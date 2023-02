Una mujer llamada Carina mantiene enojados a los integrantes de La Libertad Avanza, el espacio del diputado nacional Javier Milei. No es Karina Milei, su hermana y principal armadora, sino que su nombre se escribe con "C" y su apellido es Ivaskov: se trata de una política de Entre Ríos que acusa al libertario de haberle robado el nombre del espacio que, dice, es su propiedad.

Ivaskov se define a si misma como la "propietaria legal, apoderada nacional y presidente del partido", de acuerdo a un artículo que escribió y publicó en el sitio libertadavanza.com, al que define como la "única página oficial con dominio".

Se trata de un sitio con escaso desarrollo digital que ofrece un encabezado que dice "partido La Libertad Avanza" encima del dibujo conformado por unas alas desplegadas y la cabeza de un león cuyo diseño es igual al que suele utilizar Milei para sus actos con público. La diferencia es que aparece pintado de color naranja y con su mirada hacia la izquierda, en tanto que en el caso del economista y diputado nacional por la Ciudad la cara de la figura apunta a la derecha.

En esa página, que también lleva debajo de esa figura el nombre de Ivaskov, la mujer que se ha publicitado como candidata a gobernadora de Entre Ríos sostiene que su "partido" ha mantenido diálogos con "el sector de Larreta (...) y también charlas de negociación con Carlos Maslatón, con el oficialismo y con operadores del nuevo sector donde está Urtubey y Camaño".

En diálogo con PERFIL, Maslatón reconoció que ha tenido intercambios con Ivaskov y que incluso se reunió semanas atrás. "Desde hace seis meses me manda continuos informes diciendo que ella es la dueña del nombre o de un partido que registró el nombre", dijo. Sobre el encuentro, agregó que fue en el Hotel Alvear y que ella le propuso ser candidato a presidente. "Le dije que no iba a romper, que iba a hacer todo dentro de La Libertad Avanza pero no afuera", dijo.

A los días, agregó Maslatón, "recibí una intimación de ella (Ivaskov) por medio de una abogada diciendo que me iba a iniciar juicio por daños y perjuicios por utilización indebida de 'La Libertad Avanza'. Le escribo diciendo que se quede tranquila, arreglá pero no me vengas a mi con una extorsión".

"Es ridículo, busca roña y quiere sacar una ventaja sin tener nada. Hasta yo que estoy recontra peleado con Milei me parece una chicana ridícula".

Javier Milei y la sociedad invisible

La mujer también afirma que si bien Milei "dice ser líder de La Libertad Avanza, no está ni afiliado al partido". Más abajo, agrega: "No reconocemos aún a Javier Milei como líder dentro de nuestro partido, ya que todavía no llegamos a un acuerdo, aunque haya usado el nombre en el año 2021 en un acuerdo transitorio, el cual caducó una vez finalizado el acto electoral".

Las similitudes entre los logos políticos.

Pero Ivaskov no sólo se presenta como la única persona detrás del partido, sino que también señala a Yolanda Agüero como otra de las apoderadas, y denuncia que Milei "detesta y se niega a hablar con mujeres, por eso no se puede llegar a un acuerdo ni construir una patria con una persona que no sabe ni quiere dialogar como corresponde".

Del análisis de las redes sociales y publicaciones disponibles en internet que hizo este medio también surge que detrás de la acusación a Milei también está Juan Ricardo Mussa, que en su cuenta de Twitter se define como "presidente del Partido La Libertad Avanza, Distrito Buenos Aires" y gerente de una radio.

"Sr. Javier Milei Esta boleta es falsa (sic). Voy a pedir su nulidad, de nulidad absoluta, ya que no obedece al nombre que registraron para el 14 de noviembre de 2021. La Justicia debe anular estos cargos", escribió en un tweet en agosto del año pasado, con una foto de la boleta que llevó como candidatos a Milei, a Victoria Villarruel y a Ramiro Marra.

Quienes son Ivaskov y Mussa

En 2021, Ivascov se postuló en la precandidatura a diputada nacional por Entre Ríos en un raro acuerdo que dijo haber sellado con Miguel Ángel Pichetto en nombre de Peronismo Republicano.

Gerardo Morales rechazó a Javier Milei y comparó su discurso con el de Hitler

Si bien en sus últimas publicaciones se mostró enojada y distante de Milei, en una entrevista del 2 de junio del año pasado en Canal 6 de Entre Ríos su ánimo era otro. "Empecé a observar que con (Javier) Milei somos bastante parecidos. Soy muy peleadora, voy al frente, no me callo y los dos estamos con el mismo objetivo", afirmó.

Ahí también dijo que "vengo de un trabajo dentro de lo que es el Peronismo Republicano" y que "lo que tenemos las personas honestas es la esperanza y la lealtad. Nosotros venimos a sacar a esta casta de sinverguenzas".

Más adelante se identificó como peronista. "Soy muy peronista, pero la verdad que ya basta que la geopolítica, que si te vas y haces un acuerdo con alguien porque no es peronista o es un traidor... acá están todos traicionando al pueblo", manifestó.

La cuenta de Twitter de Mussa.

Mussa, en tanto, fue candidato a concejal en San Martín, provincia de Buenos Aires, y a lo largo de sus 74 años se ha postulado más de una veintena de veces a diferentes cargos como diputado, legislador, jefe de Gobierno porteño y hasta presidente de la República. "Me presenté 23 veces para darle a los jóvenes un ejemplo", dijo en una entrevista con Ámbito en la que también aseguró que quería darle pelea a Máximo Kirchner por la titularidad del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires.

Este candidato compulsivo tuvo entre sus compañeras de fórmula a Fernanda Herrera. Fue en 1999 cuando la conocida mediáticamente como la "abogada hot" todavía no había saltado a la farándula.

Ramiro Marra: "Somos mucho más antikirchneristas que Juntos por el Cambio"

"Hace cuatro años podría haberme jubilado y estar cobrando mucha plata pero no lo hago porque me da vergüenza. Vivo de mi trabajo y lo haré mientras pueda. Nunca me voy a jubilar, no puedo sacarle los remedios a los que sí lo necesitan, no me siento cómodo", dijo en una entrevista con PERFIL publicada en 2017.

Este medio intentó contactarse con ambos pero al cierre de esta nota no hubo ninguna respuesta.

La respuesta en el sector de Milei

Mientras tanto, en el sector de La Libertad Avanza referenciado en Milei no hubo pronunciamientos respecto de la denuncia que promueven Ivaskov y Mussa. "Es una delirante", reconoció uno de los alfiles políticos del diputado libertario.

En ese espacio no quieren hacer declaraciones públicas al respecto para no darle entidad porque consideran que "se trata de un tema muy ridículo". En la estructura están al tanto de las denuncias de Ivaskov, a quien dicen no conocer y niegan haber hecho acuerdos en el pasado, a diferencia de lo que sostiene la denunciante entrerriana.

"La Libertad Avanza no es un partido. Con su criterio puede tranquilamente ir y decirle a Juntos por el Cambio que es un partido y que el nombre le corresponde a ella. Eso está haciendo con nosotros", dijo otra fuente "mileiísta".

Qué dicen los papeles

PERFIL consultó a la base de datos del Intituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y el nombre "La Libertad Avanza" aparece registrado como marca mixta a nombre de Karina Milei y Lucas Rodríguez, que también tiene la marca figurativa homónima.

"La Libertad Avanza", registrada como marca de Karina Milei.

Carina Ivaskov, en tanto, registró el 1° de junio del 2022 la denominación "Libertad Avanza".

"Libertad Avanza", la marca registrada por Ivaskov.

Por otro lado, en la Cámara Nacional Electoral sostienen que hasta el momento no hay registros de Ivaskov como apoderada o titular de ese supuesto partido. Lo único que hay al respecto es un trámite para inscribir La Libertad Avanza en La Rioja, en el que la mujer no figura.

A su vez, la mujer tampoco aparece como apoderada en Unite por la Libertad y la Dignidad, el Movimiento de Jubilados y Juventud ni el MID, los espacios que en 2021 se unieron bajo la alianza La Libertad Avanza. De todos modos agregaron que una vez superado el proceso electivo, esas alianzas dejan de existir.

