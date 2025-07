Insólito momento en vivo: en TN confundieron a un químico con un analista político

Diego Sehinkman protagonizó un insólito momento televisivo este jueves por la noche en el programa “Solo una vuelta más”, que se emite por Todo Noticias (TN). En pleno vivo, el periodista dio la bienvenida a Ernesto Julio Calvo, químico experto en litio, creyendo que se trataba de Ernesto Federico Calvo, reconocido analista político.

“Está Ernesto Calvo, que es analista político. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido”, dijo Sehinkman al comienzo de un segmento dedicado a analizar la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Pero el invitado lo interrumpió de inmediato y aclaró, con naturalidad: “No, soy químico. Ustedes me confunden con mi sosías, Ernesto Federico”.

Con sorpresa, el conductor preguntó: “¿Y entonces cómo es tu verdadero nombre?”, a lo que el entrevistado respondió: “Ernesto Julio Calvo”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Caputo aprobó el sexto proyecto RIGI por US$ 217 millones y rechazó la propuesta de una empresa china

Para distender el clima, Sehinkman reaccionó con humor: “Es hermoso lo que está pasando en vivo, es interesante”. Pero insistió: “¿Vos no sos analista político? ¿Me estás jodiendo?”. Entre risas incómodas, el invitado dijo: “No. Se llama Ernesto Federico y yo me llamo Ernesto Julio. A veces nos confunden. Él es profesor en Maryland, en Estados Unidos”, insistió el invitado.

Ernesto Federico Calvo, analista político.

Ernesto Federico Calvo es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, mientras que Ernesto Julio Calvo es doctor en Química por la Universidad de La Plata, licenciado en Química por la UBA, investigador superior del CONICET, y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires. Además, dirigió el Instituto de Química Física de los Materiales, Medioambiente y Energía (INQUIMAE).

La periodista Luciana Vázquez, también presente en la mesa, aprovechó el error para destacar la especialidad del verdadero invitado y propuso cambiar el enfoque. “¿De qué estaría bueno charlar contigo?”, preguntó Sehinkman. “Litio. Yo solo hablo de lo que entiendo”, respondió el químico, con una sonrisa.

“Es espectacular esto. En un rato vamos a hablar de si el litio nos va a salvar. Tal vez podrìás simular ser el analista político. Esto es tele, podés meterte en todo, ¿te parece?”, agregó el conductor para alivianar la tensión.

El modelo Kazajstán y Australia, la ruta del plan nuclear de Demian Reidel e YPF para exportar uranio primarizado

Lejos de incomodarse, Calvo se mostró relajado y el programa improvisó una entrevista sobre recursos minerales. Durante su intervención, Calvo habló sobre el desarrollo del sector, la capacidad de refinamiento del litio, la política minera de Chile y aseguró: “Argentina debería tener una visión a largo plazo, sin importar el gobierno de turno. Argentina no está aprovechando la oportunidad de negociar”.

Antes de cerrar el segmento, Sehinkman se sinceró ante la audiencia: “Esto nunca me pasó en estos largos años al aire, pero es simpático. Fíjense ustedes cómo, esperando a un invitado, viene otro invitado y también es interesante”. El químico bromeó: “Me dijo Ernesto Federico que no consigue avión para venir, sino venía”.

TV/fl