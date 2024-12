Tras ser demorado en Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar, el senador nacional Edgardo Kueider intentó comunicarse con legisladores de ese país. Así lo confirmó el director Nacional de la administración de Ingresos Tributarios paraguaya, Oscar Orué, quien reveló detalles de la detención del político argentino.

“Él entró al proceso de control en el puente, dos funcionarios estaban mirando con las linternas y vieron bultos, le piden que estacione y abra el baúl, ahí es donde él menciona que es senador de Argentina y trató de llamar supuestamente a senadores de Paraguay para que demuestren que él es senador. En principio no tenía pasaporte diplomático y eso le requirió el funcionario”, indicó Orué en diálogo con la prensa.

En ese sentido, el director tributario confirmó que los efectivos desconocían que Kueider era integrante del Senado argentino, a la par que aclaró que “en ningún momento” intentó trabar el control que se realizó en la Triple Frontera. “Él, al momento que le piden que abran la baulera del vehículo, dice que es senador de la Nación Argentina, pero le dijeron que no importa y que igual tenía que abrir”, aseguró, según consignó el diario ABC de Paraguay.

"Soy afín al gobierno de Milei": develan qué dijo Kueider cuando lo detuvieron en Paraguay con 200 mil dólares

Días atrás, Orué también había descrito que el senador había mencionado su cercanía ideológica con el presidente Javier Milei al ser demorado. “Yo soy afín al gobierno del presidente Milei”, indicó Kueider ante los funcionarios que le descubrieron el dinero en la mochila, según el relato del funcionario paraguayo.

Sumado a esto, el legislador habría solicitado que la información no trascendiera, a raíz de la repercusión por su labor política. "Él no quería que esto tuviera estado público, que trascienda. Él decía: 'Yo voy a tener muchos problemas en Argentina si a esto se le da publicidad'. Los funcionarios le decían: 'Nosotros no somos encargados de prensa para informar sobre esto'", explicó Orué.

Por otra parte, el funcionario de Ingresos Tributarios de Paraguay reveló también que ni Kueider ni su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa están inscriptos en los registros fiscales de ese país. “No están registrados en ninguna empresa de Paraguay”, aseguró. El dato es relevante, ya que ambos declararon que el dinero pertenecía a la empresa Golsur SA. Al respecto, Guinsel Costa afirmó que era apoderada de esa compañía y que los 211 mil dólares eran parte de un gasto que tenían previsto en Ciudad del Este.

Las acusaciones cruzadas en el oficialismo por el caso Kueider

El caso Kueider generó polémica en la política nacional, con acusaciones e internas dentro del propio oficialismo. Uno de los episodios más recientes se dio en la sesión en la que se determinó su expulsión en la Cámara Alta, la cual fue tachada de "inválida" por el presidente.

“En el momento en que yo entro de viaje, automáticamente se produce la acefalía, entonces queda a cargo del ejecutivo la Vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Legislativo, pero al mismo tiempo es Presidente de la Nación interina. Eso violenta la división de poderes", explicó Milei

"La sesión es inválida. Igual se podría hacer nuevamente porque dados los números está claro que todos queremos a los Kueider afuera”, continuó el mandatario. Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel respondió a las críticas por la eventual superposición de funciones: “Hasta que no me traspasan el poder, soy vicepresidente, y eso se hace informándomelo el escribano de Presidencia”.

Cristina Kirchner se divierte viendo a LLA chapotear en el caso Kueider: "Che Milei, den quórum..."

En tanto, el ministro de Defensa, Luis Petri, también cuestionó a la titular del senado. “El tema es si esa sesión terminará cayéndose o no, porque lo cierto es que ella no debió presidir la sesión”, manifestó en declaraciones televisivas. “Ahora [la sesión] va a ser cuestionada judicialmente y, claramente, tiene graves vicios”, añadió.

Kueider permanece detenido en un departamento de lujo en Paraguay. En ese contexto, presentó un recurso de amparo por irregularidades en dicha sesión y reclamó su restitución como senador nacional. La decisión de su exclusión fue tomada por una mayoría de 61 votos a favor, 5 en contra y una abstención.

