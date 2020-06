Expropiación de Vicentín: el oficialismo está más cómodo en el Senado que en Diputados

El anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la intervención de la empresa cerealera Vicentin generó un fuerte ruido en el mundo político. Si bien la intervención se realizó mediante un decreto, el mandatario también anunció un proyecto de ley para la estatización de la exportadora que deberá pasar el Congreso.

En la conferencia, Fernández advirtió que la oposición tendrá durante el debate en el Congreso "la oportunidad" de comparar al Gobierno nacional "con Venezuela, con el infierno" y dejó abierta la polémica sobre qué pasará con el proyecto de ley.

Primero el Gobierno deberá enviar el proyecto al Congreso, aún no se sabe a qué cámara irá en primera instancia. Con el texto en su poder, el Congreso debe definir qué comisiones discutirán el proyecto que en principio podrían ser la de presupuesto, hacienda y asuntos constitucionales, aunque también se podría sumar ganadería y agro.

Alberto Fernández anunció la intervención de Vicentín y buscará la expropiación

Luego de que el texto pase por la comisión correspondiente (que puede ser una o varias) y consiga dictamen, algo que desde el oficialismo confían en que no sería un problema, el Frente de Todos necesitará la mitad más uno de los presentes para dar quórum y aprobar el proyecto.

En el Senado el oficialismo tiene una clara ventaja ya que cuenta con mayoría propia para aprobarlo. Sin embargo, en Diputados deberá batallar un poco más: necesitan conseguir una docena de diputados.

En ese aspecto, analizan que a la iniciativa se pueden sumar los legisladores de izquierda, el bloque de José Luis Ramón, el de Graciela Camaño y el de Emilio Monzó, al que el oficialismo espera que se sume luego de la revelación que fue una de las víctimas del supuesto espionaje ilegal. También hay diputados provinciales y socialistas que no están dentro de ningún bloque y el Frente de Todos deberá convencer.

De todas maneras, aseguran que aún es temprano para especular con qué determinación va a tomar cada bloque, pero como se espera que la reacción de Juntos por el Cambio sea negativa, el oficialismo deberá conseguir el número con esos sectores como lo viene haciendo con las leyes que lograron aprobar hasta este momento.

Poner a Vicentín como 'empresa testigo', clave para el ingreso de dólares

"No sé qué ha dicho la oposición, no tengo la menor idea. Lo que estoy seguro es de que los santafesinos y los productores santafesinos deben estar muy contentos oyendo esta noticia", agregó Fernández.

Desde Juntos por el Cambio aún están evaluando respuesta ante esta noticia aunque ya se pudo observar a algunos dirigentes que se mostraron en contra de la medida. Si bien en la oposición esperan que el proyecto se debate en el Congreso, advierten que la intervención ya se hizo por decreto.

"No sé hasta dónde el peronismo que se dice razonable y racional esté dispuesto a poner la firma en esto, eso va a ser decisivo. Ni ellos ni nosotros tenemos la mayoría, los que deciden son esos bloques de en medio. El de Ramón y los tres panqueques, el de Camaño, el de Schiaretti, el Peronismo Federal. Sin el apoyo de algunos de esos va a ser imposible. Quisiera confiar en que no van a tener el apoyo, pero siempre que he confiado en el peronismo me han desilusionado", expresó el diputado Fernando Iglesias en diálogo con PERFIL.

El diputado radical Luis Petri aseguró en Twitter que "la expropiacion de Vicentin es un muy mal mensaje que da el Gobierno, una pésima salida en términos de confianza para generar inversión en un momento en que la economía necesita certezas, el Gobierno gira a la Venezuela".

En esa línea, Luciano Laspina manifestó: "No abro juicio aún sobre la expropiación de Vicentin. Solo aviso que ahora las millonarias deudas pasan a ser de todos los argentinos que pagan impuestos. Las ganancias futuras, ya veremos".

Lo mismo criticó el ex senador Federico Pinedo. "Cuando hay que generar inversiones para generar empleo, intervenir una empresa privada por decreto sin ley de expropiación, es una señal trágica", lanzó.

