Victoria Villarruel: "En los 70 se combatió al terrorismo y ¿dónde están los que lo combatieron? Presos"

Victoria Villarruel brindó este jueves su primera entrevista como vicepresidenta en ejercicio, tras semanas de cierta turbulencia en el Senado a raíz del rechazo del DNU 70/2023. En la previa del Día de la Memoria, la vice vuelve a ocupar el centro de la escena política ya que el oficialismo divulgará este domingo un spot basado el concepto de "memoria completa" y durante el reportaje la vice ratificó su controvertida visión en torno a los derechos humanos y la lucha armada durante la década del '70.

A propósito de esta conmemoración inminente y la movilización que tendrá lugar el domingo por el Día de la Memoria, Villarruel afirmó "hay un morbo con esa fecha" y cuestionó la postura de las agrupaciones de izquierda.

También profundizó en el polémico tema de los indultos a los represores, una cuestión que tomó fuerza esta semana a raíz de trascendidos que fueron desmentidos por el ministro de Defensa, Luis Petri.

"La solución a la cuestión de aquellos que están detenidos por causas de lesa humanidad no es el indulto ni es la amnistía", argumentó Villarruel en TN, en diálogo con el periodista Jonatan Viale.

En su lugar, la vicepresidenta propuso una "solución jurídica" y se mostró en contra de que el Estado haya estirado "el derecho hasta límites que no eran los correctos".

Al referirse a las agrupaciones y ciudadanos que se movilizarán el 24 de marzo para marchar por el Día de la Memoria, Villarruel lanzó una provocativa frase: "Si quieren festejar el golpe, allá ellos".

A continuación, la compañera de fórmula de Milei ahondó en el concepto de "memoria para todos" y criticó a las organizaciones de izquierda que marchan año tras año en esta peculiar fecha.

"Toda la izquierda parece que se le va la vida si el 24 de marzo no logran que se escuche su mensaje que está ininterrumpido desde hace 40 años", protestó Villarruel.

"Lo que estamos debatiendo es que la memoria es para todos, que los derechos humanos son también para los argentinos de hoy, que los tienen en muchas oportunidades violados por gobiernos como los que pasaron", explicó la vice en TN.

"La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los '70, ¿no? El narco es un civil para el derecho. En los '70 se combatió el terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos", polemizó la vicepresidenta en uno de los tramos más controvertidos de la entrevista.

Al mismo tiempo, Villarruel afirmó que no se equivocó al permitir el tratamiento del DNU: "Acá estaba en juego la institucionalidad".

Por otro lado, la vice volvió a marcar diferencias con Cristina Kirchner y con el propio Javier Milei, si bien aclaró que su relación con el presidente es "buena" y que incluso desayunaron juntos este jueves.

Con respecto a la ex presidenta, Villarruel la criticó por "destituyente", en referencia al documento de 33 páginas que publicó CFK a mediados de febrero, donde advertía que otras fuerzas políticas "no pudieron terminar sus mandatos cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan".

Frente a esto, Villarruel le pidió a CFK "llamarse a silencio".

La llamativa analogía de Milei con Freddy Krueger

Durante el reportaje en TN, Villarruel propuso una curiosa analogía de la motosierra de Milei con Freddy Krueger.

La vice advirtió que "si venís con la motosierra como Freddy Krueger" habrá consecuencias: "Después vienen un montón de juicios laborales y tenés que pagar 700 indemnizaciones en el fuero laboral...".

"¿Esa analogía corre para el presidente Milei?", indagó Viale.

"Él está con la motosierra a full, nosotros también, pero tenemos que hacerlo con el cuidado de que eso no genere después un gasto mayor", puntualizó la vicepresidenta.

En desarrollo...

CA