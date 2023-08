El líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que el gobierno debería “buscar propuestas para otorgar derechos a quienes no los tienen”.

Fuiste uno de los que criticó duramente la propuesta de Milei basada en la privatización del CONICET…

Cómo no voy a defender el CONICET, sabiendo que allí hay científicos de mucho prestigio. La necesidad de tener estos científicos favorece a nuestro país y a distintos sectores.

Cuáles fueron las repercusiones de los dichos de Milei sobre el cierre del Conicet

Recuerdo que yo propuse que nuestro país debía participar en la fabricación de vacunas. Hubo muchos funcionarios que me descalificaron y que decían que nuestro país no estaba preparado para eso.

¿Cómo puede ser que Javier Milei, en una provincia como Salta, que nunca visitó, saque el 50% de los votos?

Eso fue en general, la gente tiene mucha bronca, está harta de la política que no estaba resolviendo los problemas. No es que la gente coincide ideológicamente con Javier Milei, sino que a través del enojo ha castigado. En la provincia de Salta es más notable.

Milei desconocido: de Jesús a los Picapiedras

¿Es correcto seguir diciendo que la gente vota en contra de sus ideas? ¿Puede ser que la gente esté votando racionalmente, pensando que un voto de derecha es mejor para ellos?

El 50% de la población trabajadora no está registrada, probablemente en Salta sea mayor que en la Ciudad de Buenos Aires. Me pregunto si para las personas que están en negro y no gozan de derecho laborales, Milei es una salida viable, ya que al no tener derechos no tienen forma de perderlos.

¿Puede ser que el peronismo le hable a aquellos que sí gozan de los derechos laborales?

Cómo podrían migrar los votos respecto a las PASO, según un estudio de la UBA

Es transversal el voto a Milei. Hay jóvenes que cuando uno va y profundiza el tema de la educación, lo piensan de otra forma. He hablado con comerciantes que votaron a Milei desde el enojo porque, en materia económica, no son beneficiados.

El Gobierno nacional debería dar propuestas para mejorar la educación, la economía y los principales problemas. No se va a hacer en un corto plazo pero debe haber un programa para mejorarlo. Por ejemplo, en el caso de los monotributistas, deberán buscar propuestas para otorgar derechos a quienes no los tienen.

Hay que escuchar mucho a la economía informal, que juega un rol muy importante

10 propuestas económicas de Bullrich, Massa y Milei si llegan a la presidencia

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo vio las medidas de Sergio Massa? ¿Son insuficientes para los monotributistas?

Un paso importante, basado en que el producto bruto se va a volcar en el consumo interno. Todos sabemos que la inflación fue deteriorando el poder adquisitivo de la gente, hay una gran cantidad de trabajadores formales que cobran por debajo de la línea de pobreza.

El jubilado que cobra un poco más que la mínima debería ser considerado. Es un paso importante, ojalá que no se traslade a los precios.

AG: ¿Tiene alguna hipótesis sobre lo que pasó con los saqueos?

José Viale: “Lo de la semana pasada fueron actos delictivos, no saqueos”

Alguien empujó los saqueos pero la gente no se prendió.

Vivo en La Matanza hace muchos años, he visto en muchas zonas cómo ha sido el mecanismo a través de las redes. Los que saquearon lo hicieron en barrios en donde no vivían.

Claudio Mardones (CM): ¿En qué momento anunciarán el monotributo productivo para que se pueda aplicar? ¿Lo ve posible?

Sí, es posible que se aplique. Nosotros hemos llevado esa propuesta. Para que pase por el Congreso nacional requiere muchas cosas, se ponen muchas trabas. Nosotros queremos que funcione y que se trate. Lamentablemente, si se tiene que hacer por decreto para favorecer rápidamente a los monotributistas productivos, se deberá hacer por decreto.

Crédito para monotributistas de hasta $4.000.000: ¿cuáles son los requisitos?

CM: En el conurbano bonaerense hay un interrogante que aumentó Sergio Berni, quien asegura que hay intendentes tanto del peronismo como de Juntos por el Cambio que le cuidaron la boleta a Milei y que buscaron favorecerlo. ¿Cree que eso pasó?

En La Matanza no sucedió eso, yo me involucré en la campaña. En otras intendencias sé que sucedió, que hubo mucho corte de boleta.

Sergio Berni admitió que intendentes le armaron las listas a Javier Milei y "cuidaron" sus votos

Lo que no sé son las intenciones de cada uno de los intendentes.

VF JL