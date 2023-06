Bernarda y Luis Cella convencieron a Migue Granados de volver a la ‘tele’

¡Ustedes están locos! En esas tres palabras se resumen lo que les dijeron cuando avisaron que renunciaban a Telefe. Ambos tenían una idea, y mañana lunes se hará realidad. Luis y Bernarda Cella lanzarán con Migue Granados Olga, un canal de YouTube.

Luis y Bernarda son dos de los hijos de Luis Cella, histórico productor de Susana Giménez que murió en febrero de 2013. Para ambos, el lema de Telefe se ajusta a sus vidas; eso de “el canal de la familia” es una realidad porque se criaron y trabajaron allí. Si bien ambos habían conversado sobre cómo plataformas como YouTube estaban siendo consumidas por el público joven, fue Bernarda quien le dijo a su hermano Luis: “¡Es ahora!”. En ese momento, ella trabajaba en la producción del programa de Giorgina Barbarossa, y antes había trabajado en C5N, donde también aprendió mucho. Luis estaba estudiando producción de cine, televisión y social media en Nueva York, habiendo ya pasado por las producciones de ciclos de Verónica Lozano, Gerardo Rozín, Lizzy Tagliani, Marley y, por supuesto, Susana Giménez. Lo que comenzó con reuniones de producción en el living del departamento de Luis se convirtió, en apenas un año, en un estudio de televisión con espacio para que toquen bandas, ubicado en una transitada esquina de Palermo, y unos pisos arriba, se instaló la productora.

—¿Por qué el canal se llama Olga?

Luis Cella: Fue una locura ciento por ciento de Migue (Granados). Hace exactamente un año lo fuimos a buscar. Le escribí por primera vez para tener una reunión; nos la dio en agosto, y luego hasta diciembre, estuvimos reunión tras reunión hasta que dijo “Sí”. Y tambíén dijo: “Olga”.

Bernarda Cella: Yo le dije: “Migue, no se va a llamar Olga… ¿Qué es ese nombre?”. Y me contestó: “Bueno, traeme opciones y lo vemos”. La verdad, no se nos ocurrió ninguno mejor y quedó. Ahora amamos ese nombre.

—¿Por qué fueron a buscar a Migue Granados?

B.C.: Creemos que él es un distinto y tiene todo: es buen entrevistador, es gracioso, tiene personajes, es músico, canta, toca instrumentos... Es integral y, además, popular. Por supuesto, confiamos mucho en su criterio y en él… Y ahora somos socios en Olga.

—¿Cómo armaron los equipos de los dos programas que saldrán esta semana?

L.C.: Todo fue consensuado. El primero que integramos a la mesa fue Lucas Fridman, que fue su productor Migue en Últimos cartuchos, y luego en La Cruda. Y entre los cuatro elegimos a todos los “talentos”.

—¿Qué tuvieron en cuenta para definir esos “talentos”?

L.C.: Que sean gente interesante y que tuvieran algo para decir. Creo que esa es la filosofía de Migue (Granados) y de Olga.

A partir de mañana, Olga se sumará a la oferta de canales de factura nacional que hay en YouTube. Ese día, debuta Soné que volaba, conducido por Migue Granados, junto a Sofi Morandi, Julián Lucero y Lucas Fridman; el martes Sería increíble, con Nati Jota, Leticia Siciliani y Eial Moldavsky.

—¿Qué peso tuvo lo que traccionan en redes las personas elegidas?

B.C.: En general, creemos que lo de las redes no es lineal; que una persona tenga dos millones de seguidores no implica que esos millones los vean en un canal de YouTube; son contenidos distintos. Y en nuestro caso particular, no fueron elegidos por la cantidad de seguidores, sino porque tienen trayectoria, hace tiempo trabajan en medios, y por eso los siguen.

—¿Por qué ir a YouTube habiéndose criado en la televisión?

L.C.: Esta idea arrancó en marzo de 2021. Estaba trabajando con Susana (Giménez) en Telefe, y además, estudiando en Estados Unidos. Y un día mi hermana me dijo: “Che, me parece que es por acá”. Una vez que me recibí, volví y ahí renunciamos a Telefe. Te aclaro que en el canal aprendí todo lo que sé de esto, y donde conocí la gente más talentosa, desde Fede Levrino hasta Darío Turovelsky, que son las personas que más admiro. Tambien nos dijeron –con afecto–que estábamos locos, que por qué nos íbamos a YouTube… Y lo primero que hicimos fue producir un ciclo con Grego Rosselló en LuzuTV durante casi ocho meses. Ahí conocimos a Nico Occhiato –creador de LuzuTV–, quien para mí es el más capaz de los de nuestra edad.

B.C.: Aprendimos mucho de Nico (Occhiato). Además. es bárbaro el equipo que tienen; vieron lo que se estaba haciendo en Vorterix y crearon algo nuevo por YouTube.

—¿Qué creen que les sirve de lo aprendido en la televisión “tradicional” para aplicar en un canal de YouTube?

L.C.: Miles; pero lo que más aprendí es el valor de “la actualidad”. Te doy un ejemplo: durante el Mundial de Qatar, al Dibu Martínez lo “hateaban” porque Argentina había perdido el primer partido, y esa era la nota del día. Nosotros estábamos en LuzuTV, con Grego en Qatar, quien tenía buena onda con el Dibu. Le pido que lo consiga, y dicho y hecho: salió el Dibu en el programa y los números del canal comenzaron a subir y subir, en un horario que eso no sucedía nunca.

B.C.: Y después está el valor humano de la gente que trabaja en la televisión y que no se ve en la pantalla. Hay una fuerza, una energía, una sensación de que por lo que sale en la pantalla te va la vida… Y eso nos pasa ahora con Olga en YouTube. Es un sueño, nos va la vida en esto, tenemos un equipo en la misma sintonía…Eso lo aprendí tanto en Telefe como en C5N.

—¿Cómo están ante la competencia con los otros canales de YouTube?

L.C.: Por supuesto, ansiosos y nerviosos, y esperemos estar a la altura. Hay muchos canales que son bárbaros: República Z, Gelatina, Loft, Blender, Piso 18, Luzu…

B.C.: Igual, no creemos que sean competencia directa aunque estemos en los mismos horarios. YouTube ya no es lo mismo que la televisión, es otro formato. Creo que ese chip ya lo pudimos cambiar…

—Así como vieron la posibilidad que da YouTube, ¿qué otra cosa están mirando?

L.C.: Estamos estudiando en ver qué se puede hacer con la inteligencia artificial (IA). Toda la gente de la productora y nosotros estamos haciendo un curso de IA para ya en 2024 tener productos hechos íntegramente por inteligencia artificial.