Mañana vuelve a sesionar el Senado y se anticipan nuevos cortocircuitos por el temario

El Senado volverá a reunirse mañana 11 de junio de manera remota a partir de las 14, en una sesión especial convocada por la vicepresidenta Cristina Kirchner en la que ya se anticipan nuevos cortocircuitos con la oposición. Es que además del temario formal que envió la titular del cuerpo, está latente la expectativa por saber cómo se va a tratar la expropiación de Vicentín en el Congreso.

Luego de la encendida sesión del pasado jueves 4 de junio, en la que Juntos por el Cambio decidió desconectarse ante el desacuerdo por el tratamiento del proyecto de Ley de Alquileres, por considerar que no contaba con el tiempo reglamentario para llevarlo al recinto, mañana volverá a tratarse el tema, habiendo transcurrido ya los días necesarios desde la obtención del dictamen en comisión.

De acuerdo al temario, en primer lugar se tratará el proyecto de ley que viene en revisión para modificar el sistema de educación a distancia "en situación excepcional", que permite que se utilice esta modalidad en jóvenes menores de 18 años, lo que no estaba permitido hasta el momento pero que busca legitimarse en medio de la emergencia.

Desde la oposición advirtieron a PERFIL que este sería el único asunto que, en teoría, podría tratarse en la sesión si se respetan los acuerdos previos entre el oficialismo y la oposición para tratar temas vinculados a la pandemia de coronavirus.

Pero como ese acuerdo prácticamente ya perdió vigencia por las idas y venidas parlamentarias, el Frente de Todos volvió a incluir un proyecto para dejar sin efecto una ley aprobada durante la gestión de Mauricio Macri.

Se trata de un proyecto del senador por Neuquén Oscar Parrilli para suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que surgieron como una ayuda para las pequeñas y medianas empresas pero que para el kirchnerismo significan la creación de sociedades anónimas "sin control del Estado".

Parrilli presentó el proyecto en marzo pasado, unos días antes de la declaración de la cuarentena, y según su argumentación a través ese tipo de sociedades simplificadas se habrían cometido delitos de evasión y de lavado de dinero. El texto ingresó luego de conocerse el caso del ex funcionario macrista Rodrigo Sbarra, en cuyo despacho se había encontrado un sobre con U$S 10 mil que no pudieron ser justificados.

El contexto de emergencia obligó a postergar el tratamiento del asunto que se retomó la semana pasada en comisión y recibió dictamen.

El clima de la reunión de mañana comenzó a gestarse ayer durante un plenario de comisiones que se realizó de manera virtual, en el que el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, se manifestó molesto por la actitud de la oposición y anticipó que "a partir de acá, una vez que haya quórum, el cuerpo puede tratar los temas que se consideren convenientes, sin limitaciones", con lo que dio vía libre para ingresar cualquier proyecto, por más que no esté vinculado al coronavirus.