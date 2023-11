Pedro Rosemblat fue un sello en estas elecciones con su ‘Fábrica de jingles’

Las distintas etapas que comenzaron con las PASO y terminaron con el balotaje dejaron escenas que otras campañas no tuvieron en estos primeros cuarenta años de democracia ininterrumpida. Esto es, desde un expresidente que jugó contra los candidatos de su espacio y sus aliados extrapartidarios para abrazarse a una fuerza de ideas más extremas, hasta diversas manifestaciones de micromilitancia espontánea, y sectores en principio opositores, unidos para votar contra un partido cuyos candidatos no pudieron decir que creen en la democracia.

Y en medio de todo esto, las campañas con spots no tuvieron una presencia como otras veces y ese espacio lo ocupó –casi sin querer– la “Fábrica de jingles”, un segmento que Pedro Rosemblat en Tres estrellas, su programa en el canal de streaming Gelatina. De unos primeros jingles muy caseros enviados por espectadores pasaron a recibir ya desde la previa a las PASO, hasta mil producciones por semana, grabadas con calidad y sobre canciones conocidas de todos los géneros, una “poesía” publicitaria para todos los candidatos. Lógicamente, ese número fue reduciéndose a medida que las instancias iban dejando fuera a los competidores.

En vivo. Ese segmento que emitía cada jueves hasta casi veinte jingles seleccionados, salió del streaming y, como sucede con muchos programas de esas plataformas, se convirtió en un show: Fábrica de jingles: La vedada. En teatros y multiespacios, las tres ediciones de La Vedada también acompañó las instancias electorales. Allí se eligieron los mejores jingles, y el sábado último por la noche, el mejor de las tres ediciones. La transmision por streaming de La Vedada III tuvo más de treinta y cinco mil usuarios conectados en vivo, y al cierre de esta edición acumulaba doscientas cuatro mil visualizaciones. Y además, el documental que estrenaron previo al inicio de La Vedada III tiene treinta y cinco mil visualizaciones.

Búsqueda. “‘Fábrica de jingles’ la vivimos con mucha intensidad”, explicó Pedro Rosemblat a PERFIL. “Principalmente por la participación de la comunidad (N. de la R.: se llama así a los “televidentes”) porque venimos sosteniendo una búsqueda de formatos y contenidos políticos ligados al entretenimiento pero también capaces de asumir la dimensión interactiva de las redes para desplegar los sentidos colectivos que se ponen en juego en la vida política”.

Y en ese marco se ubica la “Fábrica de jingles”. “Nos encontramos con una comunidad que no solo estaba dispuesta a participar activamente, y que llegó a enviar hasta mil doscientos jingles por semana, sino además con zarpados niveles de interpretación y expresión de la realidad política. También veníamos preguntándonos si la desmovilización política, además de la crisis económica, no respondía también a una falta de convocatoria a la participación popular. Y nos encontramos con una pequeña muestra de que con una convocatoria muy sencilla, cantando, con música, con mayor o menor despliegue de producción, se expresaban ideas y hasta incluso contradicciones que no estaban siendo tan nombradas en el discurso político”.

Compromiso. En las PASO, cuando Javier Milei quedó en primer lugar, la “Fábrica de jingles” recibió vía X (ex Twitter) cierto reclamo respecto de que ayudaron a ese triunfo. En ese momento, el triunfo del balotaje era un horizonte lejano. “Aquella victoria (en las PASO) nos trajo un gran desconcierto y a la vez la necesidad de asumir la responsabilidad de nuestro espacio político en el resultado de la elección. No me sorprende que ante una realidad tan dramática haya quienes tengan el impulso de distribuir responsabilidades al voleo, creo que es parte del desconcierto. A nosotros, en Gelatina, nos interesa más asimilar esa realidad y ver cómo podemos intervenir en ella”. Y ese el desafío que deja el nuevo escenario político.

El streaming dio su propia cobertura del balotaje 2023

Como sucedió en las PASO, las elecciones y ahora se dio en el balotaje, varios canales de streaming ofrecieron coberturas que compitieron de igual a igual con las propuestas tradicionales. Y además sumaron variantes, tuvieron como invitados a periodistas y conductores de canales de televisión y de radios de un amplio espectro. Y como, al menos por ahora, no les genera problemas de exclusividad pueden aparecer en esos espacios de streaming.

Pasadas las seis de la tarde, Blender fue uno de los canales de streaming que armó lo que llamó el Roscapalooza. Con una escenografía que recreó un despacho presidencial, con Guillermo Aquino –cara de Blender– como anfitrión. La emisión –al cierre de esta edición– tuvo un promedio de veinte mil usuarios en vivo conectados. Por allí pasaron, entre otros, Roberto Moldavsky, Juan Courel, Agustín Soy Rada, Ofelia Fernández, Santiago Bulat, Julieta Argenta, entre más de cuarenta invitados.

Por otro lado, Olga, el canal de streaming de Migue Granados –uno de los dos más exitosos desde su lanzamiento en junio de este año– también planteó su cobertura con un numeroso listado de invitados que fueron pasando desde antes de conocerse el resultado del balotaje. Y hoy lunes, continúa. El line up de Olga sumó, por ejemplo, a Señorita Bimbo, Joni Viale, Tomás Fonzi, Diego Iglesias, Nazareno Casero, Eduardo Feinmann, Nancy Pazos. También El Destape –por radio y por streaming– y Mate tuvieron su cobertura. Y hoy lunes FutuRock pondrá pantalla a su radio para streamear.