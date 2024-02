El plan de Meghan Markle para "reconciliarse" con Kate Middleton

¿Está llegando a su fin la muy comentada retirada del príncipe Harry y Meghan Markle de la vida real? Indicios recientes apuntan en esa dirección. Según informes de fuentes anónimas en el Reino Unido, Markle está buscando reconciliarse con su cuñada, Kate Middleton. Por otro lado, una revista estadounidense asegura que Harry está considerando regresar a sus deberes como duque de Sussex, solo esperando la solicitud de su padre, el rey Carlos III.

La noticia surge tras la conclusión de la visita de la pareja a Canadá para participar en un evento de entrenamiento de los Juegos Invictus One Year to Go. Esta salida ocurrió apenas un día después de que lanzaran un nuevo sitio web y anunciaran que el podcast de Meghan Markle, Archetypes, resurgiría bajo un nuevo estudio de producción.

Según una fuente citada por Page Six, Harry está considerando volver a asumir las obligaciones reales que él y Meghan dejaron hace casi tres años. Durante una entrevista en Good Morning America, Harry expresó su amor por su familia y estaría dispuesto a reanudar sus deberes oficiales si su padre se lo solicitara. "No creo que sea algo que Harry pediría por su cuenta", añadió la fuente.

La pareja dio un paso atrás por primera vez en enero de 2020, cuando anunciaron su intención de ser financieramente independientes. Aunque la reina Isabel II expresó comprensión por su deseo de forjar una nueva vida como familia joven, el palacio de Buckingham tardó más de un año en formalizar esa ruptura. No fue hasta el 19 de febrero de 2021 cuando se anunció oficialmente que el duque y la duquesa de Sussex no regresarían como miembros activos de la familia real.

Las fuentes a los hermanos "reales" barajan la posible reconciliación

Aunque Harry tuvieron interacciones breves con la familia real en los últimos años, como su participación en el funeral de la reina en 2022, algunos sugieren que su reciente viaje para ver a Carlos III podría haber allanado el camino para su regreso, especialmente considerando el diagnóstico de cáncer del rey.

Mientras tanto, fuentes anónimas informan que Meghan se contactó Kate y Carlos, y se están realizando esfuerzos para reconciliarse. Sin embargo, según algunas fuentes, Kate sigue sintiéndose herida por las acciones de Meghan y estaría más dispuesta a reconciliarse con Harry que con ella. "Meghan se ha puesto en contacto con Kate y Carlos", y que "se están haciendo movimientos para reconciliarse", sostiene la revista OK!

A pesar de cualquier tensión, Kate confía en que la situación se resolverá con el tiempo y estaría dispuesta a hacer las paces si Guillermo así lo desea, aunque no intervendrá directamente en el proceso.

JCCL