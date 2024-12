Presupuesto 2025: Cuáles son los últimos cambios que propusieron los oficialistas que causaron revuelo en la legislatura cordobesa

En un clima cada vez más tenso antes de la sesión de este jueves, los miembros de Juntos por el Cambio (JxC) instaron a la bancada de la UCR y al PRO a reflexionar sobre su apoyo al paquete económico del gobierno de Martín Llaryora.

Y es que resulta que en un plenario de comisiones inesperado hoy miércoles, el PJ introdujo reformas sin previo debate al Presupuesto 2025. Esto dejó incómodos a varios legisladores opositores, quienes ya habían expresado su rechazo.

Presupuesto 2025 al rojo vivo: PJ activa modo "patrón de estancia" y patea el avispero en JxC en la Legislatura

"A menos de 24 horas de su tratamiento, el oficialismo introduce nuevos artículos en las leyes de presupuesto, pretendiendo esconder en los textos temas que nada tienen que ver con los recursos y gastos del Estado provincial", indicó la legisladora radical Brenda Austin.

Entre los cambios destacados se incluyen:

- Modificaciones al sistema penitenciario y de la Policía Antinarcóticos.

- Delegación de facultades al ministerio de Justicia.

- Incrementos en las contribuciones de los empleados al Apross.

"Quieren aumentar otra vez el aporte de los empleados públicos al desastre que ya es Apross", cuestionó Gregorio Hernández Maqueda.

Varios legisladores manifestaron su descontento ante la falta de transparencia y el respeto por los procesos legislativos adecuados.

"Meten reformas en materia de seguridad, justicia y derechos humanos, sin debate, dentro del paquete económico", continuó Hernández Maqueda, e insistió en que no avalarán estas modificaciones, que ven como un intento de eludir el debate y tomar decisiones importantes de manera unilateral.

Luis Juez: "No me voy a ir a comer pan dulce y sidra dejando que la inconducta de Kueider no sea analizada por el Senado"

Es importante recordar que los legisladores del bloque juecista liderados por Walter Nostrala y el liberal Hernández Maqueda rechazaron la aprobación del Presupuesto 2025 y las otras dos leyes económicas en la sesión del 27 de noviembre durante la primera lectura. A pesar de sus críticas, la UCR y el PRO respaldaron en general el paquete económico, aunque hubo algunas objeciones específicas.

Frente a estas nuevas modificaciones, los principales opositores desde el inicio del Presupuesto buscarán unirse con los sectores más dialoguistas para impedir la aprobación del paquete económico.

"No me extraña que el gobierno haga este tipo de cosas, pero la oposición no lo puede permitir. Bajo ningún punto de vista", sentenció Nostrala.