La Julio Argentino: el movimiento estudiantil de Milei que quiere copar la universidad pública

“Argentina necesita una nueva conquista”, dice el diputado bonaerense Nahuel Sotelo Larcher y, después de la repregunta, aclara: "Nueva conquista de ideas". El joven de 28 años es el fundador de La Julio Argentino, la agrupación que reivindica la figura de Roca y con la que Javier Milei pretende poner un pie en las universidades. Se trata de una organización que forma parte de La Libertad Avanza y que acaba de ganar visibilidad luego de que algunos de sus miembros fueran escrachados durante una actividad en la Universidad Nacional de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires.

El lunes 12 por la tarde, miembros de La Julio Argentino pusieron una mesa en la vereda de la universidad para repartir volantes. De inmediato, estudiantes de otras agrupaciones les reclamaron que se fueran. "Despertó mucho enojo y hasta hubo quienes escupieron. Nos robaron los folletos y los prendieron fuego. Fue muy violento y todo al grito de 'que se vayan los fachos'. Nuestra línea fue que no había que responder", contó Sotelo a Perfil. Unos minutos después del episodio, los voceros de La Libertad Avanza hicieron circular los videos con el título "Militantes de izquierda atacaron a adherentes de LLA en Quilmes".

Desde la Universidad tomaron nota de lo sucedido. En diálogo con este medio, explicaron que el episodio duró unos pocos minutos porque "el mismo personal de la institución colaboró para calmar los ánimos". Además, contaron que las autoridades prevén tener una conversación con las organizaciones y reconocieron que todas, sin distinción de filiación, tienen cierto rechazo hacia la presencia de La Libertad Avanza en los pasillos de la institución.

Con Mieli como jefe político, el candidato que despotrica contra la educación pública, las universidades y el Conicet, la pregunta es qué defiende una agrupación como La Julio Argentino. Sus miembros dicen representar a "la mayoría silenciosa" que se expresó en las PASO. Sotelo, su fundador, lleva años trabajando en política: formó parte de la campaña de Alfredo Olmedo en Salta, fue asesor del concejal de Rosario Ariel Cozzoni y entró a la Cámara bonaerense de la mano de José Luis Espert. Su agenda legislativa está en absoluta sintonía con la de su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, y la mayoría de sus proyectos pretenden hacer una revisión de los '70.

Sotelo fundó La Julio Argentino en mayo del 2022. El joven cuenta que desde el primer momento no hubo quien no le preguntara si estaba seguro de ponerle ese nombre. "Queríamos reivindicar su figura. Si no fuera por Julio Argentino Roca hubiéramos perdido todo el territorio de Córdoba para abajo", contó. Como es de esperar, rechazó que se hable de la Campaña del Desierto en términos de "genocidio" y aseguró que los pueblos originarios que sufrieron el avance "no eran argentinos, eran mapuches" (aunque en ese entonces esas tierras no pertenecían al Estado Nacional).

La Julio Argentino ya desembarcó en la Universidad de Quilmes y ahora están empezando a organizarse en la Universidad Nacional de Luján. Si bien hay otras agrupaciones que adhieren a Milei y que están presentes en la Universidad de Buenos Aires o en la Universidad Nacional de La Plata, esta es la única que forma parte de manera orgánica de La Libertad Avanza.

En una especie de copia criolla del "Make America great again", el eslogan estadounidense que popularizó Donald Trump en su campaña presidencial del 2016, en los videos y publicaciones de La Julio Argentino repiten: "Hagamos a la Argentina grande de nuevo". ¿Qué tiempo añoran? El de la Generación del '80.

Milei suele cuestionar el sistema público en la educación argentina. "¿Vos querés obligar a un ser humano a que haga algo? No les está yendo muy bien con la obligatoriedad porque la gente va dejando en el camino. El sistema de la obligación no funciona", dijo durante la campaña. De hecho, en sus propuestas llegó a decir que en su Gobierno se iban a implementar "vouchers" para ir a la escuela. El día que el candidato de La Libertad Avanza quiso dar detalles sobre su plan, aseguró: "Va a haber instituciones públicas y privadas. En Estados Unidos vos tenés instituciones públicas que cobran".

Sin embargo, según Sotelo todas las advertencias que se hicieron al sistema de vouchers del que habló Milei "son solo interpretaciones". "Una cosa son las interpretaciones y otra cosa es la realidad. Nunca estuvimos en contra de la educación pública y jamás dijimos que íbamos a privatizar. Y eso no es lo que están defendiendo los chicos que hoy están en las universidades", aseguró.

Sotelo aseguró que para La Julio Argentino como para las otras agrupaciones que adhieren a Milei (y con las que mantienen buena relación), ingresar a las universidades fue fácil: "En todos lados te encontrás con un chico con una peluca o con pines de La Libertad Avanza. Antes lo único que veías en las facultades eran carteles de 'El Che' Guevara. Hoy los jóvenes buscan a Javier. Hay una mayoría silenciosa que nos acompaña. Este es un espacio político nuevo que despierta simpatía. Hay muchos que lo votan, pero que jamás se van a involucrar. Y hay otros que sí quieren participar y es probable que estén en la Universidad, así que ahí es donde tenemos que estar", subrayó el diputado.

Quién es Nahuel Sotelo, el fundador de La Julio Argentino

Sotelo ingresó a la Cámara de Diputados por la primera sección electoral, pero su trayectoria política no es exclusiva de la provincia de Buenos Aires. "No vengo de una familia acomodada, lamentablemente, y viví en muchos lugares como Santa Fe, Rosario, Cruz del Eje, Córdoba y Salta", dijo.

El diputado contó que siempre le interesó en la política y que, salvo durante su adolescencia, siempre se sintió identificado en el mismo espacio ideológico. De hecho, aseguró que mientras fue asesor del concejal rosarino Cozzoni le habían ofrecido ser candidato a diputado de la mano de Amalia Granata, pero que lo rechazó porque no se sentía preparado.

El joven obtuvo su primera banca en el 2021 de la mano de Espert. En abril de este año oficalizó la ruptura con el espacio Avanza Libertad, que compartía con Guillermo Castello, y formó un nuevo bloque unipersonal al que denominó 'Fuerza Libertaria'.

Como diputado, Sotelo tiene una agenda absolutamente alineada a la de Villarruel. Cuando tenía 23 años el legislador escribió el libro "Cartas de los '70; el dolor de la otra parte" y, desde su banca, pretende generar acciones para revisar los '70. Entre los proyectos que presentó se encuentra una declaración de ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires al coronel Jorge Roberto Irazábal, secuestrado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974; y la derogación de la ley 14.910 que establece que se deben incorporar los conceptos de "dictadura cívico- militar" y "30.000 desaparecidos" en los actos y publicaciones oficiales en los que se haga referencia a los crímenes de Estado.

Sotelo también propuso que se autorizara el uso de armas electrónicas no letales y hasta que se bautizara como "La rotonda del Rubio" a una intersección en la localidad costera de Mar del Tuyú donde se atropelló y mató a un perro con ese nombre. Sobre educación, el dirigente universitario tiene solo un proyecto: la modificación de la Ley 13.688, para cambiar todos los artículos referidos a capacitaciones docentes para que tengan que ser dictadas fuera del horario escolar.

Los admiradores de Roca y la Generación del '80 ya llegaron a las universidades públicas y sumaron su primer momento de fama.

