Tras ser detenido en Paraguay, el senador nacional Edgardo Kueider se refirió a su cargo político y afirmó ser "afín al gobierno del presidente Milei". Así lo confirmó el director Nacional de la administración de Ingresos Tributarios paraguaya, Oscar Orué, quien indicó además que ni el legislador ni su secretaria están inscriptos en ninguna empresa con sede en ese país.

En diálogo con el canal paraguayo ABC TV, el funcionario tributario relató el momento en que el senador fue demorado por intentar transportar más de 200 mil dólares sin declarar a través de la frontera. “Yo soy afín al gobierno del presidente Milei”, indicó Kueider ante los funcionarios que le descubrieron el dinero en la mochila, según el relato de Orué.

Sumado a esto, el legislador habría solicitado que la información no trascendiera, a raíz de la repercusión por su labor política. "Él no quería que esto tuviera estado público, que trascienda. Él decía: 'Yo voy a tener muchos problemas en Argentina si a esto se le da publicidad'. Los funcionarios le decían: 'Nosotros no somos encargados de prensa para informar sobre esto'", explicó el director del organismo paraguayo.

Asimismo, detalló que los oficiales que lo demoraron no se encargan de difundir la información, sino que "se hace todo un proceso interno que va al área de prensa para publicar". "Nosotros hacemos un resumen de la semana de todos los operativos que hacemos. Sí me llamó la atención porque a mí me llama tipo 00:50 el administrador y me cuenta la situación", continuó.

Sobre la detención del senador, indicó que, a pesar de su cargo público, "tenemos que hacer nuestro trabajo". "[Los agentes] Abren la mochila, encuentran los dólares y se le avisa al administrador del puente [de la Amistad]. Él [Kueider] ingresa al territorio tipo 12:15. Hace todo Migraciones, 12:30 más o menos sucede esto", precisó.

Por otra parte, el funcionario de Ingresos Tributarios de Paraguay reveló también que ni Kueider ni su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa están inscriptos en los registros fiscales de ese país. “No están registrados en ninguna empresa de Paraguay”, aseguró.

El dato es relevante, ya que en su declaración ante la Justicia paraguaya, ambos sostuvieron que el dinero pertenecía a la empresa Golsur SA. Al respecto, Guinsel Costa afirmó que era apoderada de esa compañía y que los 211 mil dólares eran parte de un gasto que tenían previsto en Ciudad del Este.

El caso de Edgardo Kueider tiene al oficialismo y a la oposición acusándose entre ellos. Es que si bien ingresó al Senado en la boleta encabezada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se alejó de la bancada de Unión por la Patria (UxP) para conformar un nuevo bloque que votó de manera favorable a los proyectos de Javier Milei. Por ese motivo, tanto el kirchnerismo como La Libertad Avanza (LLA) aseguran que pertenece al espacio del otro.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, convocó este miércoles a una sesión del Senado para el jueves a las 11 para definir si se echa o se suspende a Kueider, al advertir que se tratan en el recinto "los actos inmorales que son de publico conocimiento" del dirigente detenido con 200 mil dólares sin declarar.

A través de la red social X (antes Twitter), Villarruel lamentó también que no se haya incluido un pedido del senador de LLA Bartolomé Abdala para suspender a Oscar Parrilli, quien irá juicio oral por "encubrimiento agravado y traición a la Patria" por la causa del memorándum con Irán.

La sesión fue solicitada, por un lado, por el interbloque kirchnerista, que conduce José Mayans, y que tiene el objetivo de remover de su cargo a Kueider, y por otro por LLA junto al PRO para suspender al senador entrerriano hasta marzo.

"Para no dilatar los tiempos, junto al presidente Provisional Abdala llamamos a una sesión mañana para que tratemos los actos inmorales que son de público conocimiento del senador Kueider, y que exponen una vez más la hipocresía del kirchnerismo", agregó Villarruel.

Sin embargo, aclaró que "lo de Kueider es sin dudas un bochorno que merece recibir un castigo ejemplar, aunque al kirchnerismo lo único que le importa es quedarse con su banca (sí, Kueider entró en la boleta de Cristina) y así entorpecer la tarea de nuestro Gobierno". De hecho, si expulsan al senador detenido en Paraguay ingresará en su lugar la dirigente camporista Stefanía Cora.

"De esta manera, aprovechando la milagrosa nueva lucidez moral y ética de los esbirros de Cristina, me hubiera gustado incluir también, un proyecto presentado por el senador Abdala para suspender al senador Parrilli, quien irá a juicio oral nada más y nada menos que por encubrimiento agravado y traición a la Patria, pero no hubo consenso entre los senadores para firmar ese pedido lo cual lamento enormemente", detalló la vicepresidenta.

Señaló que "haber negociado la sangre derramada de argentinos inocentes es imperdonable y los argentinos de bien no queremos traidores a la Patria caminando por los pasillos de la Cámara, por lo cual espero que los senadores de todos los bloques recapaciten y entiendan el cambio de época de una vez por todas". "Llegó la hora de sacar la mugre del Senado, sin contemplaciones ante la corrupción que puso a nuestro país de rodillas", concluyó.

