Gabriela Rivero es la jefa de Nico Occhiato y CEO de LuzuTV

“Todo lo que pasó hasta ahora fue muy orgánico”, dice Gabriela Rivero, la cara no visible del fenómeno que representa LuzuTV en el universo de los canales de streaming argentinos. Ella, que se desempeñó en áreas comerciales de medios y tuvo luego su propia agencia, y además, madre de Sebastián, de 30 años, y de Julieta, de 22 años, es la CEO de LuzuTV. “Ella es el jefe”, diría Nico Occhiato, la cara visible y mentor de ese canal.

Gaby Rivero en su oficina en LuzuTV. Siempre trabajó en medios y tiene dos hijos de 30 y 22 años.



“Yo arranque como hace veinte años en radio Rivadavia”, dice Rivero a PERFIL. “Después estuve en la productora El exprimidor (Ari Paluch), pasé por varios medios gráficos; después en lo que es vía pública –siempre en un rol comercial–, después Clarín en el área digital seguido de TKM, el sector joven dentro de lo que es Infobae”.

"Si hubiese quedado sólo LuzuTv, no hubiésemos logrado el cambio del paradigma en los medios".

En paralelo a moverse en el sector comercial de los medios, Gabriela Rivero marca como una bisagra su descubrimiento del coaching ontológico como herramienta complementaria de un proceso que, entre otra cosas, decantaría en este presente que es LuzuTV. “Desde el día uno, siempre me apasionó mucho todo lo que tiene que ver con todo lo que son los procesos humanos”.

—Es decir...

—Hay dos cosas que a mí siempre me movieron mucho a lo largo de mi carrera, y uno fue la nueva generación. Yo agradezco a mis viejos todo lo que me enseñaron pero de alguna manera yo sí sentí que vine a evolucionar a mis padres en un montón de cuestiones. Entonces para mí, los chicos vienen a evolucionarnos. Por eso siempre tuve mucho el foco puesto, en qué es lo que se viene. Y ahí está lo segundo: cómo poder ser facilitadora de eso.

LuzuTV por dentro: Gaby Rivero con parte del equipo que no se ve.

—¿Cuándo eso se convierte en algo concreto?

—Hubo una etapa que me marcó mucho y es cuando entro a FWTV. De hecho la mitad del equipo que está acá en LuzuTV viene de ahí. Ese fue el primer canal de webTV se transmitía absolutamente todo por redes, por la aplicación y por su sitio web, y todo en vivo con gente joven. Había programas como Arroban, Fans en vivo... y el formato tiene mucho que ver con lo que pasa hoy pero en una versión distinta. De hecho Nico (Occhiato) participó de uno de esos programas. Fue una etapa que duró unos dos años pero en ese momento siempre en el área comercial, no en la generación de contenido.

"Nico Occhiato tiene un instintivo muy acertado para interpretar las audiencias"

—Imagino que fuiste testigo de, por ejemplo, el boom de los influencers.

—Sí. Cuando de FWTV pasó Infobae por dos años,con mucho foco en lo que era TKM, es decir, otro producto para jóvenes. Fue ahí cuando empezó todo esta movida del mundo de los influencers, de las redes... Y eso se convirtió en una industria nueva donde las personas eran el medio, eran una marca propia. Hubo un cambio de paradigma.

En el estudio de LuzuTV, Gaby Rivero (de pie) sigue atenta a los chicos de Patria y familia.



—De ese momento que marcás como iniciático a este presente, los paradigmas con volátiles y hasta efímeros, ¿cómo te adaptás teniendo una producto como LuzuTv?

—Me parece clave generar equipos que estén constantemente abiertos al aprendizaje, sino te estancás. Y marcas también tuvieron que entrar en una etapa de aprendizaje, porque al principio era bueno hasta que pudimos ir acompañándolas para que entiendan que si vos dejás que la persona tenga su estilo, su manera de comunicar, y que la marca entre orgánico ahí el resultado va a ser diez veces mejor. Fue toda una etapa de evangelización con las marcas, porque había las que evolucionaban mucho más y otras, conservadoras y rígidas que les costaba mucho más.

—¿Y como llegás a LuzuTv?

—Cuando abro mi propia productora (Fuega), mi primer gran propósito fue como armo un espacio aspiracional para la nueva generación que ya no creen en las empresas, donde los códigos son otros, los procesos de trabajo para ellos tienen otros códigos, y que sea a la vez sostenible y rentable en el tiempo.

"Tengo un chat de mamis con madres de los talentos de Luzu, incluso la de Nico".

—¿Definime eso de “espacio aspiracional”?

—Un lugar al que quieran pertenecer y sea una propuesta de valor para ellos. Lo importante es que los jóvenes sea protagonistas y nosotros como facilitadores para construir alrededor de ellos. Es una generación que viene más despierta, más conectada, más consciente y que también tiene un montón de cuestiones como la ansiedad, la frustración, los pocos tiempos que manejan...y uno puede aportarles un montón.

"La mejor forma de predecir el futuro es crearlo". Es la frase de cabecera de Gaby Rivero.

—¿Y entonces?

—Fuega arrancó en marzo de 2020 y en agosto Nico (Occhiato) me dice: “Tengo una idea loca”. Me la cuenta, le digo “Avancemos”, y en noviembre salimos con el primer programa. Durante todo 2021 estuvimos con Nadie dice nada, que primero salía desde su casa y luego desde un estudio en Belgrano. Nadie dice nada comenzó a crecer y en 2022, se incorporan Antes que nadie y Duquesas, y ante el crecimiento fusionamos Fuega y LuzuTV con cuatro unidades de negocios principales, que incluyen lo que es media (programación) y Resumido. com; teatro y eventos, management de talentos y además, ser productores de series, películas, podcast, shows.

Año bisagra.El gran salto de LuzuTV fue de 2022 a 2023. Y esta temporada tiene once programas –eran ocho el año pasado– que representan diecisiete horas diarias en vivo en pantalla, a lo que se suma lo que queda subido a Youtube, y los recortes que se producen para redes. Además, de un comienzo con unos veinte empleados LuzuTV, hoy tiene ciento treinta.

Gaby Rivero (ctro. y con lentes) con Nico Occhiato, Nati Jota y parte del equipo de Nadie dice nada.

—¿Cómo es la relación corporativa con Nico Occhiato?

—En tres años no tuvimos ni un sí ni un no, a pesar de la diferencia generacional. Tenemos un propósito en común que es cómo construimos con la nueva generación. Y su propósito es que LuzuTV sea un nuevo semillero del que salgan los nuevos conductores. En esa mirada y buscando las audiencias en las que queremos impactar, es que armamos la programación.

—Si en 2023 fue la explosión de los canales de streaming, ¿cómo ves este 2024 que se ven competitivas las propuestas?

—Me encanta porque si hubiese quedado solo LuzuTV, no hubiésemos logrado el cambio del paradigma en los medios. Que Luzu haya dado un nuevo formato como medio y que haya explotado, me da felicidad.

—¿Ven lo que hacen los otros canales de streaming?

—Por supuesto, pero nuestra forma construcción es de adentro hacia afuera. Lo que vos ves en pantalla, es lo que viste en los pasillos y en los espacios de Luzu que no están delante de cámaras.

El LuzuTV que no se ve: el living de los talentos, en este caso, los de Nada que no sepamos.



—¿Qué edades tienen los espectadores de LuzuTV?

—Dos targets muy parejos que son el ochenta por ciento de la audiencia: los de 18 a 25, y de 25 a 35.

—¿Como definirías a Nico Occhiato para quien no lo conozca?

—Es una persona sencilla y humilde y compartimos otra cosa importante que es la idea concreta acerca de que el liderazgo en LuzuTV es ciento por ciento horizontal. Y él es una persona muy familiera y eso se transmite en la compañía. Para que te des una idea de esto, yo tengo “chat de mamis” con las madres de muchos de los integrantes de los programas y con la de Nico también. Y volviendo a Nico, a nivel talento, es alguien muy visionario, tiene el instinto muy acertado de la interpretación de la audiencia y de lo que quiere lograr. Y esta muy conectado con lo que él quiere, algo que a nuestra generación le llevó tiempo.