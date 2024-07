En medio de la interna a cielo abierto entre Javier Milei y Victoria Villarruel por los dichos de la titular del Senado contra Francia, una encuesta analizó la forma en que realizan su trabajo los diferentes funcionarios de los tres poderes del Estado. De esa manera, ubicó a la vicepresidenta como la figura política con mejor valoración positiva.

El sondeo fue realizado por la consultora Solmoirago, que encuestó de manera online a 1.600 personas mayores de 16 años a lo largo del país. El análisis tuvo lugar entre el 7 y 13 de julio pasados, y cuenta con un margen de error de +/-2,45% y un nivel de confianza de 95%.

Manuel Adorni minimizó la tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel, pero admitió que llevan días "sin hablar"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La encuesta encontró que tanto la imagen de la gestión del Gobierno nacional, como la del presidente Javier Milei, alcanzan una ponderación positiva por parte de los argentinos, ubicándose por sobre los 50 p.p. En ese sentido, un 20,4% consideró que la gestión nacional es "muy buena", mientras que un 32,7% indicó que es "buena". Por el contrario, un 29,6% dijo que es "muy mala" y un 13,3% la calificó de "mala".

En el análisis individual por dirigentes políticos, el jefe de Estado acumuló una imagen positiva del del 55,2% y una negativa del 41%. Por su parte, Villarruel tuvo una valoración positiva del 51,6%, frente a una negativa del 37%.

Otros de los funcionarios libertarios estudiados fueron la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (con una imagen positiva del 48,6% contra una negativa del 46,35); el vocero presidencial Manuel Adorni (46,5% positiva y 44% negativa); el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo (44,4% positiva y 48,2% negativa); el jefe de Gabinete Guillermo Francos (43,6% positiva y 38% negativa), y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem (43,3% positiva y 37,6% negativa).

Más abajo en la lista se posicionaron la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, con un apoyo del 35,2% y un rechazo del 46,2%, y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, con una imagen positiva del 33,8% y una negativa del 29,3%.

La valoración del trabajo de los funcionarios

Bajo la premisa "¿Cómo cree usted que realizan su trabajo los siguientes funcionarios?", la encuesta indicó que "se destaca la figura de la vicepresidente Victoria Villarruel, con una alta valoración positiva de los ciudadanos con respecto a su labor como vice y presidente de Senado". En esa línea, 47,5% tuvo una imagen positiva de su labor y un 37,7% negativa.

Por su parte, el presidente acumuló una valoración positiva del 48,2% y una negativa del 43,4%. Otros de los funcionarios que tuvieron mayor apreciación fueron Adorni (47,3% positiva frente a un 42,6% negativa), Bullrich (47,1% positiva contra un 41,8% negativa), Francos (40% positiva y 37,5% negativa) y Menem (36,5% positiva y 27,8% negativa).

Por el contrario, algunos funcionarios tuvieron más rechazo que apoyo. Ese fue el caso de "Toto" Caputo (valoración negativa del 44,9% frente a un 44,8% positiva), Karina Milei (44,3% negativa y 30,9% positiva), el presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti (30,8% negativa y 13,1% positiva) y Pettovello (36% negativa y 12,8% positiva).

Las preocupaciones de los argentinos

Uno de los apartados del sondeo estuvo destinado a las preocupaciones de los argentinos. Según el estudio, los encuestados consideran que la inseguridad (19,2%) y la inflación/economía (17,4%) son los principales problemas a resolver que tiene la el país.

Otra de las preocupaciones que emergió fue el desempleo/falta de empleo (16,1%), que era "una categoría que desde hace un tiempo no se encontraba en los primeros lugares". "Con respecto a la inflación, que era la principal preocupación que tenían los argentinos, ya no es valorada de forma considerable por sobre el resto de las dificultades", añade el estudio.

El resto de la lista la conforman la corrupción (14,5%), los políticos (11,4%), el gobierno (7,7%), la pobreza (4,2%), la educación (1,2%) y la salud (0,4%).

Manuel Adorni reconoció que Milei y Villarruel no se hablaron "en estos días"

Durante su conferencia habitual, el vocero presidencial minimizó este lunes el roce entre Milei y Villarruel. Sin embargo, reconoció que no hablaron "en estos días".

Sobre los comentarios de la titular del Senado que desencadenaron la polémica, Adorni aseguró que "no hubo nada malo ni generó ninguna rispidez”. “Simplemente fue un comentario que no representaba la opinión del Gobierno y eso no significa que somos cerrados para gobernar", añadió respecto al mensaje que publicó Villarruel, donde trató a los franceses de "colonialistas".

"Nada tiene que ver una cosa con otra”, insistió el vocero, quien consideró que las versiones de una interna son "ruido mediático", aunque reconoció que las cabezas del Poder Ejecutivo Nacional no tuvieron diálogo últimamente. “Hizo más ruido de lo que fue. Fue simplemente una pavada y no, el Presidente no ha hablado con la vicepresidente en estos días”, reveló.

Y agregó: “El tema ha generado un ruido mediático que no debió generarse porque es un tema donde estamos todos más o menos de acuerdo".

Victoria Villarruel cambió de custodios: preocupación por la seguridad

Por otro lado, se hizo eco de las declaraciones del senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni, que salió en defensa de la presidenta del Senado y cuestionó a la mesa chica libertaria al decir que "está mal desautorizar a una Vicepresidenta" y más si viene "de las altas esferas".

“No somos tres personas que gobernamos la Argentina y eso está a la vista. Son opiniones y las respetamos. Una persona da una opinión, otra tiene otra y tenemos que tratar de desacartonarnos y entender que opiniones libres hechos sagrados”, concluyó Adorni.

MB / Gi