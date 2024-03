"Hay streams que tienen espíritu radial", dice Clemente Cancela

Cuando Clemente Cancela, Diego Della Sala y Jesicall, el trío que conduce Hermosa Mañana Verdad, llegaron a los estudios de Gelatina, vieron, sobre una mesa, una radio. Della Sala celebró que allí hubiera una “ruidosa”, una “charlatana”. La alusión de los calificativos es clara: Quique Wolf, en Simplemente Fútbol solía referirse a la pelota de fútbol como “la caprichosa”, un objeto con voluntad propia, cuyos designios eran impredecibles. En ese momento surgió la semilla de un código para el programa: la celebración del objeto daba cuenta de un equipo con espíritu radial desembarcando en el streaming. “Creo que la construcción de un código es necesaria para los programas”, dice Clemente Cancela en diálogo con PERFIL. “Pero no se puede imponer, surge solo. Es necesario para que la gente se sienta parte de eso, que sienta que hay algo entre ellos y nosotros.”

"La tele, en su formato tradicional, está mutando", dice Clemente Cancela.

Clemente atravesó todos los formatos, pero se enamoró de la radio. Ese amor, lejos de neutralizarlo, le permite ver con ojos más racionales que nostálgicos los vertiginosos cambios a los que asisten los medios de comunicación. “Estoy descubriendo que el streaming y la radio no se parecen. Y creo que la radio con la que yo crecí, la que amé e hice, no existe más.”

—¿Por qué decís eso?

—Con Matías Martin en Todo Pasa siempre hacemos el chiste: “la radio no se va morir”. Pero hay algo que tuvo esa radio que conocimos, que para mí se terminó por la época en que terminó Gente Sexy: la radio de la escucha con atención, en la cual se crean mundos que solo se reponen con la imagen que el oyente hace en su cabeza. Eso abría posibilidades: cómo se comunica, lo que se deja ver o percibir al oyente. Se generaba una complicidad con el oyente que se preguntaba qué estaba pasando. Y la cámara puso en crisis ese funcionamiento. Las radios ahora aprovechan la imagen. Hay streams que tienen un espíritu radial, hay otros que aprovechan al máximo las posibilidades audiovisuales, y hay algunos más híbridos.

Todo Pasa, Sexy Pipol, Expreso Doble, sus participaciones en CQC: en sus trabajos Clemente pone en funcionamiento el diálogo y la ocurrencia. Saber escuchar y saber hablar, como dos caras de un mismo arte. El registro, en su caso, también se mostró siempre bifronte. Con momentos para la seriedad y momentos para el humor, ha sabido crear una manera propia muy celebrada por sus oyentes. “Argentina es también un pueblo con un gran sentido de la ironía y creo que lo aprovechamos muy bien.”

Los canales de Youtube argentinos en el top de los podcasts.

—¿Cómo definirías los programas que hacés en Gelatina?

—Guiados por la curiosidad. Y trato, ante todo, de ser honesto. Son programas que, pueden tener una pátina de sensibilidad, de ser necesario. Hice diez años un programa de radio que atravesó distintas etapas, en el que logramos un buen balance entre el humor, ya que la comedia es algo que siempre me interesó mucho, y la reflexión. Nos dimos el espacio para pensar y sentir (llegamos a tener una sección romántica). Y ahora estamos con Hermosa Mañana verdad, este proyecto nuevo con lo que no lo puedo definir. Pero sí está guiado por mi necesidad de salir a hablar un poco más, involucrarme en una época como esta, particular por ser generoso y bastante oscura por ser un poco más concreto.

—¿Cómo sentís la dinámica con tus compañeros de Hermosa Mañana Verdad?

—Algo bastante bueno es que Pedro Rosemblat me permitió armar el equipo que yo quisiera. Y eso es algo que no viene pasando mucho en los medios. En líneas generales, te llaman para conducir y te arman el equipo. Y en este caso me permitieron llamar a “Diega” (Diego Della Salla), con quien tenemos un podcast, Pasarla bien”, que es un espacio que disfruto muchísimo, y que para mí es como juntarme a jugar fútbol 5 con un gran amigo. Y además a Jessical (Jesica Lamonica Lima), que había trabajado conmigo en Sexy Pipole. Y yo ya sabía que eso iba a estar, y era arrancar con una ventaja: que esté resuelta la mesa. Cuando uno hace un programa de radio, en este caso streaming, se necesita cierto tiempo para encontrar a la gente indicada. Y enfatizo: arranqué esto con la intención de que tenga un espíritu radial, al igual que el podcast que tenemos con Diega, Pasarla Bien.

—¿El streaming es la nueva televisión?

—Yo creo que estamos en una época de transformaciones. No podemos saber hacia dónde va. Antes la producción audiovisual se concentraba bastante en la televisión. Y ahora hay cosas que se encuentran en plataformas. Veo formatos más abaratados, pero también el crecimiento: streamings que apuntan a un público que eventualmente será el público mayoritario. Ahí veremos qué pasa. Pero los streams son una forma de comunicar lo suficientemente potente como para tenerla en cuenta y pensar que esto puede llegar a ser lo masivo. Hoy compite con lo tradicional porque hay mucha gente consumiendo desde siempre ese formato. La tele en su formato tradicional está mutando. No se hacia dónde va y no sé si habrá una nueva televisión. Creo que habrá una pluralidad de formas de consumir lo audiovisual y no sé si va a haber una sola que reine y englobe todo en un mismo dispositivo, en un mismo soporte.

—Vos trabajás mucho con la comedia. ¿Es más difícil comunicar con humor cuando la realidad es más dura?

—No es más difícil, para mí. Por más de que tenga un mal día, voy a buscar las posibilidades de comedia en cada cuestión. En un momento gris, necesito reírme también. En comunicación el meme tiene un rol importante. Pueden construir personajes públicos, no solo comediantes sino ya políticos. El humor está al alcance de la mano. La creación colectiva también. Cuando hay hechos concretos dolorosos, con peso simbólico, en ese momento no vas a hacer un chiste. Cuando sucedió hace unos días el abuso de una militante de H.I.J.OS. adentro de su casa, no fue un programa en que nos reímos mucho, la verdad. Porque me comió. Y en ese momento, necesité contar qué fue H.I.J.O.S para mi generación. Pero en líneas generales, es una época fértil para buscar ese lugar donde uno se sienta cómodo con humor, o de una manera que te sirva para visibilizar la realidad. Hay gente que piensa que el humor es burla y para mí no lo es: para mí el humor abre puertas.

Gi