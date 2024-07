Lorena Álvarez: "Victoria Villarruel es la heredera de Lilita Carrió y CFK"

La periodista Lorena Álvarez publicó un artículo titulado “Enemigas íntimas” en la revista Panamá en el que sostiene que dentro del grupo de nuevas políticas, “la heredera más directa de Elisa Carrió y Cristina Kirchner es Victoria Villarruel por cómo va construyendo su carrera política”. Además, cuestionó la capacidad de Karina Milei de construir su propia carrera política, aunque destacó la particularidad de su figura: “es la vicepresidenta y es la primera dama”. “Hay una delgada línea entre cuidar a su hermano y empezar a gustar del poder”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Lorena Álvarez es periodista. Actualmente, se desempeña como columnista de la revista digital Panamá.

En tu columna “Enemigas íntimas”, escribiste sobre la posible reencarnación de una pelea histórica entre dos mujeres de peso como son Cristina Kirchner y Elisa Carrió, que puede funcionar como espejo de la actual tensión entre la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y la hermana del Presidente. El peso político e intelectual de Carrió y de Cristina Kirchner no parece guardar comparación con la licenciada en Relaciones Públicas que es la hermana del Presidente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Coincido con vos, no es el mismo peso. También puedo decir que no sabemos cuál es el peso porque hasta ahora, Karina Milei ha hablado muy poco como secretaria general de la Presidencia. Como escribí en mi columna, en la misma semana Elisa Carrió y Cristina Kirchner hicieron apariciones estelares en medios como Gelatina y Blender y volvieron a aparecer como enemigas íntimas. En ese artículo mencioné que dentro del grupo de políticas que aparecieron, la heredera más directa de Carrió y Cristina es Victoria Villarruel.

El Gobierno tildó de “comentario desafortunado” la respuesta de Villarruel a Francia por los cánticos racistas | Perfil

Más allá de que esté en las antípodas ideológicas de ambas mujeres, es de otra estirpe. Victoria es una mujer que habla muchísimo mejor, tiene un vocabulario florido y en estos tiempos donde todo es corto, publica tuits larguísimos. Esta columna la publique dos días antes de esa elegantísima gripe que la dejó fuera de aquella foto de la glaciar noche del 8 y 9 de julio, donde su ausencia fue más estelar que si hubiera estado presente.

Lacan decía que la verdadera presencia es la presencia de la ausencia...

Exactamente. Lo que hizo fue no ser víctima de un trato glaciar y reaparecer al otro día, que era su día, desfilando cual novia princesa junto al Presidente. Se evitó los conflictos y al otro día, era la única descansada, rozagante, bella y hasta coincidió con el color de la hermana del Presidente.

Cuándo decís que no le conocemos el peso político a la hermana del presidente, de alguna manera eso demuestra la inexistencia de su trayectoria política. No se llega a ser Elisa Carrió o Cristina Kirchner de un día para el otro.

Pero la irrupción de Elisa Carrió fue de verdad rutilante. Era una persona absolutamente desconocida en 1994, 30 años atrás en la Convención Constituyente, y terminó siendo la estrella. Yoma mismo cuenta que cuando la escuchó quedó perplejo y dijo “Aquí ha nacido una estrella”.

Sin embargo, eso no ha pasado con Karina. Hay personas que no vienen de la política pero están preparados o toda la vida se encargaron de querer llegar a esos lugares, como Victoria, que se viene preparando hace muchos años. . Esto es un poco más insólito: obtuvo un lugar preponderante pero no sabemos si de verdad era el lugar que quería ocupar o si sigue siendo el lugar de cuidar a su hermano. Hay una delgada línea entre cuidar a su hermano y empezar a gustar del poder.

Karina Milei arma una supersecretaría con más fondos y áreas al servicio exclusivo del Presidente | Perfil

La interna Karina-Victoria tiene otras aristas. Hemos vivido otras internas, pensemos que tuvimos una renuncia de un vicepresidente en octubre del 2000. Pero en este caso hay una tercera persona, que es la hermana del Presidente. Hay un juego distinto, como es todo este Gobierno que no se puede analizar con los manuales de ciencia política clásicos. Todo es nuevo, inclusive una pelea que no sabemos si es porque quiere cuidar al hermano, si le cae mal o si no coincide con ella, lo que sería un poco extraño porque llegaron a ser una fórmula y se supone que estaban de acuerdo en todo.

En el caso de Carrió y CFK, ambas fueron candidatas a presidente. Cristina lo logró dos veces, después fue vicepresidente y Carrió lo intentó dos veces y una de esas veces salió segunda. Se le podría asignar una carrera electoral a la vicepresidente Villarruel pero no a la hermana del Presidente. Una cosa es ser el hermano de alguien, y otra es hacer una carrera propia.

Por supuesto, tampoco sabemos por sus propias palabras qué es lo que Karina Milei desea. No sabemos si en el 2025 va a disputar una banca o cómo va a seguir. De Victoria, ya se puede pensar que quiere una carrera posterior a la vicepresidencia. Villarruel llegó para quedarse y es la heredera más directa de Carrió y CFK por cómo va construyendo su carrera política.

"Hay una delgada línea entre cuidar a su hermano y empezar a gustar del poder", declaró Lorena Álvarez.

Villarruel es ingobernable y creo que ese es el gran choque con Karina. Pensemos que Karina va a la Embajada de Francia a pedir disculpas por el tweet de Victoria defendiendo al jugador Enzo Fernandez y Victoria fija el posteo en X (ex Twitter). Al día siguiente de las disculpas al Embajador, Victoria ya estaba recorriendo Catamarca con un poncho.

El perfil que hizo el Financial Times sobre Karina Milei: "guardiana" y "protectora extrema" del proyecto de su hermano

Hay dos vertientes dentro del gobierno: liberales y liberales nacionalistas. Yo digo que el de la vicepresidenta es un “onganiato style”. Ahora está de lado, pero vamos a ver cómo sigue jugando. También hay que pensar qué papel va a cumplir Mauricio Macri en todo esto. Javier Milei ganó el balotaje con el 56%, pero el 26% fue del PRO, y los votantes del PRO tienen mucha simpatía por Victoria.

Me hace dudar respecto del peso específico de Karina Milei para construir una carrera política.

Coincido en que no se si Karina puede hacer una carrera en política, y el apellido solo no le va a alcanzar. Javier Milei se construyó como un líder, pero no se sabe si pasará lo mismo con Karina. La carrera meteórica del Presidente también estuvo constituida de muchísimas horas de televisión. Se cree que fue un fenómeno de redes, que lo es, pero básicamente las redes hicieron un recorte de las cantidad de horas de Milei en televisión. La gran duda es si el caso de Karina es el mismo, porque no le escuchamos una palabra y no sabemos lo que piensa. Por otro lado, sabemos que piensa Victoria, aunque no estemos de acuerdo. Esto es algo que la asemeja a Carrió no Cristina, que no tienen problema en ser amadas u odiadas.

Alejandro Gomel: Moreno dijo en Modo Fontevecchia que Villarruel ya está “repartiendo ministerios de un futuro gobierno”. ¿Vos ves un movimiento de la vicepresidenta en este sentido, como cuando viaja al interior y habla con los gobernadores?

Ella está haciendo su propio juego, que es uno mucho más político que el del propio oficialismo. No sabemos cómo seguirá porque hasta ahora, en todos los conflictos entre presidente y vicepresidente, perdió el vicepresidente. Cobos cayó al olvido después de la 125. Alfonsín y Victor Martinez tuvieron conflictos y a Victor Martínez ya no le recordamos el rostro. Duhalde logró desprenderse de la vicepresidencia, y sabemos que no hubiera podido seguir muchos años más como vice de Menem. Ni hablar de Cacho Álvarez que renunció.

Guillermo Moreno: "Villarruel sabe que esto se termina, por eso está ofreciendo ministerios" | Modo Fontevecchia

Ella puede estar haciendo movimientos, pero hay que ver que pasa de acá al futuro. Lo que pasa es que este Gobierno nos rompió todos los manuales. Recordemos que se van a cumplir 20 años de la disputa de Parque Norte, entre Cristina Kirchner y Chiche Duhalde. Ese fue el último golpe de los Duhalde y los Kirchner se establecieron como líderes del partido. Pero no sabemos qué puede pasar ahora. Esta es una disputa nueva porque hay un nuevo personaje: la hermana. En los últimos 40 años, no recuerdo que hermanos con este grado de poder.

Por otro lado, Victoria aportó votos y seriedad. En su debate, hizo un mejor papel frente a Agustín Rossi que el de Javier Milei frente a Massa. Lo interesante es analizar cómo la está mirando el macrismo, porque en cualquier momento, Macri se desprende de este Gobierno buscando cuidar su futuro.

Macri, entre una “agenda de cambio” y empoderar al PRO | Perfil

Otra cuestión es que no hay primera dama. En el orden de representación social, la hermana del Presidente juega ese rol.

Es una historia casi romántica. Zulemita Menem fue una primera dama muy exótica, pero siempre estuvo muy corrida del poder. El caso de Karina es particular en todos los sentidos: es la vicepresidenta y es la primera dama. Además, su contrincante no se queda quieta. El 9 de julio, Victoria subió tres fotos a su Twitter, que es el territorio que más le importa al Presidente. La elección de las tres fotos no fue casual: en las tres está con el Presidente, pero en la segunda se la ve a Karina con una cara tremenda, como si fuese la tercera en discordia. Eso fue un golpazo en un territorio que le importa mucho al Gobierno.

TV FM