Este jueves por la mañana, Horacio Rodríguez Larreta se mostró en un acto junto a Fernán Quiros, uno de los precandidatos de Juntos por el Cambio, y con la diputada María Eugenia Vidal. En ese evento le bajó el tono a la interna de la coalición opositora y dejó claro que mantiene una buena relación con Patricia Bullrich.

"A fines de diciembre, no me acuerdo fechas exactas, me reuní con ella (Patricia Bullrich). Es lo natural, es la presidenta del partido. Tengo buena relación, más allá de las ambiciones personales de cada uno", dijo el alcalde porteño, quien adelantó que el próximo lunes se encontrará con la presidenta del PRO.

En ese sentido, aclaró: "Ayer intercambiamos chats. Justo nos cruzamos en las vacaciones porque ella se tomó el principio de enero y yo me fui la última semana, con lo cual no coincidimos aquí, pero nos reunimos seguido".

El encuentro con Macri

En diálogo con la prensa, Rodríguez Larreta se refirió al encuentro que mantuvo en las últimas horas con Mauricio Macri en el country Cumelén, en Villa La Angostura. "Con Mauricio lo natural es que nos reunamos, hace 20 años que trabajamos juntos. Fue un encuentro más, es una más de muchas reuniones. Por supuesto compartimos la enorme preocupación que tenemos por la situación de la Argentina", reveló.

Al encabezar un acto para anunciar el descenso histórico de la mortalidad infantil que se registró en la Ciudad, el precandidato a presidente aprovechó para aparecer junto a Vidal, quien planteó los desafíos de la oposición a nivel nacional.

Macri y Larreta en Cumelén

La exgobernadora tomó la palabra y planteó que esta baja se alcanzó con "la persistencia de las políticas públicas en el tiempo". "Tenemos equipo, plan y experiencia para hacerlo en el país", sumó.

“La lucha contra la mortalidad infantil es una prioridad que obliga hacer todo lo que esté al alcance para que cada vez sean menos los bebés que fallecen en sus primeros meses de vida, dejando miles de proyectos truncos y familias destruidas”, expresó Larreta.

El juicio a la Corte

Rodríguez Larreta se pronunció sobre el juicio político a la Corte Suprema que impulsa el Gobierno. "El juicio es un atropello institucional, un golpe institucional, y la sola intención de hacer un juicio por el contenido de los fallos una muestra más de la vocación del kirchnerismo de llevarse puesta a la Justicia y controlarla".

En ese marco, aprovechó para recordar que "es la primera vez que en democracia tenemos el incumplimiento de un presidente a un fallo", haciendo alusión a la resolución del máximo tribunal sobre el reparto de los fondos que corresponde a la coparticipación federal.

Y anunció: "Ahora que se levantó la feria, vamos a presentar un informe a la Corte respecto de que no se cumple el fallo".

JP/fl