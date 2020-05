Provincia lanza créditos para pago de alquileres comerciales

La Provincia confirmó en las últimas horas que lanzará créditos para el pago de alquileres comerciales para aquellas firmas que no hayan podido afrontar ese costo por efecto de la caída de la actividad generada por la pandemia del coronavirus. El dato lo adelantó en la semana el subsecretario Pyme de la Provincia, Ángel Quaglia en una reunión virtual organizada por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y fue confirmado el viernes por el secretario de Comercio de la Provincia, Juan Pablo Inglese. “Luego de un gran trabajo en @ComercioPymeCba junto al @BancodeCordoba, avanzamos en una nueva línea de créditos con tasa de 24% para el pago de alquileres en locales de #MiPyMEs y #Comercios. Estos créditos cuentan con AVAL del @gobdecordoba que garantizan el acceso para todos”, comunicó el funcionario en la red social Twitter.

En efecto, se trata de una línea que tendrá una tasa fija del 24%, un período de gracia de 6 meses y un plazo de 12 meses de devolución. Los montos de los créditos irían, en principio, de $15 mil a $75 mil. Cabe recordar que la Provincia ya había dado un primer paso en cuanto al pago de los alquileres ofreciendo avales para los comerciantes que debieran sacar créditos. Con esta nueva línea busca una llegada más directa para sortear el costo del alquiler comercial en momentos en que muchos comercios siguen o cerrados o con una actividad muy mínima y ventas desplomadas, según el rubro.

Alta mora. Para dar contexto a la decisión de la Provincia de inyectar crédito para el pago de alquileres vale repasar los números de un reciente sondeo que el realizó el Colegio Profesional de Inmobiliarios. El 13 y 14 de mayo, esa entidad consultó a 350 corredores de la provincia (una base de administraciones de 19.068 unidades habitacionales y 3.728 unidades dedicadas a la actividad comercial) para indagar sobre la evolución del pago de alquileres residenciales y comerciales. En ese sentido, se informó que el 76,91% de los inquilinos de unidades Habitacionales (viviendas) abonaron el alquiler en mayo. El 17,18%, admitieron no poder pagar y un 5,91%, realizaron pagos parciales. Del 17,18% que no pudo pagar el alquiler en mayo, el 70,29% remarcó que los motivos fueron los problemas económicos derivados del ASPO, un 23,71% problemas relacionados al canal de pago y un 6% otros motivos.

Con respecto a las unidades dedicadas a la actividad comercial (oficinas, comercios, galpones, etc), el relevamiento indicó que un 42,98% de los inquilinos de este tipo de unidades abonó en termino y del 41,22%, no pudieron pagar el alquiler en el mes de mayo. El 15,8% de los inquilinos de unidades comerciales realizó pagos parciales. Del 41,22% que no pudo pagar el alquiler en mayo, el 73,43% indicó que el principal motivo fue la situación económica derivada del ASPO, un 17,43% por problemas relacionados al canal de pago y un 9,14% expresó otros motivos.

Buscan que mutuales den crédito con aval de intendentes

Paralelamente al lanzamiento de la línea de créditos para el pago de alquileres, el subsecretario pyme, Ángel Quaglia, también adelantó que están trabajando en una línea de microcréditos para comerciantes y emprendedores del interior de la Provincia. En un esquema diferente a los habituales, se busca que las mutuales otorguen créditos a las pymes locales y que sean los municipios los que brinden los avales. “Estamos avanzando en una línea para la micro pyme, para aquella que no califica, que no puede llegar al crédito o que ha quedado afuera, prácticamente, de todas las líneas de crédito. Estamos tratando de implementarla a través de los intendentes, es una línea de microcréditos donde buscamos conjugar el municipio, la cooperativa o la mutual de la localidad, el Ministerio de Industria, Comercio y Minería. Allí la mutual otorga el crédito, da el financiamiento al comerciante del pueblo, y el municipio sería el aval de esa pyme, algo similar a lo que hizo el gobernador con las pymes de la Provincia. El ministerio participa dando capacitación, apoyo y seguimiento a ese crédito. Estamos muy avanzados con esto, hemos hablado con muchos intendentes y con las mutuales para implementar este programa”, adelantó.