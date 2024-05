Carlos III hace un nuevo desplante al Príncipe Harry en su "esperada" visita a Londres

El príncipe Harry llegó a Londres. El hijo del rey Carlos III volvió a su país natal por una razón significativa: los Juegos Invictus, que se celebrarán este 8 de mayo en el Reino Unido, un evento al que él esperaba que algún miembro de su familia pudiera asistir. Además, el menor de los hijos de Lady Di tenía la esperanza de reunirse con su padre durante su estancia, pero esto tampoco ocurrirá. Harry arribó a Londres sin compañía y permanecerá allí hasta su partida el próximo jueves.

La confirmación de que no habrá un encuentro entre el rey Carlos III y su hijo menor llegó este martes, minutos después de que Harry tocará suelo británico. Los representantes del duque de Sussex quienes confirmaron que no habrá una reunión entre padre e hijo.

"Desafortunadamente, no será posible el encuentro debido al programa completo de su Majestad. El duque de Sussex comprende la agenda de compromisos de su padre y sus prioridades, espera verlo pronto", sostuvieron desde la oficina de su Majestad.

Cuándo fue la última vez que se vieron Carlos III y el Príncipe Harry

Harry y el rey Carlos III se vieron por última vez en febrero, cuando el monarca reveló que había sido diagnosticado con cáncer. En ese momento, Harry viajó desde Estados Unidos para estar con su padre en el Reino Unido. Desde entonces, mantuvo contacto tanto con él como con su cuñada, Kate Middleton, quien también está lidiando con la misma enfermedad. Sin embargo, a pesar de que su visita actual a Londres parecería el momento perfecto para un reencuentro, no se llevará a cabo, aunque era uno de los deseos de Harry. El príncipe asistirá a los Juegos Invictus mañana y el jueves viajará a Nigeria para reunirse con su esposa, Meghan Markle.

Recientemente, el rey Carlos III retomó sus compromisos oficiales tras varias semanas alejado de la agenda pública. Esta intensa actividad llevó al monarca a decidir no encontrarse con su hijo en esta ocasión, una decisión que fue reflejada y, según informes, apoyada por el príncipe Guillermo en la prensa británica. Guillermo, que actualmente no mantiene una relación cercana con su hermano y no se encontrará con él, tampoco veía conveniente un encuentro entre Harry y su padre dada la carga de trabajo del rey y su tratamiento médico en curso.

En una entrevista concedida al programa estadounidense Good Morning America, el príncipe Harry compartió reflexiones sobre su vida en Estados Unidos junto con Meghan Markle. Desde su establecimiento en California con su familia tras renunciar a sus funciones reales en 2020, el príncipe Harry describió su nueva vida en Los Ángeles como “increíble” y admitió que la idea de solicitar la ciudadanía estadounidense ha cruzado su mente: "Se me ha pasado por la cabeza, aunque ahora no es la prioridad". Sin embargo, obtener la ciudadanía estadounidense no sería tarea fácil para el duque de Sussex.

En efecto, según el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, tal solicitud podría requerir que renuncie a su título real. “Todo solicitante que posea un título hereditario o una posición de nobleza en un Estado extranjero deberá renunciar a dicho título o posición (…). El solicitante deberá renunciar expresamente al título en una ceremonia pública”, establece el “Juramento de Lealtad” de los Estados Unidos.

En una entrevista con Page Six, Alphonse Provinziano, un abogado especializado en Derecho Internacional, explicó que el cambio de nacionalidad implicaría "que ya no sería el quinto en la línea de sucesión al trono. Esto provocaría una crisis sin precedentes en Gran Bretaña”.

Sin embargo, el abogado de famosos James L. Leonard Jr. se muestra más pesimista al respecto: “No creo que eso le fuera a beneficiar. La Ley de inmigración es implacable. No suele dejar mucho margen de maniobra a los jueces. No sé qué nivel de creatividad podrían demostrar [sus abogados], ni siquiera si podrían serlo en absoluto”.

