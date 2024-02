Donald Trump, letal con el príncipe Harry: "Traicionó a la reina. Estaría solo si fuera por mí"

Este fin de semana, Donald Trump dejó claro su enfoque hacia el príncipe Harry. En una entrevista con Daily Express US antes de la Conferencia de Acción Política Conservadora de Washington DC, Trump declaró: "Yo no lo protegería. Traicionó a la reina. Eso es imperdonable. Estaría solo si fuera por mí".

El posible candidato a la presidencia critica que la familia real británica haya sido "demasiado indulgente con él después de sus acciones" y también cuestiona a la administración de Joe Biden por "proteger a Harry" al mantener en secreto su solicitud de inmigración.

Desde su llegada a Estados Unidos en 2020 junto a su esposa Meghan Markle y sus hijos, la situación migratoria del príncipe Harry se convirtió en tema de debate. Un grupo de expertos conservadores de Heritage Foundation argumentó en un tribunal de Washington que Harry pudo haber ingresado ilegalmente al país, basándose en confesiones hechas por él mismo en su libro de memorias "Spare" sobre su consumo de drogas en su juventud.

Sin embargo, un abogado de la administración Biden rechazó estas afirmaciones, argumentando que el libro no es una prueba suficiente de un posible consumo de drogas y que podría haberse incluido en el libro como una estrategia para aumentar las ventas. Heritage Foundation argumenta que la ley estadounidense “generalmente hace que la entrada de una persona así sea inadmisible”.

En su libro de memorias titulado "En la sombra", Harry revela que en su juventud había consumido cocaína, marihuana y hongos psicodélicos. Los abogados sugirieron que la narrativa del Príncipe Harry podría haber sido exagerada para aumentar las ventas de libros y señalaron que "decir algo en un libro no lo hace automáticamente verídico".

Donald Trump ya había criticado previamente a Harry y Meghan Markle, quienes tomaron posiciones en contra de él, al menos contrarias al "discurso de odio, la desinformación y la negatividad en Internet". Trump puso en jaque las memorias de Harry, que considera "horribles", y se mostró sorprendido por la invitación de la Casa Real británica a los Sussex a la coronación de Carlos III.

En una entrevista concedida al programa estadounidense Good Morning America, el príncipe Harry compartió reflexiones sobre su vida en Estados Unidos junto con Meghan Markle. Desde su establecimiento en California con su familia tras renunciar a sus funciones reales en 2020, el príncipe Harry describió su nueva vida en Los Ángeles como “increíble” y admitió que la idea de solicitar la ciudadanía estadounidense ha cruzado su mente: "Se me ha pasado por la cabeza, aunque ahora no es la prioridad". Sin embargo, obtener la ciudadanía estadounidense no sería tarea fácil para el duque de Sussex.

En efecto, según el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, tal solicitud podría requerir que renuncie a su título real. “Todo solicitante que posea un título hereditario o una posición de nobleza en un Estado extranjero deberá renunciar a dicho título o posición (…). El solicitante deberá renunciar expresamente al título en una ceremonia pública”, establece el “Juramento de Lealtad” de los Estados Unidos.

En una entrevista con Page Six, Alphonse Provinziano, un abogado especializado en Derecho Internacional, explicó que el cambio de nacionalidad implicaría "que ya no sería el quinto en la línea de sucesión al trono. Esto provocaría una crisis sin precedentes en Gran Bretaña”.

Sin embargo, el abogado de famosos James L. Leonard Jr. se muestra más pesimista al respecto: “No creo que eso le fuera a beneficiar. La Ley de inmigración es implacable. No suele dejar mucho margen de maniobra a los jueces. No sé qué nivel de creatividad podrían demostrar [sus abogados], ni siquiera si podrían serlo en absoluto”.

JCCL