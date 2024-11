“Lo que pasa es que ustedes entran en todas”, respondió entre risas un dirigente de Las Fuerzas del Cielo, la nueva agrupación alineada a Javier Milei. Y agregó: “Un instante después de que el ‘Gordo Dan’ dijera que éramos el brazo armado aclaró que las armas eran los celulares”. ¿Y la estética fascista? “No era fascista. Era romana. El Imperio Romano, la cuna de la civilización occidental, que es lo que nosotros defendemos”, aclaró.

En Las Fuerzas del Cielo no hay ninguna preocupación con las repercusiones que tuvo el lanzamiento de la agrupación. Al contrario: se divierten. Aunque repiten que no fue una búsqueda intencional, saben que lograron el impacto. No solo todos los portales argentinos hablaron del tema, sino que también llamaron la atención de medios extranjeros como The Telegraph o Reuters. Misión cumplida.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

No hubo reproches internos. El lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo, subrayan, contó con el visto bueno de las dos personas que mandan en el Gobierno: Santiago Caputo y Karina Milei. “Acá nadie da un paso sin que ellos den el ok”, aclaran para despejar cualquier especulación sobre una posible interna.

Más allá de la indignación que generó la calificación de “brazo armado” y la escenografía, la presentación de la agrupación abrió otra línea de discusión vinculada a la construcción política de cara a 2025. Hasta ahora, en provincia de Buenos Aires, el armado parecía estar exclusivamente en manos de Sebastián Pareja. Sin embargo, cuando se hace una radiografía de quiénes son los líderes de Las Fuerzas del Cielo, de dónde vienen y a quiénes responden, ese monopolio se pone en dudas.

Denunciaron penalmente al "Gordo Dan", Agustín Laje y otros libertarios por incitación al odio y la violencia

Agustín Laje, que fue uno de los oradores invitados al lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo, celebró que las tres vertientes de la derecha estén trabajando juntas: los liberales, los conservadores y los patriotas (o nacionalistas). En esta agrupación, de todas formas, se destaca la presencia de conservadores ultracatólicos y dirigentes que quieren dar sus primeros pasos en las grandes ligas.

Quiénes mandan en Las Fuerzas del Cielo

El flyer con el que se convocó al lanzamiento de la agrupación tenía 19 nombres, además del de Laje. Según los miembros del espacio, los “referentes indiscutidos” de Las Fuerzas del Cielo son Parisini, Agustín Romo, Lucas Luna, Nahuel Sotelo, Santiago Santurio y Alejandro Álvarez. El resto son segunda o tercera línea.

El Gordo Dan, la cara visible de Santiago Caputo

Cuando se consulta a quién responde esta agrupación, algunos responden que a “El Gordo Dan” y otros que a Santiago Caputo. Lo cierto es que el tuitero devenido en empresario de medios (es socio minoritario de Carajo S.A., una sociedad en la que también figuran dos socios de Blender S.A.) puede ser calificado como el brazo ejecutor de las órdenes del asesor presidencial.

Parisini tiene la visibilidad y la potencia para atraer al público que apuntan. Desde las redes y con su programa de streaming “La Misa” es una especie de animador todoterreno en el universo libertario. Aunque no tiene un cargo formal en el Gobierno, visita con frecuencia la Casa Rosada y hasta autoriza ingresos.

Quién es el Gordo Dan: el tuitero acusado de manejar un ejército de trolls y que defiende la "metodología kirchnerista"

Acusado de liderar un ejército de trolls, —en un informe de revista Crisis se recopilaron historias de doxeo y de amenazas que cruzaron los límites virtuales—, el rol de Parisi parece ser el de disciplinar a cualquiera que se corra medio centímetro de la línea ideológica del Ejecutivo nacional.

Agustín Romo: San Miguel y las redes

Romo es el presidente del bloque La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los “históricos” de Milei. Durante un buen tiempo se encargó de hacer control de crisis comunicacional para el espacio, una tarea que todavía hoy sostiene de forma secundaria.

El lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo se hizo en San Miguel, su ciudad natal y donde su padre es concejal por La Libertad Avanza. El acto fue la confirmación de la alianza con los hermanos De La Torre, Joaquín (el exintendente) y Pablo (el exsubsecretario de Niñez, Familia y Adolescencia que fue desplazado de Capital Humano en mayo).

El "Gordo Dan": comandante troll en jefe

Buena parte de los integrantes de Las Fuerzas del Cielo comenzaron su militancia con el primer debate por la legalización del aborto y, en ese entonces, San Miguel, uno de los pocos distritos que se opuso fervientemente al proyecto, fue una especie de refugio político. Romo se reconoce católico, pero lo suyo es la política: habla con todos y tiene línea directa con el "triángulo de hierro". Con Santiago Caputo lo une una amistad y le expresa profundo respeto a "El Jefe".

Nahuel Sotelo: Culto, civilización y territorio

Sotelo ingresó a la Cámara de Diputados bonaerense en 2021 con José Luis Espert, pero enseguida se convirtió en un militante mileísta. Su crecimiento fue exponencial: en el inicio de la gestión de La Libertad Avanza fue designado como el presidente de su bloque y luego desembarcó en el Ejecutivo nacional como secretario de Culto y Civilización en Cancillería.

Preocupado por tener inserción territorial, en 2022 Sotelo creó una organización llamada La Julio Argentino, de donde provienen buena parte de los nuevos dirigentes de Las Fuerzas del Cielo. Hay quienes especulan con que, a partir de ahora, esa agrupación se disolverá.

Nahuel Sotelo, el ultracatólico designado al frente de la Secretaría de Culto y Civilización

Al igual que sucede con Romo y Dan, la suya es la típica agenda de las nuevas ultraderechas. Católico y conservador, rechaza lo que ellos denominan “ideología de género”, cuestiona la injerencia de los organismos multilaterales en los países y pregona en contra de la Agenda 2030. Su designación en Cancillería se leyó, junto a la de la abogada Úrsula Basset, como una avanzada contra la excanciller Diana Mondino.

El "Profe" Álvarez: amigos son los amigos

Alejandro Álvarez es el subsecretario de Políticas Universitarias en el ministerio de Capital Humano. El conflicto universitario, uno de los más importantes en la primera etapa del gobierno de Milei, le puso todas las miradas encima. El funcionario jamás se echó para atrás. Alineado a sus jefes políticos, comparte el código “anti zurdos” con todo el grupo.

Su vínculo con este sector comenzó en la campaña 2023. Al parecer, Álvarez administró por mucho tiempo una cuenta de X (nadie quiere revelar cuál era su usuario y aseguran que ya se cerró), desde la cual conoció a Parisini. Cuenten que el funcionario lo ayudó con contactos para que el tuitero consiguiera un lugar desde donde transmitir La Misa y que forjaron una estrecha relación.

El Gobierno corre de las negociaciones con universidades a Alejandro Álvarez, un peronista-mileista que genera rechazo entre rectores

Cuando el secretario de Educación, Carlos Torrendel, lo convocó para sumarse a su equipo, Álvarez habló con Dan. Desde entonces trabajan juntos. La confianza entre ellos es tal que la novia de Parisini, María Belén Casas, fue designada en la subsecretaría de Políticas Universitarias. Comenzó cuidándole la firma y ahora es la jefa de Gabinete.

Santiago Santurio: la militancia provida

El diputado nacional Santurio es, junto a Sotelo, el máximo referente de la militancia ultracatólica. Su desembarco en política sucedió durante el primer debate por la legalización del aborto de la mano de la organización religiosa Frente Joven (que logró meter a varios de sus miembros en el Gobierno).

La dimensión religiosa siempre aparece en sus discursos. En el acto de Las Fuerzas del Cielo, según reconstruyó La Nación, sostuvo: “Los macabeos estaban sometidos durante el imperio griego, que sometió su cultura, su idioma y su religión. A nosotros nos dominó el partido del Estado, nos quitó el derecho a la vida, al empleo y a la propiedad. El ejército macabeo resistió. No tenían recursos, pero se enfrentaron igual. Eran cinco gordos de Twitter contra el imperio griego”.

El Frente Joven, el grupo ultracatólico que se abrió paso en el gobierno libertario

Santurio no suele ser noticia por su actividad parlamentaria. En la Cámara baja, el diputado está alineado a las posiciones del Ejecutivo nacional sin mayores estridencias. Su principal actividad, al parecer, está en la construcción política de una fuerza de derecha, católica y conservadora. En el Gabinete, reconocen que tiene muy buen vínculo con Sandra Pettovello. Además, tiene una organización propia que se llama Ciudadanos.

Lucas Luna: Sagaz en Tres de Febrero y en Intercargo

Luna, alias “Sagaz”, es parte de la banda de los “tuiteros” de Milei. Se conoce con el grupo desde hace años y su nombre fue noticia en 2023 cuando le bajaron su candidatura a parlamentario del Mercosur por haber dicho “nadie quiere votar a un discapacitado”, en referencia a Franco Rinaldi.

El castigo, de todas formas, fue mediático, ya que nunca dejó de trabajar en La Libertad Avanza. En sus registros figura un paso por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y, con el triunfo de Milei, fue designado como director titular de la empresa estatal Intercargo. "No hay nadie que trabaje tanto como él para quedarse sin trabajo", bromeó un conocido.

“Se termina Intercargo”, la advertencia del Presidente que aún no consigue su desguace

Durante toda la primera etapa de gobierno, Luna visitó con frecuencia la Casa Rosada. En octubre, además, fue nombrado como el coordinador de La Libertad Avanza en Tres de Febrero, un gesto que fue interpretado como una afrenta contra el intendente y aliado del PRO, Diego Valenzuela.

Mariano Pérez y el Gordo Pablo: animadores leales

En el flyer del lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo se incluyeron los nombres de Mariano Pérez y Pablo Pazos, conocido como el “Gordo Pablo”. Sin cargos oficiales en el gobierno ni tampoco en el armado de La Libertad Avanza, podrían ser definidos como los “animadores leales” del Gobierno.

Pérez es el dueño del canal de YouTube BreakPoint, uno de los más potentes del universo virtual y con línea directa con el Gobierno. Cubrió la campaña de Milei desde adentro y durante un buen tiempo trabajó en las oficinas del legislador Ramiro Marra, que funcionaba como una especie de búnker. Se presenta como periodista y en 2024 se enfocó en cubrir marchas opositoras.

De Julian Assange a Mariano Pérez

Pazos es el co-conductor del programa de Parisini. “Es como el Ruffo de Rebord”, sostuvo alguien que lo conoce, en referencia a los streamers de Blender. Programador de profesión, no hay militante libertario que no lo siga.

Ezequiel Acuña: de Cerimedo a los medios públicos

Ezequiel Acuña es el cofundador de La Derecha Diario, el medio de Fernando Cerimedo. El joven creció profesionalmente de la mano del consultor, con quien trabajó durante varios años, pero en diciembre de 2023 decidió dar un paso al costado. Poco después llegó el llamado del Ejecutivo nacional para ponerse al frente de los medios públicos.

Acuña tiene un contrato 1109, es decir, le factura al Estado como monotributista. Su rol consiste en coordinar los contenidos de los medios públicos y de RTA para “alinear la estrategia comunicacional” de Presidencia. En Las Fuerzas del Cielo coordinará el trabajo en Capital Federal.

Turco Esper: el sello De la Torre

Juan José “Turco” Esper se sumó a las Fuerzas del Cielo y su pertenencia tiene el sello de los hermanos De la Torre, a quienes responde políticamente. Fue ministro de Seguridad de San Miguel, en 2023 asumió como diputado por la provincia con Juntos por el Cambio, pero dos semanas después saltó a las filas libertarias.

El desplazamiento de Pablo de La Torre de Capital Humano hizo tambalear su pertenencia al mileísmo, pero finalmente lograron sostener la alianza. La afinidad ideológica es natural para ellos. Luego del lanzamiento de la agrupación, Esper lo resumió en una frase: “Somos de derecha: defendemos la Familia, la Patria y a Dios”.

Estefanía Albasetti: fama a fuerza de polémicas

Albasetti es concejal en Quilmes y pertenece a la agrupación La Julio Argentino. En el último tiempo levantó su perfil involucrándose en los principales temas de la agenda mediática. En una entrevista con María O’Donnell, por ejemplo, aseguró que no había leído los libros que generaron la última polémica en la provincia de Buenos Aires, pero que igual consideraban que era “morbo” y “sexualización”.

Durante el conflicto universitario, la acusaron de ser quien envió a un grupo de encapuchados a generar disturbios a la Universidad de Quilmes. Ella lo desmintió y lanzó: “Los zurdos de mierda son violencia y muerte”. La frase la llevó a los títulos de los principales medios.

Soledad Pedernera: parlamentaria y secretaria

Pedernera es de la ciudad de La Plata. Llegó a La Libertad Avanza a través de su vínculo con Sotelo, con quien trabajó en la Cámara de Diputados bonaerense desde 2021. Este año asumió como parlamentaria del Mercosur y, al mismo tiempo, sostiene su puesto como secretaria administrativa del bloque provincial.

En La Plata hay quienes dicen que los primeros pasos de Pedernera en política fueron junto a Julio Alak. Más tarde llegó Vecinos Unidos, un espacio que acompañó la candidatura a intendente de Julio Garro y que se referenciaba con Diego Santilli. En La Libertad Avanza logró tener protagonismo y reconocimiento, tanto como para participar en reuniones con Santiago Caputo.

Milena Suárez : Anses y construcción

Milena Suárez es la jefa de la Anes de Dolores, en provincia de Buenos Aires. El organismo, al igual que el PAMI, es una de las áreas bajo el control de Karina Milei. Suárez es abogada y también pertenece a la Julio Argentino.

Su vínculo con la política no se inició con La Libertad Avanza. En 2019 formó parte de la alianza Consenso Federal y en 2021 fue precandidata a concejal por el partido Unión Vecinal de Dolores.

El loteo de Karina del ANSES y del PAMI: el Estado como botín

En redes se presenta como política, abogada y coordinadora de La Libertad Avanza en Dolores. Además, también forma parte de La Julio Argentino.

Antonio Voloponi, Fernando Iantorno y Juan Scarpa: los Tanos

A Las Fuerzas del Cielo se sumaron tres referentes de La Libertad Avanza de Lomas de Zamora: Volponi, que fue el candidato a intendente del espacio, junto con Iantorno y Scarpa, que hoy son concejales. Se trata de tres amigos que fueron bautizados en los medios locales como “Los Tanos” y que pertenecen a La Julio Argentino.

Durante la campaña 2023, el nombre de Volponi circuló asociado al fantasma de los vínculos entre el mileísmo y cierto sector del peronismo. El empresario gastronómico, en 2016, tuvo un restaurante junto a Fernando Choren, el hermano de Martín Choren, el jefe de Gabinete del entonces intendente Martín Insaurralde. El dato circuló durante varios meses aunque con ciertas imprecisiones.

“Fernando no es de la municipalidad y ese vínculo no terminó nada bien”, dicen cerca de Volponi. “Fue una operación que intentaron instalar desde la oposición”, coinciden allegados al municipio.

Iantorno y Scarpa también vienen del sector comercial y tuvieron juntos una sociedad. Como concejales se mostraron alineados a la agenda de la ultraderecha en los primeros meses de gestión, cuando votaron en contra de proyectos por el Día de la Memoria.

Ezequiel Taborda: ñas dos caras de la moneda

Taborda es concejal de Florencio Varela. Lo definen como un “independiente alineado” y señalan que su vínculo con Las Fuerzas del Cielo es a través de Sotelo. Su nombre fue noticia nacional dos veces en el último tiempo: en noviembre de 2023 le vandalizaron su vehículo y él subió un video enfurecido a sus redes: “Que se mueran todos los villeros”, fue la frase que se viralizó.

Pocos meses después, en mayo, la Policía detuvo a su hijo de 20 años por el robo en el domicilio de una señora de 89 años. Cuando fue arrestado, el joven tenía en su poder una carabina y la réplica de una pistola 9 milímetros.

Arrestaron al hijo de un concejal libertario: lo investigan por una entradera a una mujer de 89 años

En Las Fuerzas del Cielo circula que el joven fue liberado porque no tenía nada que ver. Sin embargo, según pudo saber PERFIL, la causa sigue abierta y el hijo de Taborda fue procesado. Más todavía, estuvo detenido durante tres meses. “Salió por pedido de su abogado. No hay peligro de fuga y no tenía antecedentes. Pero los elementos en su contra están y por eso pasó tanto tiempo preso. Ahora el caso está en manos de la Justicia”, aseguraron fuentes bonaerenses.

Guadalupe Baulos: comunera del Frente Joven

Baulos tiene 34 años y es miembro de la Junta Comunal 12 de la Ciudad de Buenos Aires. Según su perfil en LinkedIn, fue directora legal del Frente Joven y también trabajó en los estudios Cassagne y Asociados y Fourcade y Asociados.

Su vínculo es con Santurio a través del Frente Joven y también a través de la organización del diputado, Ciudadanos.

Jonathan Naselli: militancia universitaria

Naselli es el apoderado de La Libertad Avanza en la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene 31 años y trabaja como asesor del legislador provincial Agustín Alejandro Spaccesi.

Sus primeros pasos en política comenzaron de la mano de Espert, con la Agrupación Liberal Alberdi (ALA), pero con el tiempo giró al mileísmo. El 28 de agosto participó de un evento con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con el diputado cordobés Gabriel Bornoroni.

Las Fuerzas del Cielo y la rosca: el vínculo con Sebastián Pareja

Las Fuerzas del Cielo contiene a dirigentes de diferentes lugares, pero se destaca la presencia de los bonaerenses. Desde la agrupación insisten en que llegaron para acompañar a Sebastián Pareja y no para disputarle espacios. Repiten que no pretenden conseguir lugares en las listas de 2025, sino contener militancia. De todas formas, saben que no todos están contentos.

“Todos los días se opera una nota en algún portalcito diciendo que este grupo no tiene territorio, que son solo pibes de redes y les tratan de bajar el precio. Nadie dice jamás, por ejemplo, que Pareja en Provincia metió 15 diputados y perdió 8. Sería una estupidez romper el armado o no trabajar en conjunto”, contó alguien que conoce a los dirigentes de Las Fuerzas del Cielo.

Los nuevos “soldados” de Milei preparan un próximo acto en Capital Federal y aseguran que el suyo será un espacio para aquellos que simpatizan con el gobierno, pero que no quieren militar en una estructura partidaria tradicional. La Fuerzas del Cielo busca ser una agrupación de inorgánicos. "Se apunta al chico de 18 años que va a la facultad, que trabaja y solo quiere ir a los actos a divertirse", cuentan.

La "diversión" estará dada por los animadores, por el lenguaje tuitero y por la posibilidad de cruzar límites sin comprometer de forma directa al partido. "En un acto de La Libertad Avanza jamás va a aparecer un cartel que diga ‘me chupa la pija la opinión de los kukas’, acá sí”, pusieron como ejemplo. En el lanzamiento ya lo dejaron bastante claro.

GL/ff