Milei vs Villarruel, nuevo episodio: la reconciliación fallida y los satélites de Casa Rosada que salieron con los tapones de punta contra

“No encontramos la lógica. No nos dicen nada. No te llaman por teléfono para preguntar por alguna situación puntual, sino que directamente te salen a pegar. La sesión por Kueider fue consensuada con el Ejecutivo. Hacemos lo que nos piden, armamos lo que nos piden y nos pegan igual… qué sé yo”. Con tono de absoluta resignación, en el entorno de Victoria Villarruel parecen haber aceptado que no hay nada que puedan hacer para recomponer el vínculo con Javier Milei. La reconciliación que se intentó a fines de noviembre fracasó y, en los últimos días, desde el mileísmo duro salieron con los tapones de punta contra la vice, a quien acusan de “victimizarse” y de no haber entendido su rol. La novela tiene nuevos episodios.

La mala relación de Villarruel con el presidente y su hermana, Karina Milei, no es ninguna novedad. Los chispazos comenzaron durante la campaña y se profundizaron en la gestión. Sin embargo, hace apenas dos semanas hubo movimientos para acercar a las partes. Emilio Viramonte, colaborador de la vice, se reunió con Santiago Caputo y aceptó las condiciones de la Casa Rosada para reestablecer el vínculo. Pero el acuerdo no prosperó.

“Se habían ampliado las posibilidades de diálogo. La reunión con Emilio sirvió y se abrieron otras puertas. Estábamos tranquilos”, agregaron desde el entorno de Villarruel. De hecho, sostuvieron que el mensaje que publicó la vice el domingo en redes, donde desmintió participar de un armado político ajeno a La Libertad Avanza y subrayó su lealtad a Mieli, había sido “otro paso más de acercamiento”.

Es evidente que no resultó. La arremetida contra Villarruel después de la última sesión llegó por parte del propio Milei y también de personajes satelitales del oficialismo, como el periodista español Javier Negre, uno de los nuevos dueños de La Derecha Diario, la diputada Lilia Lemoine y Alejandro Sarubbi Benítez, el abogado de Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan” con acusaciones de todo tipo.

Al día siguiente de la expulsión de Edgardo Kueider del Senado, desde Italia, Milei cuestionó a su compañera de fórmula por haber convocado a la sesión, a la que calificó como “inválida”. Según el presidente, la vice estaba al tanto de su viaje a Italia y de que, en consecuencia, no podía presidir la Cámara alta. En el villarruelismo desmienten esta versión y dicen que se avanzó en acuerdo con Casa Rosada. Más tarde, en un acto, el presidente pisó el acelerador: “El que viene con agendas propias y no acata la línea del partido es expulsado”, aseguró.

Villarruel tomó el guante y escribió un extenso mensaje en X que sus colaboradores aseguran que fue otro paso en el intento de acercamiento al Ejecutivo nacional. “Ante comunicados recientes de algunos partidos políticos que se arrogan la representación de mi persona y mis ideas, quiero expresar que hoy no hay lugar para la ‘moderación’. No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida. Soy parte del espacio que gobierna nuestro país desde su misma fundación y aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mí”, escribió.

Las respuestas de Negre a Villarruel enseguida se viralizaron. El español acusó a la vice de hablar mal del presidente, dijo que se había reunido con un exempleado del Senado que habría denunciado persecución ideológica y que la dirigente estaba trabajando para acercarse, por su cuenta, a líderes de la ultraderecha española.

En diálogo con PERFIL, Negre ratificó sus acusaciones. La lista de cuestionamientos que hizo el periodista es extensa: “Me consta que hay una consultora que generó un ejército de trolls para favorecer a Villarruel en redes. No sabemos cómo se paga”, “la vice se armó una agenda propia recorriendo provincias y tuvo reuniones con influencers para construir un perfil de candidata por si a Milei le va mal”, “sé que en febrero, su mano derecha, Juan Matín Donato, se reunió con una inversora de un país lLatinoamericano a quien le dijo que Victoria iba a ser la próxima presidente”, “en estos meses le ha ido contando su situación a líderes de distintos países, se victimiza y dice que la persiguen”, “en la Embajada argentina de España organizó una cumbre, un encuentro con ex dirigentes de Vox, a los que les habló de la situación que atraviesa con Javier y Karina", “cuando fue la crisis diplomática con los franceses hubo una consultora que, siguiendo sus órdenes, comenzó a poner comentarios muy fuertes contr Francia y desde Casa Rosada tuvieron que pedir que frenaran”.

Quienes le bajan el precio a Negre recuerdan que fue despedido del diario El Mundo luego que la Justicia lo condenara (y al medio) por haber publicado un artículo sobre una víctima de abuso con información inventada y sin su consentimiento. Sus adversarios también le reprochan ser una especie de vocero oficialista de Casa Rosada y no un periodista. Él se despega: “Yo di esta información porque me parece relevante. Es más, ni siquiera la publiqué en La Derecha Diario, sino que usé las redes”, dijo.

Las acusaciones de Negre se conectaron con las de Lilia Lemoine, otra de las diputadas que suele hablar en nombre de la Casa Rosada y seguir la línea que indica el triángulo de hierro. La legisladora también habló de la persecución ideológica en el equipo de Villarruel y, al igual que el español, dijo que el último despido había sido a un joven que iba a los actos de La Libertad Avanza y le ponía likes a las publicaciones de Milei.

El equipo de Villarruel desmintió esta versión de inmediato y dijo que se tomó la decisión luego de haber recibido quejas por conductas inapropiadas por parte de este empleado. En una respuesta a Clarín, aseguraron que habían constatado que el hombre “acosó e instó a conductas indecorosas a menores de edad”.

Luego de Negre y Lemoine apareció Sarubbi Benítez. En tono de burla, el abogado de El Gordo Dan, el brazo ejecutor de Santiago Caputo, compartió el mensaje de la vice del domingo y escribió: “Victoria absoluta de las fuerzas del cielo. Y ni siquiera hicieron falta los dos carpetazos”. La vice respondió con un tema que sobrevuela en La Libertad Avanza desde el inicio de la gestión: “Estoy ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre mí y mi familia”.

En paralelo a las chicanas públicas, a las versiones contrapuestas y al show, alrededor de la interna entre Milei y Villarruel suelen repetirse anécdotas de desconfianza extrema entre las partes. En reuniones en off, las anécdotas de carpetazos, micrófonos y espías se reproducen y, al parecer, la paranoía es lo único que comparten en los entornos de la fórmula presidencia. Una reconciliación, en un escenario en el que cada uno está convencido de que el otro tiene a disposición servicios de inteligencia no parece verosímil.