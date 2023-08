Salió segundo en las PASO y quiere gobernar: prometió sortear una casa y un millón de pesos si es elegido

Esteban Rodríguez es ingeniero y desde hace apenas dos años se dedica a la política en la localidad de Humberto Primo, una comuna agroindustrial al centro oeste de la provincia de Santa Fe. Es candidato a presidente comunal por el partido Juntos Avancemos, que responde al gobernador justicialista Omar Perotti. Entre sus propuestas, Rodríguez lanzó un insólito sorteo: una casa y un millón de pesos para un vecino, en caso de salir electo.

“La gente está cansada de siempre lo mismo. Propuestas de vivienda y caminos rurales hemos hecho, justamente afrontando el déficit habitacional de la localidad. No han tenido repercusión. Obviamente, la propuesta más populista es la que más llega a la gente. Yo quiero demostrar en qué posición está el electorado”, declaró el candidato, que se remitió al sorteo de dieta del diputado nacional Javier Milei.

Rodríguez detalló que el premio total significaría una donación de seis millones de pesos, realizada por el jefe comunal y su vice. “El sueldo de ambos está, sin adicionales, en 750.000, aproximadamente. Son dos años, 24 sueldos, sobra el dinero”, dijo y aclaró: “Sería el 100% de los ingresos, para una casa construida con técnicas de premoldeado, haciendo uno la mano de obra, cuanto antes. Si lo estirás, no va a haber dinero que alcance por la inflación en el país”.

El candidato a presidente comunal aseguró que donaría el 100% de su sueldo y el de su vice para cumplir con el sorteo

Al ser consultado, en entrevista con Cadena 3 Rosario, si la medida se cumpliría únicamente en caso de ser elegido presidente comunal este septiembre, el candidato respondió: “Obviamente, porque sino ¿de dónde sacaríamos los fondos?”. “Es una cuestión particular. No podemos gobernar queriendo regalar casas todos los días. Es para personas que vivan en el pueblo y voten allí”, agregó.

Rodríguez relató cómo fue el proceso de tomar la decisión del sorteo, motorizada principalmente por los resultados que obtuvieron en las elecciones del 2021 y las PASO, donde quedaron segundos, luego del actual jefe comunal, Mauro Gilbert, de Juntos por el Cambio, quien sumó 1019 votos más que Rodríguez.

“En las elecciones pasadas tuvimos propuestas siempre enfocadas en los humbertinos, hemos conseguido subsidios y aportes de dinero a distintas entidades de la localidad. Pero bueno, evidentemente no han tenido nunca su efecto en la comuna y este año íbamos por el mismo tipo de propuestas, considerando planes de vivienda, fuentes de trabajo”, comenzó a explicar.

Rodríguez busca atraer votantes al peronismo aplicando la metodología de Javier Milei

“En las PASO tampoco hemos tenido la posibilidad de ganar y nos propusimos hacer algo distinto, la gente está cansada de escuchar siempre lo mismo. También se ve a nivel nacional. En un momento planteamos lo que dijo un diputado nacional hace dos años atrás, que era sortear el sueldo por X cantidad de meses. Pero como la gente no sabe de cuánto es el sueldo, quisimos hacer algo más interesante”, continuó.

“Ahí pensamos darle el dinero a las entidades y tampoco surtió efecto, así que propusimos que vaya a la gente”, informó Rodríguez, quien al hablar de la medida que aún mantiene el candidato a presidente por La Libertad Avanza, aseguró: “No sé si tuvo éxito por eso, pero esa medida sí captó la atención de muchos. Es más, cuando lo propuso sus páginas colapsaron al instante”.

En su web, el candidato expuso sus principales propuestas de gobierno, siendo la primera un plan de viviendas. También está la creación de un parque industrial, comprar maquinaria vial, construir un ingreso al pueblo para tránsito pesado, inaugurar un nuevo centro recreativo, contratar más especialistas para el hospital público y eliminar el impuesto al cementerio.

La política de control entre los participantes

Respecto a la transparencia del sorteo, el candidato santafesino aseguró: “No vamos a seguir a rajatabla detrás de cada uno viendo si alguien votó o no votó” y luego agregó que “tenemos que ir a la moral de cada uno, yo no puedo ir a atosigar a nadie para que nos vote”.

“Es más, en las PASO nosotros no colocamos fiscales propios en las mesas, porque no nos interesa tomar asistencia de quién va a votar y quién no. Estamos en un país democrático en el que tenemos que dejar ir a la gente a votar libremente. Sí espero que lo gane alguien que lo necesite”, reconoció el ingeniero mecánico.

Por último, Rodríguez contó que volvió “al pueblo con la intención de hacerlo un mejor lugar para vivir” y expresó que aceptó ser candidato de la oposición local “con el fin de construir el edificio para la escuela técnica que tiene Humberto y lo conseguí. También conseguí una ambulancia, somos de las pocas oposiciones que hemos hecho propuestas en acciones”, manifestó.

ML / ED