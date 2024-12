Luis Juez: "No me voy a ir a comer pan dulce y sidra dejando que la inconducta de Kueider no sea analizada por el Senado"

El senador Luis Juez dijo que la decisión de la bancada PRO de tratar mañana el caso de su par Eduardo Kueider, que quedó detenido en Paraguay al que le incautaron unos 200 mil dólares sin declarar, le trajo “grandes dolores de cabeza”.

“Si mañana va a haber debate es porque el bloque que yo presido ayer se paró, se plantó”, aseguró Juez al referirse a la sesión en que Kueider podría ser suspendido o expulsado de la Cámara Alta.

Críticas al kirchnerismo

“Cristina descubrió en Kueider la lucha contra la corrupción. Si hubiese puesto la misma enjundia, la misma ganas, la misma voluntad en la gestión de su marido, en la de ella, en sus dos mandatos, en la del inútil de Alberto Fernández, seguramente no tendríamos los indicadores de corrupción que tenemos”, sostuvo el líder del Frente Cívico.

“Yo lo vi a Kueider ser un soldado de Cristina durante casi cinco años. Se enojó con Cristina en los últimos cuatro meses y armó con Vigo y Camau Espínola un bloque, pero ya en los últimos cuatro o cincos meses de la gestión de Cristina”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Tampoco voy a entrar en ese debate estúpido en el que entró la política buscando la fecha y la partida de nacimiento de Kueider", aclaró.

Además explicó que "el kirchnerismo convocó para una sesión no teniendo cuórum" ya que "tienen 33 senadores, de los cuales hay 4 están de vacaciones, no van a estar".

Repercusiones en el Senado

"A partir de que ayer la bancada que yo presido dijo ´bajamos el jueves a discutir lo que hay´, generó un terrible quilombo en el Senado. Eso obligó a que todos los demás bloques se juntaran", contó Juez.

"Me trajo también a mí grandes dolores de cabeza. Si le gusta bien como conduzco, bárbaro, y si no me voy a mi casa. No tengo ningún problema", deslizó el senador por Córdoba aunque no dio mayores precisiones.

"No me voy a ir a comer pan dulce y sidra dejando que la inconducta de Kueider no sea analizada por el Senado", insistió Juez al tiempo que consideró que en principio es "más inteligente" suspender a Kueider antes de votar una eventual expulsión.

Así opinó que es "mucha más inteligente" la opción "que dice ´bueno maestro a usted no le vamos a dar la posibilidad que pida licencia, lo vamos a suspender hasta el 1 de marzo´, esperando un dictamen de la justicia paraguaya para que esa suspensión se convierta en una expulsión definitiva".

Juez reiteró que "hay motivo para echar" al senador entrerriano, aunque indicó que "hay que tener la prueba para poder hacerlo".

"Picardías"

El titular de la bancada PRO cuestionó "la picardía del kirchnerismo de corrernos por izquierda" aunque luego expresó que "tampoco se iba a quedar en la picardía de otro de decir ´bueno no hagamos nada¨"

"Yo soy senador, el desprestigio me lo traslada a mí. Yo estoy pasando un momento de mierda. Se lo dije ayer a la presidenta del Senado y a los presidentes de bloque. Qué más tiene que pasar para que nos demos cuenta que la inconducta de este impresentable nos lastima a todos. Por eso yo me peleé con el mundo por este tema", concluyó Juez.