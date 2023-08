Cómo podrían migrar los votos respecto a las PASO, según un estudio de la UBA

Los resultados de las PASO dejaron los votos por espacios políticos divididos en tercios casi similares (30%, 28% y 27%) y reconfiguraron todas las expectativas respecto a lo que sucederá en las elecciones generales de octubre. Ante estos resultados, cada candidato deberá repensar sus estrategias de campaña con el objetivo de retener los votos individuales logrados, sumar todos los votos de su espacio y lanzarse a la captura de los votos de los partidos que quedaron fuera de las PASO, los que votaron en blanco y, fundamentalmente, de los 11 millones de personas que no fueron a votar.

El Observatorio de Sociología Aplicada de la UBA enfocó un estudio en cómo podrían migrar los votos de un candidato a otro (y también de los que votaron en blanco o no votaron) y evaluar posibles resultados de un balotaje. En ese sentido, la tasa probable de retención del voto indica que en el caso de Milei llegaría al 98%; Massa al 97%; Bullrich al 80% y Schiaretti al 59%.

Si bien Milei y Massa mantendrían los votos que lograron en las elecciones del domingo 13 de septiembre, el caso de Bullrich y Schiaretti es diferente. En el caso de la candidata de Juntos por el Cambio, un 18,1% de sus votantes podrían emigrar hacia Milei (teniendo en cuenta el factor triunfo del libertario), mientras que en el caso del gobernador de Córdoba presenta una particularidad: de los votos que se irían a otras fuerzas, la paridad es casi absoluta: Milei recibiría el 12,3% de los votos, Bullrich el 12% y Sergio Massa el 11,5%.

Ahora bien, el estudio también indaga hacia dónde irían los votos que logró Horacio Rodríguez Larreta. El 60,5% se trasladaría a su competidora en la interna de Juntos por el Cambio, mientras que un 20,1% iría a Milei y un 8,2% a Massa.

El otro dato para tener en cuenta es qué harán quienes votaron a otros candidatos, votaron en blanco o no fueron a votar (en total, unas 11 millones de personas). El “voto en blanco” en las tres categorías se impone, con porcentajes que superan el 20%. Entre los que ya no tienen un candidato a quien votar o los desencantados, los que pescan son Massa (24,6% entre los que votaron a otros candidatos) y Milei (24,5% entre los que no fueron a votar).