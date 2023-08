Los ataques de ira y de violencia de Javier Milei contra mujeres no son algo novedoso. El economista los ha expresado públicamente en entrevistas en televisión y radio, pero también en una conferencia sobre economía que se llevó a cabo en un pueblo de Salta en 2018, donde maltrató de forma muy violenta a una periodista al punto tal que tuvo que intervenir la Justicia. Ese mismo día, el actual candidato a presidente también se enojó con una moza en un restaurante, molesto por el punto de cocción de un bife de chorizo.

Cuando ocurrió aquel día de furia, el 26 de junio del 2018, Milei todavía estaba lejos de la campaña del 2021, a partir de la cual saltó a la política. Por aquel entonces solo era el economista que llamaba la atención por su apariencia, sus gritos y sus modos de hablar de economía que generaban rating en la televisión. El escenario fue la sede del Colegio de Abogados de Metán, donde el exdiputado nacional y dirigente salteño Alfredo Olmedo había organizado una conferencia abierta del libertario.

Allí, después de algunos minutos de exposición, el economista abrió la posibilidad de que le hagan preguntas y una de las presentes, la periodista local Teresita Frías, se presentó y le preguntó por qué las políticas keynesianas funcionaron en Estados Unidos desde el New Deal en adelante y por qué en Argentina no. En un fragmento que dura casi ocho minutos, Milei dejó la calma de lado y trató de "burra" a la periodista, le imputó problemas de comprensión y le preguntó "¿de qué me venís a hablar? La totalitaria sos vos que te ponés a hablar de temas que no sabes un carajo".

Los minutos restantes siguieron con respuestas cargadas de violencia y atravesadas por una situación de desigualdad entre el expositor y la periodista, a la que Milei, desde su micrófono en un atril, también desafió de manera constante con preguntas sobre conceptos económicos. Como no le gustaron las respuestas de la trabajadora de prensa y las consideró erradas, no hizo más que responder con violencia.

Al final de la intervención, otro periodista lo enfrentó para decirle que no era adecuado el trato con su colega. Milei no desiste, como se puede ver en el video que no será subido a este artículo para evitar revictimizar a Frías.

"Es mi forma. No hay excusas que valgan para eso. La realidad es que no está bien, no puedo seguir con esta boca de cloaca que tengo", respondió el economista a PERFIL en julio de ese año, días después del episodio.

Pero aquel día de furia no terminó ahí. Al salir del Colegio de Abogados, Milei y las personas que lo acompañaban se fueron a cenar a un restaurante del pueblo. Cuando se sentó, el economista fue atendido por la moza Karina Banegas, quien le tomó el pedido. Según una serie de artículos publicados por El Tribuno, Milei estalló de furia cuando le llegó a la mesa el bife de chorizo que había pedido. "Yo lo pedí jugoso y esto está seco. Estuve media hora esperando y mi tiempo vale oro", le habría dicho a la moza.

Javier Milei durante la conferencia en la que agredió a la periodista.

De acuerdo al relato, Banegas retiró el plato ante la queja para cambiarlo. Al cabo de unos minutos volvió a aparecer con otro bife y Milei cortó la carne, tiró los cubiertos y, enojado, insistió: "Me lo voy a tener que comer así, porque mi tiempo vale oro". Según el mismo medio, la moza declaró que no le pareció que el economista haya tenido una conducta violenta hacia ella.

La intervención judicial

De ese día de furia pasaron ya cinco años en los que Milei volvió a enfrentarse públicamente con mujeres, como lo hizo con la modelo y panelista Sol Pérez en dos entrevistas en 2019 en el canal KZO donde llegó a decirle, a modo de ejemplo, "ahora saco una 9 mm. y la voy a poner en tu cabeza" para explicarle que "la distribución del ingreso es violenta" y llegó a tratarla de "chorra". O como también lo hizo en marzo de este año con la periodista Jésica Bossi en TN al discutir sobre armas. "Gracias por traernos tanta delincuencia Jésica. Hay una señora que hace una pregunta conociendo mi posición, que lo que hace es ensuciar. No quieras instalar que estoy enojado", dijo exaltado.

Sin embargo, esos casos no se judicializaron como pasó en Salta.

Según indicaron fuentes judiciales a PERFIL, ex el procurador general de Salta le pidió a la fiscal Susana Redondo Torino que radique una denuncia ante el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Metán, con el video de la exposición en el Colegio de Abogados como prueba. Para el 28 de junio, dos días después de ese episodio, el juez Carmelo Paz sacó una resolución en la que le ordenó a Milei que se abstenga de ejercer "actos de violencia física o psíquica, como así también de proferir insultos, palabras agraviantes y realizar amenazas descalificantes" en contra de Frías.

En ese mismo documento al que accedió este medio, el magistrado le prohibió a Milei la participación de cualquier charla o reunión pública en la ciudad, al tiempo que pidió que se le practique "una amplia evaluación" psicológica. También lo citó a una audiencia a la que Milei asistió acompañado de un abogado el 11 de julio de ese año. Según consta en autos, el economista esgrimió sus disculpas, que fueron tomadas como "suficientes" por la víctima. A partir de eso, la causa se archivó.

"Estaríamos ante un caso de violencia de género psicológica que se da en el marco laboral de la víctima, menoscabando su dignidad, salud psíquica y su derecho a desarrollar su actividad profesional en el marco del respeto y la libertad", opinó el juez en ese momento.

Ataques de pánico, tratamiento psicológico y hostigamiento

Para Frías el episodio no terminó ahí. Es que, según supo PERFIL, la trabajadora de prensa sufre hasta el día de hoy las consecuencias del maltrato de Milei.

La resolución del juez de Metán.

Después de aquella exposición comenzó a sufrir ataques de pánico y debió someterse a más de un año de tratamiento psicológico. En ese lapso también tuvo que interrumpir su trabajo durante algunas semanas por miedo a hablar en público y al cabo de un tiempo volvió a trabajar. Pero la viralización del video y la masividad que tomó Milei en el último tiempo a partir del triunfo en las elecciones PASO del 13 de agosto pasado volvieron a generarle consecuencias.

Frías sigue trabajando, pero todos cada día sufre el hostigamiento de usuarios y usuarias de redes sociales que le escriben agrediéndola desde cuentas reales o fakes.

Desde el entorno de la periodista lamentaron que haya naturalizado esas agresiones diarias en sus redes sociales y también aseguraron que por estos días evalúa radicar una exposición o denuncia, ya que comenzó a recibir llamados a su teléfono personal de personas que, de manera anónima, la agreden con las mismas palabras que usó Milei en aquella exposición del 2018.

Más allá de estos casos de violencia, no menos importante es analizar el comportamiento de Milei cuando se siente agredido o difamado. Este medio dio a conocer tiempo atrás que el economista demandó a cinco periodistas por un "rally difamatorio", a partir de que habían calificado negativamente una frase en la que Milei hablaba de "superioridad moral y estética" en una entrevista con Viviana Canosa. A todos los demandó ante la Justicia Civil por un millón de pesos.

