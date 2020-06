Con su presentación esta tarde, Cristina Fernández de Kirchner abrió hoy la ronda de afectados en el caso de espionaje ilegal que la justicia federal de Lomas de Zamora investiga desde febrero pasado. La vicepresidenta llegó hasta el juzgado de Federico Villena, en el sur del conurbano bonaerense, junto a su abogado Carlos Beraldi, y allí tomó conocimiento del material de espionaje en su contra.

“Se mostraron las pruebas del espionaje integral que se realizó sobre ella”, sintetizó una fuente a PERFIL. La definición es más grande de lo que parece. En el universo de afectados, entre los que hay otros políticos, miembros de la iglesia católica, sindicalistas, empresarios y periodistas, hay distintas facetas de espionaje. Está quienes fueron objetos de seguimientos, algunos de los cuales fueron fotografiados, otros filmados y también de quienes solo hay referencias.

CFK estuvo en el juzgado más de 2 horas y media. Llegó a las 13:50, junto a su abogado, Carlos Beraldi, y se retiró alrededor de las 16:30. Durante ese lapso conoció todo las tareas que se realizaron sobre ella en la anterior gestión. Luego de ver el material, la vicepresidenta analiza la posibilidad de presentarse como querellante en la causa.

La hipótesis de la justicia es la de que, en los últimos años, funcionó una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, en la que sus integrantes cumplieron diferentes roles estratégicos, valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes o dependientes de las Fuerzas de Seguridad o de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La investigación pone la lupa el accionar de la AFI macrista, que tuvo en su conducción a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ya que los elementos que constan en la causa sobre el espionaje datan de esa fecha. En tanto que ya hay alrededor de una decena de agentes del organismo bajo la lupa de la justicia.

En la lista de espiados, además de CFK y Rodríguez Larrea, figuran Emilio Monzó, Diego Santilli, Nicolás Massot, María Eugenia Vidal, Hugo Moyano, el camarista federal, Martín Irurzun y el Padre José María "Pepe" Di Paola, entre otros.

También figuran tres jueces de los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia; Florencia Kirchner; el expresidente Eduardo Duhalde. Así como la legisladora Graciela Camaño, Luis Barrionuevo y el obispo de Lomas, Jorge Lugones. Los intendentes Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora y Jorge Ferraresi, de Avellaneda y hasta el cuñado del ex presidente Mauricio Macri, Salvatore Pica, e integrantes de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina.

La llegada de CFK a los tribunales lomenses fue precedida por un video subido a su cuenta de la red social Twitter, en la que CFK publicó: "Yendo a Lomas" y allí, a lo largo de dos minutos, publicó el recorrido desde su departamento en Recoleta, con un discurso fuerte que apuntó al gobierno de Mauricio Macri. Sostuvo que el caso que tiene entre manos Villena es un "verdadero y auténtico escándalo". Y sostuvo: "A diferencia de otras veces, cuando el que me citaba era (Claudio) Bonadio en Comodoro Py, por causas armadas, no me sigue en esta oportunidad ninguna moto. ¿Qué cosa no? En aquellas oportunidades llegaron a ser dos motos con cámaras transmitiendo en vivo y en directo". Tras lo que agregó: "escuchá bien La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno, y seguimiento y espionaje político tanto a opositores y como a sus propios dirigentes ¡Increíble!". Luego de lo cual sostuvo: "el estado argentino contratando narcotraficantes. Y pensar que ese gobierno, el de Macri digo, ¿no? Le vendió a todos los argentinos que venía a combatir el narcotráfico. ¡Dios mío! ¡Cuánta mentira y cuánto cinismo!", subrayó Cristina Kirchner.

