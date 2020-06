Triaca justificó el espionaje a periodistas en el marco del G20 por la seguridad

El ex ministro de Trabajo Jorge Triaca afirmó hoy que el supuesto espionaje a periodistas por parte del gobierno de Mauricio Macri lo debe "resolver la Justicia", pero afirmó que tuvo lugar durante la Cumbre del G20, que fue "un momento muy particular".

"Pienso que es un tema que lo tiene que resolver la Justicia en el marco de la ley de seguridad interior", subrayó el ex funcionario nacional.



A su entender, "mucha de esta información tiene que ver con lo que pasó en el G20, que es un momento particular, en el que se requiere información de los participantes, no solo por la seguridad de las autoridades locales, sino de las internacionales".

"Pero lo tiene que resolver la Justicia", destacó el ex secretario de Trabajo de Macri en declaraciones radiales.

Al ser consultado sobre los datos que el gobierno anterior recolectó sobre unos 400 periodistas, que incluían sus simpatías políticas y afiliaciones gremiales, entre otros, Triaca señaló: "No me parece relevante, lo que sí es relevante es que se tomen las medidas de seguridad por los funcionarios locales e internacionales".

Por este tema, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entrevistado por María Laura Santillán en CNN Radio, confirmó que en los próximos días va a comparecer ante el magistrado: “Esta semana me voy a presentar al juez que me citaron en calidad de víctima. Yo confío en que la justicia investigue a fondo para determinar los hechos y las responsabilidades”

“Este es un tema de muchos años, durante muchos gobiernos que venimos escuchando problemas con los servicios de inteligencia. De una vez por todas deberíamos ponernos todos de acuerdo en una política de estado, institucionalizarlo y terminar con esto de raíz. Yo por supuesto repudio totalmente estos procedimientos, sea tanto sobre mí como sobre cualquiera”, expresó el mandatario porteño.

No obstante, Rodríguez Larreta defendió la gestión de Cambiemos: “Estoy convencido que ni Mauricio Macri ni su gobierno han tomado ninguna decisión política en esta dirección. Estoy convencido que no tiene nada que ver. Si hay un Gobierno que ha demostrado transparencia institucional, respeto a la libertades y la independencia de poderes fue el de Macri, así que en eso confío plenamente”.

Cuando Santillán le insistió por las pruebas contra el ex presidente, el mandatario porteño redobló la apuesta al sostener: “Estoy seguro que Macri piensa lo mismo, que la Justicia tiene que investigar”.

