gobierno de retroceder en materia de derechos humanos y garantizar impunidad a personas que han cometido aberraciones, torturas, y se han apropiado niños en la época más triste de nuestra historia".

