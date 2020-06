Alberto Fernández: "No le estoy preguntando a Cristina '¿qué te parece que haga?'"

El presidente Alberto Fernández negó que Cristina Fernández de Kirchner haya influído sobre la decisión de estatizar Vicentin y volvió a referirse a las diferencias con la vicepresidenta y dentro de su Gabinete. Además, el jefe de Estado defendió a su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por sus críticas a Macri, y apuntó al periodismo: "Muchas veces los periodistas te van llevando a decir lo que el periodista quiere decir", sostuvo.

Durante la extensa entrevista que brindó este martes 9 de junio a Radio Con Vos, el mandatario justificó la iniciativa de expropiar la cerealera, como se anunció este lunes, pero desvinculó a la expresidenta de esa decisión. El periodista Ernesto Tenembaum le consultó entonces por las diferentes posturas dentro del Frente de Todos en materia de política exterior y manejo económico y sobre la idea de que Cristina se "impone" sobre sus decisiones, algo que Fernández descartó de plano.

"No, no es así, definitivamente no es así. Yo tengo un vínculo personal de muchos años con Cristina, que excede inclusive lo político. Y Cristina tiene una historia política que también me excede con creces a mí y obviamente que es una persona con mucho peso político. Con Cristina yo hablo de todo en temas de gobierno. Sería muy injusto con Cristina si dijera que me impone posiciones. Tenemos muchas miradas en común y tenemos algunas miradas divergentes", argumentó el presidente.

En esa línea, Fernández volvió a referirse al debate sobre los "presos políticos" que generó diferencias en el oficialismo. "Creo que la Justicia argentina en los últimos años actuó de un modo espantoso. Y que, inclusive en los casos donde por ahí no tuvieron tanta naturaleza política, han generado detenciones con arbitrariedad manifiesta. No voy a hacer nombres, pero hay muchas detenciones que no entiendo. Y no hablo de inocencias, hablo de procesos, que lleva gente detenida hace muchos años que podrían estar en libertad y esperar la condena en libertad. Cuando digo esto, es lo que siempre he dicho de mi rol de profesor universitario de derecho penal. Y no es que Cristina me está mandando, o que estoy calmando al espacio de nuestro sector político que reclama ese tipo de cosas", aseguró.

El jefe de Estado negó luego que la vicepresidenta haya influído en la estatización de Vicentin: "Este mismo tema se lo comenté a Cristina cuando cenó conmigo el jueves. Y le dije 'che, mirá que el fin de semana voy a hacer esto' y me dijo 'ah, mirá qué bien, lo entiendo', y ahí coincidimos en la mirada. Pero no es que le estoy preguntando a Cristina '¿qué te parece que haga?'. Aprovechamos también para ordenar la agenda legislativa con ella que es presidenta del Senado", narró.

"Cristina no ha sido una presidenta más, ha dejado gente que la quiere y gente que no la quiere y es un personaje muy... me sale la palabra polémico, tal vez válida dentro de la política argentina porque hay sectores que son muy reactivos a ella. Lo que sí tengo calor es que hay una voluntad de demonizar a Cristina y perjudicar al gobierno mostrándola como algo que no es, ese demonio que no es, que es parte de una práctica política, pero eso no es así", planteó luego Fernández.

Por último, el mandatario defendió a su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuestionado por la oposición luego de declarar que la pandemia de coronavirus "hubiese sido una catástrofe" durante el Gobierno de Mauricio Macri. "Eso es contrafáctico, yo trato de eludir esas cosas", replicó Fernández. Luego apuntó al periodismo por el planteo: "Esas son preguntas a las que nos llevan los periodistas, nos van llevando a decir eso con sus preguntas. El arte de declarar ante periodistas es un arte. Muchas veces los periodistas te van llevando a decir lo que el periodista quiere decir".

"Santiago piensa exactamente lo mismo que yo sobre como construir el futuro. A él le plantearon casi el dilema de decir 'decime cómo sería la Argentina si Macri gobernara'. Y Santiago sabe de conversaciones que he tenido con Macri al comienzo de la pandemia y le salió decir eso, qué sé yo. Creo también que esas cosas no ayudan. Del otro lado casi nos acusan de nazis prohibiéndole a la gente moverse en el barrio. Todas esas cosas van creando climas. A veces se te salta la cadena y decís esas cosas, pero Santiago piensa igual que yo sobre cómo debemos encarar el futuro y sobre esta idea de trabajar todos juntos", concluyó Fernández.

