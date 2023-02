Javier Milei sorteará su sueldo de enero y ya va casi seis millones de pesos entregados

Este jueves por la tarde, el diputado de La Libertad Avanza Javier Milei sorteará su sueldo de enero, que representa un total de $697.621. De esta manera, Milei ya habrá entregado casi seis millones de pesos de las 13 dietas que percibió del Congreso desde que asumió en su banca.

El sorteo se hará entre las 2.615.498 personas que están registradas hasta el momento en el sistema. En su momento, muchos expertos de la informática salieron a advertir sobre la información personal que la gente debía completar para participar. A pesar de eso, fue un éxito por la cantidad de personas que se inscribieron buscando ganar.

La primera dieta que sorteó Milei fue correspondiente a diciembre del 2021, por un monto de $205.596,54, que en aquel entonces fue durante un acto público, frente al hotel Costa Galana de la ciudad balnearia de Mar del Plata, donde aseguró que todo el proceso iba a estar “certificado por escribano” y con la participación de "gente de sistema para que sea absolutamente transparente y no quede ninguna duda".

A pesar de representar a la Ciudad de Buenos Aires, la diputada de Milei gastó todos los pasajes aéreos del Estado

Las otras dietas que se sortearon fueron todas del 2022, la de enero ($369.844,50), febrero ($347.157,12), marzo ($357.721,54), abril ($366.506,26), mayo ($375.519,46), junio ($386.542,94), julio ($386.546,29), agosto ($386.559,55), septiembre ($387.636,90), octubre ($387.639,64), noviembre ($483.733,87) y diciembre $609.920,37). De esta manera, Milei habrá entregado 5.748.278,97 de pesos cuando termine de sortear su último sueldo.

La participación de Javier Milei en el Congreso

En su paso por Diputados, el economista liberal nunca pudo presentar el proyecto de ley para que se habilite a los funcionarios de la cámara baja a prescindir de sus salarios, algo que está prohibido por la ley vigente. Como no tenían los votos necesarios, nunca avanzaron con ese proyecto, y decidieron sortear la dieta de Milei. No obstante, la diputada Villarruel, también la LLA, no tomó la misma iniciativa. Tampoco los legisladores bonaerenses adheridos al espacio del economista.

Desde el 10 de diciembre del 2021, cuando asumió formalmente en su banca, el diputado no presentó ninguna iniciativa propia, pero sí acompañó otras, y estuvo presente en apenas 46 de las 87 votaciones que hubo en el recinto. En 32 de ellas se expresó en contra y en 14 a favor, pero no se abstuvo nunca.

"Implica más gastos": la insensibilidad de Javier Milei ante la ley para tratar cardiopatías congénitas en bebés

Entre las iniciativas que más polémica generó su posición está el rechazo a la ley para ampliar el Programa de Cardiopatías Congénitas que se aprobó meses atrás en la Cámara de Diputados. Según explicó, votó en contra "en función del ideario liberal".

"Implica más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos e implica más gastos. Eso no funciona así", justificó el economista en diálogo con Diego Sehinkman en Solo Una Vuelta Más por Todo Noticias (TN). Asimismo, insistió en que el bloque de La Libertad Avanza, el único que rechazó el proyecto, "votó en función del ideario liberal".

También acompañó con su firma el repudio por la convocatoria de la Dirección de Género de la Cámara para conmemorar el aniversario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

JD / CP