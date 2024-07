La contundente definición de Manuel Adorni: "No nos importa el valor del dólar ni el riesgo país"

En su conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la caída del dólar blue y los financieros y el aumento del riesgo país en su conferencia. Aseguró que esos indicadores no son de su interés y que su "obsesión" es el peso.

Adorni, consultado sobre los indicadores sostuvo: "Llamó la atención por qué ante un anuncio se derrumban los dólares financieros. Pero nosotros no le buscamos explicación en el día a día. No nos importa el valor del dólar, no nos ocupa el dólar, el riesgo país, lo que verdaderamente nos preocupa y desvela todos los días es el peso. Tenemos un problema con el peso y lo que hicimos fue profundizar la política monetaria, la limpieza de pesos y terminar con la última canilla para la emisión".

"Nuestra obsesión es con el peso, que cada vez haya menos pesos en la economía para que efectivamente la inflación se termine de pulverizar. Esto no es más que la estocada final a la inflación", manifestó e insistió con la idea de que el Gobierno no interviene en los mercados.

El tema fue central, luego de la reacción de los mercados este lunes 15 de julio, en el inicio de la semana después de que el sábado el Gobierno anunciara que intervendría en el mercado del dólar contado con liquidación con el objetivo de cerrar la última canilla de emisión monetaria.

Tras el anuncio el dólar blue cayó 85 pesos, a $ 1.415, los financieros se desplomaron más del 8% y este martes continúa la baja de los dólares, pero también la suba del riesgo país.

Las negociaciones del Gobierno con el FMI

Mientras que el FMI empeoró las previsiones sobre la economía argentina, el Gobierno debe llegar a un nuevo acuerdo con el organismo. "Lo hemos comentado acá, las intenciones de llegar a un nuevo acuerdo, más allá de la discusión formal, estamos sobrecumpliendo todas las metas, y la caída a la que hacés referencia no es algo que sorprenda", aseguró Adorni. "Por supuesto que este iba a ser un año en el que la retracción económica iba a estar presente", indicó.

El portavoz marcó una diferencia respecto a momentos críticos como2020 por la pandemia y la crisis de 2002, según Adorni, ahora el trabajo que hizo el Gobierno de Milei para ordenar la economía hace que el país esté "listo para el despegue".

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional difundió en Washington la actualización de julio del Informe de Perspectivas Globales (conocido como WEO, por sus siglas en inglés) donde revisa los pronósticos de crecimiento de los países miembros. Respecto a Argentina pronosticó ahora una recesión del 3,5%, debido al fuerte ajuste del gobierno de Javier Milei que optó por enfriar la economía para bajar la inflación y recortar el gasto.