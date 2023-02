Daniel Lipovetzky: "Milei debería entender que la clave es derrotar al kirchnerismo"

Daniel Lipovetzky opina que, más allá de los matices en la oposición, la clave es tratar de cambiar el país y derrotar el kirchnerismo. "Los argentinos buscan candidatos que expresen de una manera distinta, nueva y con decisión fuerte", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cuál es su visión respecto de la diferencia entre la Ciudad y la Provincia?

Los poderes legislativos son muy distintos. En la Ciudad tenemos un poder unicameral, y en la Provincia, bicameral. La diferencia, también, tiene que ver con el tamaño y la problemática enorme de la Provincia, con 17 millones de habitantes y un territorio muy vasto, que implica que, en esa legislatura, deban discutirse temas que hagan al desarrollo de la Provincia, lamentablemente, no siempre pasa. En general la actividad legislativa en la provincia es bastante limitada, por lo menos en esta etapa, y por el otro lado, la repercusión en cuanto a la generación de política es bastante limitada en comparación con lo que pasa en la Ciudad.

Se está mostrando muy cerca de Patricia Bullrich, ¿Cómo combina una alianza con ella con una ideología más progresista? De hecho, más cercana a la que propone Larreta.

Creo que no hay una diferencia desde ese lugar, sino más de posición. Patricia y Horacio tienen una diferencia en cuanto a estilos, de formación y cómo enfrentar los problemas, pero desde el punto de vista ideológico yo integro Juntos por el Cambio desde hace más de 15 años, y tengo una coincidencia en eso. Después, cada candidato va sumando y peleando de acuerdo a cómo se va construyendo el desarrollo territorial y la vocación.

Hoy, los argentinos buscan candidatos que expresen de una manera distinta, nueva y con decisión fuerte.

Las dificultades de imponerse en Provincia

¿Cuál es su posición sobre qué hacer con Javier Milei en la provincia?

Yo le dije que, si él tenía críticas a la política, debía armar un partido e involucrarse, y lo hizo y le fue bien. Hoy él debería entender que la clave es tratar de cambiar el país y derrotar al kirchnerismo. Sería importante que en la provincia él pudiera involucrarse en el proceso, pero hoy no lo veo con esa opción.

Las PASO en la provincia tienen que funcionar como primera vuelta y tenemos que fortalecernos lo más posible. La clave es tener una PASO muy fuerte y con mucha oferta electoral, en ese marco vamos a tener un resultado muy bueno de Juntos por el Cambio que se trasladará a una candidatura unificada para octubre.

Hace unos días apareció un cartel en uno de los predios de Independiente con la propaganda de su candidatura, ¿Bullrich está utilizando sus contactos para ampliar su campaña?

Los carteles están subcontratados, en ese marco uno hace un acuerdo con la empresa y es la empresa quien decide dónde ponerlo. Nosotros no sabíamos donde lo iban a poner.

El debate por la Ley de Alquileres

Claudio Mardones: En cuanto a la ley de alquileres y a raíz de que JxC hizo campaña por la derogación de esta ley, ¿Cuál es su balance? ¿Cree que con el electorado de jxc se puede volver en contra?

Mi balance es que la ley claramente no funcionó y en este momento hay que reconocer cuando se comete un error. Nos equivocamos en cuanto a que presentamos una ley para un país distinto al que estamos viviendo. La ley entró en vigencia en un momento muy complicado como fue la pandemia, donde el gobierno decidió suspender los desalojos y congelar los precios de los alquileres, lo que desajustó el mercado inmobiliario y eso conspiró con que la ley no funcionara. Además, con la inflación actual de 100% o más los alquileres no están exentos, por lo tanto haya o no ley los alquileres siguen aumentando.

Respecto al planteo de derogar, el Congreso debería trabajar temas que puedan mejorar la situación de la gente.

Hubo un intento de derogar pero hubo un saldo. Si no avanzaron y la ley sigue en pie ¿Cuál sería la salida?

Bajar la inflación, es el principal reclamo que tiene la ley. Si se logra bajar la inflación los alquileres no aumentan o aumentan menos, y dar seguridad jurídica que este gobierno no da. Algo que se puede hacer, independientemente si se toca o no la ley, hay que incentivar la oferta.

