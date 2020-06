Ley de Alquileres: qué dice el proyecto y todo lo que tenés que saber si estás por firmar un contrato

Noticias Relacionadas Provincia lanza créditos para pago de alquileres comerciales

Mientras el Senado sesiona este jueves de manera virtual, se espera que finalmente se apruebe la Ley de Alquileres que ya cuenta con media sanción y no había podido ser tratada la semana pasada por una interna parlamentaria entre el oficialismo y la oposición. Es en ese marco en el que desde Inquilinos Agrupados, una de las organizaciones que más lucha por esta iniciativa, realizaron un relevamiento de lo que trata la nueva ley y advierten con algunos consejos para aquellos inquilinos o futuros inquilinos que estén por firmar un contrato.

En primer lugar, desde la organización recomendaron a los inquilinos no firmar nuevos contratos en este contexto: "No firmen nuevos contratos. Hay que hacer uso del decreto y extender el contrato hasta octubre y luego firmar con la nueva ley de alquileres vigente".

Y alertaron sobre presuntas presiones de inmobiliarias firmar contratos para evitar que entre en vigencia la posible nueva legislación. "Las inmobiliarias están presionando para firmar contratos antes de que salga la ley. Recuerden que el decreto 320/20 extiende los contratos hasta octubre por el mismo precio. No caigamos en el apriete mafioso del mercado inmobiliario".

¿De qué trata la ley? De aprobarse el proyecto, Argentina sería el primer país de la región en tener una fuerte legislación que regule el vínculo entre propietarios, inmobiliarias e inquilinos. Son 7 los puntos más destacados por Inquilinos Agrupados:

- "Se termina el aumento semestral y la fijación unilateral de precio. Ahora será anual y por un promedio entre inflación y salario". Hasta ahora, propietarios e inmobiliarias imponían una suba fija, que en los últimos años era proporcionalmente mayor que la inflación y los incrementos de sueldo.

- "Regulamos las expensas para no pagar más arreglos del edificio". Se busca regular muchos de las gastos incluidos en las expensas para disminuir los costos del inquilino.

- "Extendemos el plazo mínimo del contrato de alquiler a tres años para tener mayor estabilidad". La estabilidad además dará un alivio para aquellos que deben renovar el contrato y volver a pagar los costos que incluye esa renovación.

- "Blanqueamos todo el mercado inmobiliario. Se tendrán que registrar todos los contratos en la AFIP para que se cumplan nuestros derechos". Se evita la evasión de impuestos y se busca la formalidad para darle mayor protección al inquilino y sus derechos correspondientes.

- "Solo tendremos que poner un mes de depósito por los tres años de alquiler. Se terminó dejar nuestros ahorros en las inmobiliarias". El cambio incluye que esa plata que se devuelve al finalizar el contrato tendrá una actualización en base a la inflación registrada en ese período, además de reducir el valor inicial del depósito que dificultaba la mudanza de muchos inquilinos.

- "Podremos hacer los arreglos de la casa y descontarlos del alquiler". Esto implica que si el arreglo no es urgente, el propietario tiene diez días para hacer la reparación, caso contrario, el inquilino puede solucionar el problema por su cuenta y se le deberá descontar el gasto en su próximo pago mensual.

- "Se regulan las tasas e impuuestos que gravan la propiedad (ABL, ARBA, etc.) para que no paguemos lo que no nos corresponde".

Gervasio Muñoz, quien encabeza Inquilinos Agrupados, celebró que luego de 36 años el Congreso Nacional trate las problemáticas de los inquilinos del país, que representan a más de 9 millones de personas. "Venimos peleando por esto hace mucho. Es una ley a favor de los inquilinos por una desigualdad muy grande ante los propietarios".

Según el relevamiento sobre 3 mil inquilinos del país realizado por la organización de Muñoz, un 49% tiene problemas para pagar el alquiler de junio.

Un 44% pagó en efectivo el alquiler. Un 67% se vio endeudado o recibiendo ayuda de algún familiar. Y un 33% sufrió algún tipo de violencia por parte de las inmobiliarias o propietarios.

