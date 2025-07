Caputo aprobó el sexto proyecto RIGI por US$ 217 millones y rechazó la propuesta de una empresa china

El gobierno de Javier Milei aprobó el sexto proyecto que formará parte del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). En la búsqueda de captar capitales extranjeros y estimular un mayor ingreso de divisas, la administración libertaria otorgó el visto bueno a una iniciativa de Galan Lithium en Catamarca que implicará un desembolso de US$ 217 millones.

Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, el Comité Evaluador del RIGI dio luz verde al emprendimiento en el Salar del Hombre Muerto mediante el que la empresa australiana proyecta alcanzar un nivel de exportación de más de US$ 180 millones a partir de 2029.

El RIGI: Incentivos para invertir, riesgos para la integridad

El Gobierno sumó un sexto proyecto al RIGI

Sumando este último desarrollo minero, el programa que ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a las firmas que inviertan en el país una cifra superior a US$ 200 millones, ya supera los US$ 12.700 millones en total, y el Gobierno aspira a que siga creciendo con el correr de los meses.

El monto surge a partir del parque solar de YPF Luz en Las Heras, Mendoza, por US$ 211 millones; el oleoducto sur en Vaca Muerta, Río Negro, con YPF como principal accionista por US$ 2.486 millones; el GNL Southern Energy SA, Golfo de San Matías, Río Negro, por US$ 6.878 millones; el proyecto Rincón de Litio en Salar de Rincón, Salta, por US$ 2.724 millones; y la acería impulsada por SIDERSA en San Nicolás, Buenos Aires, por US$ 286 millones.

En tanto, el proyecto Hombre Muerto West (HMW) es el principal desarrollo de Galan Lithium en Argentina y está ubicado en la cuenca del Salar del Hombre Muerto, una de las salinas más productivas del mundo ubicada en la Puna catamarqueña, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, al norte de Antofagasta de la Sierra.

El HMW cuenta con recursos estimados en 9,5 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), con una alta concentración promedio de 841 mg/L, y se destaca por tener una de las salmueras de mayor pureza y concentración del país.

En abril de 2024, la compañía oceánica selló un acuerdo comercial con el gobierno catamarqueño con el objetivo de obtener los permisos para comercializar cloruro de litio concentrado tanto en el mercado argentino como en el exterior.

La segunda fase del proyecto incluye la exploración de opciones de procesamiento industrial más avanzadas. A la vez, el plan contempla una producción escalonada de hasta 60.000 toneladas anuales de LCE, una fuerte inversión en infraestructura regional.

En paralelo, Economía rechazó la solicitud del proyecto de litio Mariana que había sido presentado por la firma china Ganfeng en el Salar de Llullaillaco, Salta. Este había empezado en 2022 y se inauguró a comienzos de 2025. El proyecto había arrancado en 2022 y fue inaugurado a principios de este año, casi en simultáneo con la presentación de su solicitud de ingreso. Los integrantes del Comité consideraron que "no cumplía con los requisitos de ingreso al régimen, entre ellas la obligación de inversiones mínimas requeridas para los próximos dos años".

La industria del litio en Argentina

Según datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación, las exportaciones de litio, insumo clave para la fabricación de baterías, sumaron US$ 73 millones en marzo, lo que implica un salto interanual de 60,1%. El significativo incremento porcentual se dio gracias a un ascenso de 73% en los volúmenes exportados.

Pese al crecimiento sostenido de la demanda de baterías, el precio del metal tocó su nivel más bajo en los últimos cuatro años como consecuencia de un exceso de oferta y una expansión de la capacidad productiva de los principales productores.

Un informe de la dependencia minera remarcó que China apunta a consolidarse como "el principal productor mundial de litio refinado, superando a Australia, que, por su parte, ha suspendido temporalmente la explotación de varios proyectos debido a la baja rentabilidad del mercado actual".

Vale destacar que aproximadamente el 50% de las reservas mundiales de este recurso estratégico se encuentra en el "triángulo del litio" conformado por Argentina, Chile y Bolivia. En tanto, poco menos de la mitad se explica sólo por nuestro país, que tiene el tercer depósito más extenso del planeta, y el vecino trasandino.

"En términos de producción, el mercado mundial del litio continúa siendo liderado por Australia, seguido más atrás por Chile, China y Zimbabue. Este último, más que triplicó su producción de litio durante el periodo (2021-2024). Argentina se ubica como el quinto productor mundial de litio con 6 proyectos en producción y más de 41 proyectos en etapas avanzadas", remarca el reporte de Minería.

Las exportaciones argentinas del mineral sumaron US$ 645 millones en 2024 y, de acuerdo a estimaciones oficiales, podrían superar los US$ 11.000 millones en 2032 por medio de la implementación del RIGI, que apunta a garantizar "mayor estabilidad normativa" y un "entorno regulatorio predecible".

MFN/EM