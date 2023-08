Streamers argentinos viralizan jingles inesperados para las PASO 2023

El acercamiento a la política, a veces, se da de manera inesperada. Y a pesar de los intentos constantes de bastardeo del quehacer político, surgen situaciones que demuestran que el interés existe.

Javier Milei y Juan Grabois son las musas favoritas de la Fábrica de Jingles.

Y unos streamers lograron ponerle onda a unas PASO con spots que no se apartan del modelo de campaña habitual. Con la Fábrica de jingles, Pedro Rosemblat, Ivana Szerman y Marcos Aramburu, consiguieron que la campaña mute a otro formato, el músical. La viralización despegó en la cuarta entrega de ese segmento semanal –que iniciaron hace un mes en el canal de YouTube Gelatina–, y se potenció cuando Javier Milei tomó uno de estos jingles inesperados para una acción de campaña en redes.

“Todo comenzó cuando escuchamos el jingle ‘Yo quiero a (Guillermo) Moreno en la Casa Rosada’, con base de música de trap, nos llamó la atención y lo comentamos al aire”, cuenta a Perfil Marcos Aramburu. “Todos notamos que ahí había algo, hasta que uno dijo ‘¿Y si le pedimos a los oyentes que manden el suyo?’…Y acá estamos”.

Jingles inesperados que se colaron en los grupos de Whatsapp de los equipos de campaña.

Ese ‘y acá estamos’ tiene varias traducciones. Por un lado, los jingles de las primeras ediciones denotaban una edición casera, pero ya en la cuarta entrega –la que se viralizó–, la calidad era otra. Sí había una constante, esquivaban la obviedad en los textos, y las bases musicales eran canciones reconocibles de Charly García, Fito Páez, Nathy Peluso, Pimpinela, Natalia Oreiro, Queen, Gipsy Kings o Shakira. Lo que marcó que en Gelatina no se habían equivocado con proponer esta Fábrica de jingles fue el aumento progresivo de jingles recibidos: la última semana fueron casi mil, de los que Felipe Boeto –del equipo de Gelatina– seleccionó para el programa del jueves últimos unos 35 jingles. El criterio para los line up no es partidario, sino tenía que representar el mayor espectro de candidatos y, obviamente, ser funcional y atractivo al espíritu de Gelatina.

Los dos efectos tangibles de la viralización que consiguió Ge​latina fue que, en los grupos de Whatsapp de los equipos de campaña de todos los partidos, se pasaban los jingles que habían puesto al aire Rosemblat, Szreman y Aramburu, sean de sus candidatos y sobre todo, si eran de algunos particulares opositores. El otro, recibir mensajes o comentarios en la calle de personas que son seguidores de Gelatina pero les habían enviado recortes de los jingles parientes o amigos. Y finalmente, vieron que en YouTube había publicidades musicalizadas con temas de la Fábrica de Jingles.

Este 2023 es el año de crecimiento de los canales argentinos de YouTube.

“También nos dimos cuenta que algunos partidos políticos vieron lo que estaba pasando y nos mandaron jingles como si fueran 'caseros' ,pero se les notaba; por supuesto no los pusimos en Gelatina”, cuenta Pedro Rosemblat. “¿Cómo nos dimos cuenta? No tenían ni corazón ni alma, y carecían de picaresca. Los otros, los que manda la gente tienen poesía. Hay uno que tomó el tema La grasa de las capitales para un jingle que es un ejemplo de esa poesía que te digo, o los que manda un chico que en Instagram se llama Negro Andante; y hay unos para Javier Milei que también son muy buenos. En todos, no importa el candidato del jingle, hay una síntesis política que la gente expresa de otra manera que la que estamos acostumbrados”.

Como le sucedió a Mex Urtizberea a fines de mayo último cuando se viralizó el cover No podrás –de Cristian Castro– que Santiago Motorizado en ¡Fa!, la Fábrica de Jingles disparó las visualizaciones en YouTube, las suscripciones al canal Gelatina, y el stream en vivo tuvo su pico máximo desde la creación de Gelatina como canal de YouTube. A su vez, los reposteos en Instagram y TikTok registraron siguieron esa tendencia alcista.