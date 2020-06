Santiago Cafiero: "Esta pandemia con Macri gobernando hubiese sido una catástrofe"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que "hay intencionalidad política" de algunos sectores que cuestionan la estrategia epidemiológica para "tratar de cobrar notoriedad", al tiempo que consideró que si la pandemia de coronavirus hubiese ocurrido con Mauricio Macri como Presidente, habría sido "una catástrofe" en la Argentina. "En marzo, los casos se duplicaban cada tres días. Si dilatábamos la decisión, empezábamos a construir una curva exponencial", sostuvo el funcionario nacional.



En declaraciones radiales, el ministro coordinador destacó las "medidas anticipatorias" que adoptó el Gobierno y afirmó: "Parar un país es una situación muy difícil, pero se hizo para cuidar a los argentinos". Al ser consultado sobre si la Argentina está pasando el peor momento en materia epidemiológica, el funcionario nacional respondió: "En el AMBA sí, estamos teniendo mayor cantidad de casos.

El Gobierno intenta activar la gestión para salir del modo pandemia

En el resto del país, no". Asimismo, Cafiero se refirió a las críticas contra la extensión de la cuarentena general: "Hay intencionalidad política en algunos sectores marginales que tratan de cobrar notoriedad firmando un documento, en Twitter o firmando una nota periodística". En ese sentido, afirmó comprender la situación de los comerciantes y reconoció que "en el reclamo también hay cuestiones legítimas".



"Nos enamoraríamos de algo más grato. Una cuarentena impide desarrollar la actividad productiva, encender de vuelta a las PyMES, levantar los comercios", señaló Cafiero al referirse a los cuestionamientos de la oposición sobre el aislamiento social. Y añadió: "Esta pandemia con Macri gobernando hubiese sido una catástrofe".

Alberto recorrió un frigorífico y dijo que espera que "la pandemia no dure mucho más"



A la vez, el jefe de Gabinete lamentó las protestas que se registraron en las últimas semanas para repudiar las prórrogas del aislamiento social, preventivo y obligatorio y pidió a los manifestantes "que se cuiden". "No son los métodos, los modos, ponerse en riesgo ellos, al resto. No puedo decir más que eso. Entendemos la angustia y tratamos de mostrar cuál es el camino de salida, que no es más que el camino del sentido común: cuando bajen los casos, se van a poder ir reanudando actividades", indicó.