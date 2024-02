Los detalles del encuentro entre Luisana Lopilato y Michael Bublé con el Príncipe Harry y Meghan Markle

El Príncipe Harry y Meghan Markle optaron por alejarse de la Corona Británica y establecer su residencia en Montecito, California, aunque anteriormente vivieron por un tiempo en Vancouver, Canadá. Siempre son bien recibidos en ese país. A raíz de ello, este fin de semana, fueron noticia por su vínculo con Luisana Lopilato y Michael Bublé. El encuentro oficial se dio en el marco del evento Invictus Games One Year to Go, los duques de Sussex compartieron la jornada con una de las parejas más emblemáticas de Canadá.

Meghan y Harry reaparecen como estrellas de cine en plena convalecencia de Kate Middleton

El evento, creado por el Príncipe Harry, tiene como objetivo apoyar a excombatientes heridos en la guerra para que participen en deportes adaptados a sus capacidades, como el básquet en silla de ruedas.

La primera salida de las parejas fue una cena el jueves pasado en un restaurante exclusivo, donde el chef que los atendió destacó su amabilidad y disposición a probar diferentes platos. Lopilato y Bublé se unieron al evento y disfrutaron de la velada junto al Príncipe Harry y Meghan Markle.

Al día siguiente, visitaron el Vancouver Curling Club, ubicado en el Centro Comunitario Hillcrest, donde los hombres jugaron al curling, un popular juego canadiense que se practica incluso sobre sillas de ruedas, mientras las mujeres conversaban entre ellas.

Esa misma noche, compartieron otra cena donde Bublé interpretó "My Way" para los presentes y dedicó unas palabras al Príncipe Harry, expresando sus deseos de pronta recuperación para el Rey Carlos, quien está recibiendo tratamiento contra el cáncer. El cantante resaltó la importancia de perseguir los sueños y elogió el espíritu resiliente del Príncipe, comparando su vida con la letra de la canción.

Los hijos de Meghan Markle y el Principe Harry se cambiaron el apellido: "Es un momento de orgullo"

l apellido que el príncipe Harry y Meghan Markle decidieron utilizar para sus hijos ya no es Mountbatten-Windsor, que fue adoptado al nacer, sino Sussex. ¿Por qué este cambio? Archie y Lilibet fueron nombrados príncipes de Sussex cuando su abuelo paterno, Carlos III, ascendió al trono en mayo de 2023. El uso de los títulos como apellidos es una tradición arraigada entre los miembros de la familia real británica.

Este mismo principio se aplica a los hijos de Guillermo y Kate, quienes son conocidos en su colegio por sus compañeros y maestros como George, Charlotte y Louis de Gales. Tanto Harry como Guillermo también usaban el apellido Gales (Harry, durante su servicio militar, era conocido como Capitán Gales), ya que en ese momento su padre ostentaba el título de príncipe de Gales.

Técnicamente, el apellido oficial de la familia real es Mountbatten-Windsor, y dado que Harry había renunciado a su título de Alteza Real, sus hijos fueron registrados con ese apellido.

La página web oficial de la familia real explica que Mountbatten-Windsor se estableció como el apellido oficial en 1960, 13 años después de que el príncipe Felipe de Edimburgo contrajera matrimonio con la reina Isabel.

Según el sitio web, "El efecto de esta declaración fue que todos los hijos de la reina, en situaciones que requirieran un apellido, adoptarían el apellido Mountbatten-Windsor. En la mayoría de los casos, los miembros de la familia real, que poseen el título de Alteza Real, no necesitan un apellido. Sin embargo, si en algún momento alguno de ellos lo necesitara (por ejemplo, en caso de matrimonio), el apellido sería Mountbatten-Windsor".

El anuncio público del Príncipe Harry y Meghan Markle

El "nuevo" uso del apellido por parte de los hijos de Harry y Meghan no se hizo público hasta que los duques lanzaron su nueva página web, Sussex.com, esta semana. Según una fuente cercana a la pareja, esta elección "refleja el hecho de que la familia, desde la coronación del rey, ahora comparte el mismo apellido por primera vez. Representa su unidad y es un momento de orgullo".

La aparición del sitio web generó críticas y algunas personas se oponen a que se utilice el escudo de armas de la casa, lo que podría interpretarse como un intento de reafirmar su estatus real. En la descripción de Harry, se le presenta como "veterano militar, defensor de la salud mental y activista medioambiental", mientras que Meghan es caracterizada como "feminista, defensora de los derechos humanos y la igualdad de género", y se le menciona como "una de las mujeres más influyentes del mundo".

