Alberto Fernández: "No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas"

El presidente Alberto Fernández defendió este martes 9 de junio la intervención y el proyecto de estatización de la cerealera Vicentín, que justificó por las deudas que la empresa mantenía con productores y bancos.

"Vicentín es una cerealera muy importante en el mercado argentino. Tiene una particularidad además de que estamos hablando de una empresa argentina, en un mercado que se transnacionaliza permanentemente de modo preocupante para nosotros, teniendo en cuenta la incidencia que tiene el mercado cerealero en la economía argentina. Desde comienzos de año estamos viendo un problema creciente en Vicentín, que comenzó siendo un problema financiero que dejó a más de 2.600 productores varados, habiendo entregado sus granos y no habiendo recibido la compensación, lo que generaba un conflicto creciente en Santa Fe", argumentó el jefe de Estado entrevistado por Ernesto Tenembaum en Radio con vos.

"Desde comienzo de año que nosotros estamos viendo un problema creciente en Vicentín. Que comenzó siendo uno financiero que dejó a más de 2600 productores varados, que dieron sus granos y no recibiendo la compensación y generó un conflicto creciente en la provincia de Santa Fe. Eso sumado a una serie de tomas de créditos, fundamentalmente bancos públicos, el Nación como principal acreedor pero también el Provincia o el Ciudad. Una situación financiera que no se estaba teniendo adecuadamente y que en gran medida era difícil de explicar porque se había endeudado de esa manera", detalló el mandatario.

El Presidente contó que desde la Casa Rosada temían que el problema se resolviera con la compra de la compañía a bajo precio por parte de alguna empresa extranjera. "Eso es algo que no nos gustaba porque significaba que Argentina perdía un actor muy importante tras esa desnacionalización y entonces empezamos a verlo con Matías Kulfas (ministro de Desarrollo Productivo) y Omar Perotti (gobernador de Santa Fe) para comenzar a seguir de cerca como evolucionaba ese tema. No solo por ser el estado uno de los acreedores principales, sino por lo que estratégicamente eso representaba", apuntó.

"El estado toma las riendas con una lógica que no es la del estado que expropia y pone un político al frente, sino a que sea una empresa gerenciada con las carcterísticas que tiene una compañía como YPF, una empresa de capitales mixtos", consideró el jefe de Estado.

Sin embargo, el mandatario matizó la decisión en una "excepcionalidad absoluta" por la situación de la compañía. "No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas", sostuvo, y argumentó que y la medida implica "un enorme esfuerzo del tesoro nacional". "La excepcionalidad de esta decisión es absoluta", remarcó, para luego reiterar que el Gobierno nacional se está "haciendo cargo de una empresa en quiebra, no de una empresa próspera". "Se trata de una decisión excepcional por su naturaleza estratégica. No nos podemos hacer cargo de la economía privada", completó.

Fernández negó que la decisión de ayer se pueda equiparar a otras situaciones que se sucedieron en la historia del país: "No me parece comparable a las anteriores expropiaciones. No es lo mismo con lo que se hizo con Sancor o Cresta Roja. Lo que hicimos fue hacernos cargo. Lo que pasó antes fueron auxilios financieros que no terminaron bien y remedios que no lograron el objetivo que en ese momento se plantearon. También está el caso YPF que logró un buen resultado".

En esa línea, manifestó: "Nosotros en verdad a la ley no nos gusta llamarla Ley de expropiación, sino Ley de rescate de Vicentín, lo que queremos es rescatarlo para que los trabajadores sigan trabajando y los productores sigan produciendo con alguien que les dé confianza. Porque hay un problema de prestigio quebrado".

Por otro lado, Alberto Fernández negó que la ideóloga de esta expropiación fuera la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "No fue así, fue una decisión absolutamente estratégica". "Yo tengo un vínculo personal de muchos años que excede lo político y obviamente que es una persona con mucho peso político. Yo sería muy injusto con ella si le digo que Cristina me impone posiciones. Con Cristina tenemos muchas miradas en común y algunas miradas divergentes", agregó en otro tramo de la entrevista.

B.D.N.