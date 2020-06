Martín Lousteau y José Mayans protagonizaron otra pelea virtual en el Senado

La comisión de Relaciones Exteriores y Trabajo y Previsión Social del Senado que se desarrolló este miércoles 9 de junio había llegado a un acuerdo entre la oposición y el oficialismo, poco habitual en las últimas sesiones virtuales. Sin embargo, a pocos minutos de votar a favor del dictamen sobre el convenio de la OIT contra la violencia y el acoso en el ámbito laboral, un reproche de José Mayans terminó en un nuevo cruce con Martín Lousteau y varios referentes de Juntos por el Cambio se retiraron del debate.

El último orador en la comisión era el jefe del Frente de Todos, quien aprovechó para enviar un mensaje a la oposición de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, que la semana pasada bloquearon el tratamiento de dos proyectos durante la sesión virtual. "Al principio la preocupación de muchos era que el Parlamento no funcionaba, y ahora parece ser que el problema son los temas que tenemos que tratar. Y eso está decidido por la mayoría, porque esto funciona con mayorías y minorías", reprochó el senador.

Tras su exposición, tomó la palabra el presidente de la comisión, Jorge Taiana, para comenzar con la votación sobre el convenio de la OIT contra la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Allí fue interrumpido por Lousteau, quien pidió insistentemente poder responderle a Mayans, pero sólo obtuvo una respuesta negativa.

Silvia Elías de Pérez respondió tras la chicana de "senador" de Cristina Kirchner en el recinto

"¡No podemos hacer esto! No podemos hacer que haya un cierre de Mayans en cada una de las reuniones, que diga lo que quiera y no se le pueda contestar", protestó Esteban Bullrich, lo que desató una discusión con voces se superponían, según reconstruyó El Parlamentario. También se sumó la neuquina Lucila Crexell: "Hay algo que es preocupante y es que se utilice la metodología de las sesiones en las comisiones. Justamente las comisiones son para poder debatir los temas y no para hacer discursos de posiciones que después sí se deben hacer en el recinto".

Taiana intentó calmar la discusión pero volvió a arremeter Lousteau: "¡Esta es una demostración más de que la virtualidad no puede reemplazar lo presencial por completo! Entonces como todo funciona con la virtualidad con buena voluntad, cuando se rompe esa buena voluntad, es muy difícil".

"No vamos a tener despacho de comisión entonces, que me parece que es lo que están buscando ustedes”, respondió Mayans, a lo que respondió, entre otros, la macrista Gladys González: "¡Pero qué empeño José de no dejar hablar a Martín, que exprese lo que quiera expresar y listo, se acaba el asunto".

Cuando finalmente se logró el silencio, tanto Lousteau y Bullrich anunciaron su retiro de la reunión: "Estamos en contra de cómo se está trabajando en esta comisión. Cuando lo manden lo firmaremos", argumentó el economista y agregó el exministro de Educación: "Presidente no vamos a votar, no por oposición, sino porque nos levantamos de la reunión".

DR/FeL