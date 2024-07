Cristina Kirchner: "El único que sigue creyendo que el problema de la Argentina es el déficit fiscal es el Presidente"

La expresidenta Cristina Kirchner reflexionó sobre la herencia del peronismo, sus figuras y la economía. En un análisis pendular entre la historia argentina, con la excusa del 50° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, Cristina postuló que Javier Milei está "atado a un mundo que no existe", dijo que su programa es "trucho a insostenible" e insistió en que "el único que sigue creyendo que el problema de la Argentina es el déficit fiscal es el Presidente". "El problema es la escasez de dólares y que no saben cómo van a pagar los vencimientos", indicó.

"Lo que más me preocupa es cómo se para la Argentina con esta sociedad frente a un mundo que viene cambiando mal. La globalización se viró a los nacionalismos, Estados Unidos pensó que lo iba a convertir en un mundo unipolar y la verdad es que no fue así. El gran ganador fue China, que no entra con marines, sino con el comercio. Cuando comparan la derecha de acá con la europea, ¿qué tiene que ver?", cuestionó la expresidenta, senadora y vice. "Siento que la derecha de acá es muy anacrónica, se quedó en la Guerra Fría, te hablan de comunismo", recriminó.

En entrevista con Pedro Rosemblat, para su canal de streaming Gelatina, Cristina Kirchner analizó: "Si vos ves el debate entre Biden y Trump en serio te das cuenta de que necesitamos que la dirigencia argentina se siente a pensar qué vamos a hacer con un país súper endeudado. El único que piensa que el problema es el déficit fiscal es el Presidente. El problema es la escasez de dólares y que no saben cómo van a pagar los vencimientos. Agarrate Catalina con los que vienen en 2026 y 2027. ¡Y ni hablar del RIGI! ¿De dónde van a sacar los dólares?".

"El campo que se olvide de que le bajen retenciones, porque con el RIGI va a ser el único productor de dólares. Aprobaron la ley de Bases y el dólar sigue subiendo porque el mercado sí sabe sumar. Estás en problemas aunque tengas déficit cero (cada vez más trucho) porque no tenés dólares", continuó. Luego definió que la situación actual de las provincias, principalmente la de Buenos Aires, "es insostenible" y recordó que la incorporación de Luis Caputo al equipo de Milei fue "bajo la promesa de que vengan los dólares para una dolarización". "Quién embromó a quién, es lo mismo", resolvió.

"No compran alimentos, no compran medicamentos, suspendieron la obra pública. El superávit es trucho e insostenible. La única manera era con una dolarización", estableció. Luego, cuando Rosemblat le consultó qué temas debería estar discutiendo hoy el peronismo, la exmandataria insistió con la economía, aunque aclaró: "No puede ser que el peronismo discuta solo, la agenda tiene que discutirse con alguien más, por ejemplo qué hacemos con la deuda. Debemos, según el último reporte del FMI, 400 mil millones de dólares. ¡Y estamos proponiendo un modelo extractivista que no nos deja un dólar!".

"No es una postura dogmática, subjetivista, sino de dólares. Creo que tenemos que hacer un replanteo de la deuda, pero no para no pagarla", dictaminó. "De todos los que están, somos los que pagamos, los demás endeudaron. Esto me da la autoridad para encarar las discusiones. No es una cuestión de lo que dice Cristina, es la realidad del gobierno, que está pidiendole al Fondo", diferenció. "Ni siquiera digo el enfoque de la industria, el valor agregado. Digo lo básico: qué hacemos con la moneda, la deuda, cómo nos abroquelamos para pagar y sostener el crecimiento. Y después viene lo demás, sino no se resuelve nada", ordenó.

Asimismo, Cristina Kirchner destacó que el problema de la economía argentina radica en el bimonetarismo y puntualizó que "no quiere" que Javier Milei fracase, pero que el "RIGI no es el camino". "Este hombre, que es sostenido únicamente por los capitales, propone cosas insólitas que no están resultando", disparó. Entonces comentó la caída del acuerdo de Arabia Saudita con Estados Unidos por los petrodólares y explicó: "Por eso no podemos hablar de comunismo, parecés disociado de la realidad". Lamentó además el rechazo a ingresar a los BRICS, pero celebró que "ese tren no se fue, lo único eterno es la muerte". "Los hechos finalmente van a obligar" al presidente "a tomar contacto con la realidad", opinó.

Cristina Kirchner llamó a "repensar las Fuerzas Armadas"

En esta entrevista para Gelatina, Cristina Kirchner fue consultada por el significado del atentado de 1955. "Fue un retroceso fenomenal, es el inicio de la violencia política en el siglo XX, tiraron 14 toneladas de bombas. Después esa violencia no paró: azules y colorados, la guerrilla, la vuelta de Perón, finalmente el 24 de marzo. No se conoce en la historia que una Fuerza Aérea bombardee a su propio pueblo, un día de semana. Ese período de violencia comienza con el derrocamiento de Perón y termina con la caída en Malvinas, que es la primera vez que el Ejército argentino es derrotado en batalla".

"Así empieza el deterioro de nuestras Fuerzas Armadas, porque ¿son para cuidar a Videla o al territorio argentino? Para eso nacieron y por eso hay que repensarlas. Necesitamos a las Fuerzas Armadas, hay que generar una mirada superadora desde nuestro espacio político para que comprenda su rol en el mundo que viene por los recursos, no solamente el litio o el cobre, sino para el agua. Lo dijo Máximo cuando habló sobre la ley de Bases en Diputados: necesitan estar equipadas. Que no tiren cal a sus soldados, que lean adecuadamente la historia, con sus grises. Pero nadie es inocente, algunos tuvieron más responsabilidades", siguió la dirigente.

"Las armas que el pueblo te da para que lo defiendas, hay que repensarlas. No para discursitos, sino para prácticas concretas. Necesitamos parar un minuto, dejar de aturdirnos con gente que sólo quiere aparecer en los medios. Este es el mejor homenaje a Perón y a Evita", afirmó y cruzó a quienes están interesados en que "perdamos el tiempo en internas domésticas porque fueron los elementos fundantes del extractivismo, desde el colonialismo europeo a lo que viene ahora".

Qué dijo Cristina sobre el peronismo

Cuando Pedro Rosemblat le preguntó a Cristina Kirchner si "algo del peronismo quedó viejo", la dirigente respondió: "No, al contrario: la tercera posición, armonizar la comunidad, la educación, el medioambiente. Viejos quedaron algunos peronistas, y gorilas ni hablar, pero el peronismo no es viejo", manifestó. "Los chinos tienen una gran reforma de 1978, cuando definen que la conducta debe basarse en la experiencia, eso es la verdad. Tan mal no les ha ido. Es un poco eso, el peronismo también es una solución argentina para los problemas argentinos, que ni quisimos exportarlo".

En ese sentido, la expresidenta resaltó que Juan Domingo Perón fue "un visionario total". "Imaginate el mundo en el 45, dividido entre un occidente 'libre capitalista' y el comunismo, después de la Segunda Guerra. Imaginate una tercera posición, es el primero que la formula. No significa un poquito de cada lugar, sino una postura nacional, resolver los problemas del país en un mundo donde surgía el constitucionalismo social y construir una doctrina, entendiendo el rol del FMI".

"Fue un adelantado acá y en Europa. No solamente con la Patria justa, libre y soberana, sino que vio lo que venía con la globalización, ni hablar del medio ambiente. Fue el primer dirigente argentino que supo lo que iba a pasar con el planeta y las actividades nocivas del hombre", ahondó. También dijo que el peronismo "no es igualitarismo, porque comprendemos que no somos todos iguales. Es un piso de oportunidades". "Ya tenemos que pasar en una etapa superior", propuso y reconoció: "Que cada argentino produzca lo que consume cerraría el término de productividad".

En cuanto a las verdades peronistas, la expresidenta comentó que "más que repasarlas verbalmente hay que incorporarlas en la práctica, en lo empírico". Entonces mencionó la experiencia de Néstor Kirchner como intendente, gobernador y presidente, junto a su doble mandato como presidenta y los últimos cuatro años como vice de Alberto Fernández. "Son casi 30 años desde el piso primigenio que es la organización municipal, hasta la presidencia. Toda una experiencia, en el sur, en la Patagonia, donde las cosas son más díficles. El bagaje teórico te ayuda, pero lo empírico es insustituible", consideró desde su experiencia.

"Argentina tiene una tendencia a las facciones enfrentadas, con el peronismo también surge el antiperonismo, como en el siglo XIX había federales y unitarios. La primera presidencia de Perón fue de reparación y se recuperó como conservadurismo, que era muy popular. El segundo gobierno fue de organización", puntualizó. En cuanto al peronismo actual, Cristina observó: "Seguimos sufriendo proscripción, se invalida a quien tiene un proceso de construcción. Sólo se sustituyó al partido militar por el judicial".

Cristina expresó que tanto ideas como personas son importantes. "Los ideales se encarnan en hombres y mujeres a los que la gente ve y elige. A Perón lo eligen por la labor que hizo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde construye el peronismo. Allí plasmó sus ideas y la gente vio realidades y fue beneficiaria". Planteó que Perón tuvo muchos aciertos, como "la decisión de hacer algo diferente".

"Y todos cometemos errores. Cuando eligió a Arturo Frondizi estuvo muy bien porque de esa manera pudo dividir a la UCR. Después Frondizi no sólo lo traicionó: largó el Plan CONINTES. Te metían preso y juzgaban tribunales militares. Ni Servini de Cubría ni el otro mamarracho de Stornelli, lo hacían militares y estaba prohibida la huelga. Eso lo lanzó Frondizi, que fue puesto con el voto peronista. Lo más difícil de asimilar es la presencia de un personaje como José López Rega, eso fue imperdonable", profundizó.

En cambio, sobre Isabel Perón repuso que fue "la mujer que lo acompañó en el exilio y en la última parte de su vida". "No estaba capacitada para el lugar que él le dio en la fórmula, ni para el lugar que ocupaba, en un momento muy difícil para el peronismo y el país". "Estuvo presa, se la bancó, siempre cuando uno se aleja de los hechos, le da perspectiva. No me convierte en admiradora de Isabel Perón, pero estuvo presa en condiciones que nunca sabremos, ni cuánto sufrió", concedió.

A su vez, apuntó que las nuevas generaciones "están menos informadas" y que "la gente cree lo que ve en TikTok, aunque sea una pelotudez más grande que una casa". Sobre su propia generación, recordó: "Algunos leíamos mucho. Estábamos muy formados y teníamos además los instrumentos para poder decodificar lo que veíamos, desconfiábamos de todo". Al respecto, recordó que su afiliación al peronismo no nació porque su familia materna le "hiciera el bocho", sino que "fue una decisión a partir de mucha lectura, toda la obra de Jauretche, Scalabrini Ortiz, toda la colección de José María Rosa".

"No es una crítica de vieja, pero creo que a la militancia y a la educación en general no han podido resolver con los nuevos instrumentos cómo captar la atención de los estudiantes. Todo se presenta como fenómenos aislados, no se puede articular", se quejó. Por último, Rosemblat le preguntó si hay alguna relación entre el peronismo y la conformación de parejas, pero Cristina contestó que se corresponde a una tradición, considerando a Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra. "La pareja es una cosa muy simbiótica, pero no sé. Perón y Evita no eran lo mismo el uno sin el otro, ni hablar de Néstor conmigo y yo sin él. Son cosas que se producen en la historia. ¿Y Pedro y Lali? Touché. Game over", interpeló la expresidenta a su entrevistador, entre risas.

Reapareció Cristina Kirchner: con Rosemblat evocó a Perón, en versión streaming Gelatina

Cristina Kirchner volvió a la escena pública en un evento especial organizado por el periodista, influencer y militante Pedro Rosemblat, con motivo del 50° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. La ex presidenta se mostró en un stream que se transmitió a través del canal de Youtube de Gelatina.

El anuncio fue realizado por Pedro Rosemblat en sus redes sociales. Conocido como "el Cadete", el influencer expresó en varias oportunidades su admiración por la ex jefa de Estado y el legado de Perón.

"Compañeros, compañeras. Amigos, amigas. Este 1º de julio se cumplen 50 años del Paso a la Inmortalidad del General Perón y nosotros en Gelatina estamos preparando un contenido importante para esa fecha", dijo Rosemblat. Después del suspenso, apareció Cristina cerca suyo y saludó: "Hola, ¿qué tal?".

La entrevista exclusiva se observó este domingo a partir de las 20 en el canal Gelatina de Youtube.

Gelatina surgió en plena pandemia, 2021, donde incorporaron tintes de humor político, análisis de actualidad y variedad de plataformas como Youtube, TikTok, X y más.

El stream logró alcanzar un alto nivel de popularidad en época de elecciones 2023 con el segmento "fábrica de jingles", donde pasaban canciones que ironizaban sobre los candidatos

Fue la primera aparición de la expresidenta tras la sanción de la Ley Bases, que significó el primer triunfo legislativo para el gobierno del presidente, Javier Milei, en el que en la mayoría de los casos no estuvo acompañado por legisladores de Juntos por la Patria.

También será a pocos días de conocerse las declaraciones en el marco de su juicio en su contra, de Fernando Sabag Montiel, que intentó asesinarla el 1 de septiembre de 2022.



Sabag Montiel admitió que quería "matar" a Cristina Kirchner y su novia, Brenda Uliarte, también sometida a juicio por el intento de magnicidio, "la quería ver muerta".

