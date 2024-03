Los canales de streaming amplían su grilla y suman mayor atractivo para las marcas

Esta temporada, los canales de streaming argentinos dan un paso más grande y en estas dos semanas, presentaron respectivas programaciones que dan cuenta de la búsqueda de ampliación del público a la vez que tienen sumar horas de pantalla en vivo. Y la televisión tradicional acusó recibo de este fenómeno: El Trece y Telefé lanzaron sendos programas.

Guille Aquino (ctro.) y su equipo de Escucho ofertas, en Blender.



Aunque existen rótulos, ya todo es “televisión” mientras se lo pueda ver por la pantalla de un televisor, de una computadora o de un celular; incluso la radio lo es. Es el qué proponen como contenido, qué tipo de audiencias tienen, y qué posibilidades de alianzas comerciales y publicitarias se pueden generar, lo que miran con atención empresas y marcas. Y por supuesto las audiencias. Para dar un idea de esto último, entre el 8 de febrero y el 8 de marzo, cinco canales de streaming tuvieron 618 millones de visualizaciones.

Audiencia del 8 de febrero al 8 de marzo de 2024 de cinco canales de streaming. Fuente Edelman DXI Argentina.

Esto surge de un informe de Edelman DXI Argentina elaborado con datos proporcionados por YouTube y vidiQ donde consignan que en ese mes, LuzuTV tuvo 314 millones de visualizaciones; Vorterix, 151 millones; Olga, 68 millones; Gelatina, 37 millones, y Blender, 28 millones. Cabe destacar que aunque no están esa medición, empresas como Edelman suman a otras propuestas de streaming como son República Z, La casa streaming, incluso la “radio” Urbana Play, y las nuevas propuesta de El Trece y Telefe, y otras que se van sumando como Mate, o RE FM 107.3.

Pedro Rosemblat amplió la programación de Gelatina y potencia el perfil político de su canal.



Lo nuevo, lo viejo. “La tevé tradicional no termina de morir, pero también es cierto que su uso no captura la atención de forma unívoca, y muchas veces se consume en conjunto con una segunda pantalla”, dice a PERFIL Paola Podestá, gerente general de Edelman Argentina. “Las señales de streaming están entendiendo mejor que existen diferentes audiencias, y que un mismo canal puede atraer diferentes públicos. Esta tendencia se convertirá en una mayor segmentación y creación de audiencias de nicho, especialmente a partir de la extensión en los horarios de emisión en las programaciones de este año”.

Migue Granados y Nico Occhiato, dos de las caras del fenómeno streaming.

Gonzalo Herrera Morell, director general de PR en mazalán Comunicaciones, suma un atractivo adicional. “Por un lado, los canales de streaming han logrado invisibilizar la pantalla y recrear la mística que se produce en un encuentro de amigos. Y adicionalmente, hacen un muy buen trabajo de contenido en redes sociales lo que extiende la vida online de cada emisión porque la gente los ve en vivo, y más tarde on demand, en sus casas o desde su celular”, explicó a PERFIL.



Lo estático no va. Tanto los titulares de los canales de streaming como quienes las empresas que quieren ingresar a esas pantallas coinciden en que, por ahora, no hay un fórmula única para articular esta relación de manera estable. Sea por el algoritmo, por los cambios que aplican las plataformas y por motivos fortuitos, ambas partes saben que la flexibilidad es la clave. “Creo que la clave está en no presentar formatos rígidos”, dice Herrera Morell. “Las audiencias valoran la flexibilidad, dan feedback y si algo no funciona, se cambia. La receta parece ser la búsqueda permanente del cambio”.



Todavía es prematuro predecir cómo se comportarán las audiencias del streaming este 2024 porque las respectivas programaciones tienen algunas dos semanas y otras una. Y a su vez, hubieron incorporaciones interesantes para ver que respuestas tienen en ese formato. Esto es Elizabeth Vernaci, Verónica Lozano y y Humberto Tortonese en Olga; Chino Leunis y Guido Süller en LuzuTV; o incluso Clemente Cancela en Gelatina.

Patria y familia, nueva propuesta de LuzuTV: con Guido Suller y Anita Espósito, la hermana de Lali (ctro.).



Hasta ahora la Gen Z, Millenials y Gen X, con un 70 por ciento, 71 por ciento y 70 por ciento respectivamente son el grueso de la audiencia, y consumen un promedio de la 1.19 horas (GenZ), 1.38 horas (Millenials), y 1.33 horas (Gen X ), según el mencionado informe de Edelman DXI Argentina.



Combo explosivo. “La gente que dicta los gustos de las chicas y las chicas son unos referentes que están en el streaming, en YouTube, TikTok; no en los medios tradicionales”, dijo el peridoista Julio Leiva en Mañana es Mejor, de Radio Provincia, para explicar el cambio de paradigma comunicacional. Y es que “ese mix entre el aspiracional y la simpleza, es una fórmula explosiva”, explica a Perfil, Paola Podestá. Los canales de streaming traen algo nuevo a la mesa que es la empatía: se trata de un grupo de personas diversas, que no necesariamente tiene una carrera en comunicación, ni tienen el objetivo principal de informar; su meta es la de entretener. En este contexto, ¿qué diferencia a las personas que consumimos eso y a nuestro grupo de amigos? A ellos los ven millones de personas. Y los vemos cercanos, pensamos que podrían ser nuestros amigos.”

Tomás Rebord (izq.) con programa diario en Blender, junto a Juan Ruffo.



¿Y la política?. Hay un punto que, como ocurre en la sociedad toda y en esta coyuntura aún más, puede generar rispideces y es la introducción de la política como parte de la programación. Y además, alejar la posibilidad de que las marcas quieren publicitar en esos espacios. “En nuestro caso preferimos enfocarnos en contenidos que resuenen con nuestros valores de marca y que promuevan momentos de disfrute y diversión, evitando polarizaciones o debates que puedan desviar la atención de nuestro mensaje central”, explicó a PERFIL Nicolás Iribarne, director de Marketing de Burger King Argentina y Chile.

Otro diferencial del streaming: entrevistan figuras que dejaron de ir a la TV abierta.

Si bien hay propuestas de streaming donde la política es parte de su ADN como Gelatina o incluso Blender, a su manera Olga e incluso Lukitas Rodríguez en Vorterix tienen segmentos de discusión política. Y podría decirse que la libertad sexual que tiene LuzuTV sin hacer de eso un sello único, es en esta coyuntura social tan reaccionaria, un posicionamiento político. “Nosotros buscamos canales y programas que sean acordes a la cultura y tono de comunicación de cada marca”, dice Podestá. “Esto no implica necesariamente evitar a aquellos de contenido político”. En ese sentido se ubica Herrera Morell: “El contenido político en redes siempre está vigente en Argentina, nos atraviesa. No obstante, desde mi experiencia, solo aquellas marcas que tienen interés de participar en el debate político eligen este tipo de espacio”.