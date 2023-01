El ex senador Federico Pinedo destacó la confianza que depositan en Mauricio Macri sectores importantes a nivel internacional y se refirió a la composición de Juntos por el Cambio. "Macri está más allá de los cargos", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿El capital electoral creciente de Javier Milei puede terminar siendo una amenaza en primera vuelta para el triunfo de Juntos por el Cambio en ciudades donde no hay balotaje, como en Provincia de Buenos Aires?

Es así, pero es el sistema electoral argentino. Si se divide mucho el voto liberal y el de Juntos por el Cambio, puede generar un triunfo de Axel Kicillof.

Hay gente que ha hecho propuestas, como Martin Tetaz, basándose en que el sector libertario no presente candidatos, o que un sector de ellos, como el de José Luis Espert, apoye a Juntos.

De todas maneras, cuando se quiere representar al pueblo, hay que poner todo en la cancha, tratar de representar a la mayoría posible y ganarle a todos los demás.

Muchos analistas afirman que si hubiera una interna entre Patricia Bullrich Y Horacio Rodríguez Larreta, este último ganara las PASO, pero los votos de Bullrich no irían para él en primera vuelta, sino a Milei en una gran proporción. ¿Es Patricia Bullrich quien tiene mejores posibilidades de juntar votos republicanos y libertarios?

Patricia Bullrich tendría más apoyo de los liberales que Larreta, eso es indiscutible.

Ella propone transformar profundamente la Argentina, no quiere tranzar con los viejos poderes que mantiene maniatado al país en la decadencia. Ella no tiene contradicción entre sus convicciones y la representación que tiene.

Macri se juntó con Patricia Bullrich, de esta manera consiguió una foto que Larreta no. ¿Eso indica la preferencia del ex presidente por ella y no tanto con su ex Jefe de Gobierno?

Bullrich y Macri están trabajando juntos, hay una sociedad, Poseen la misma visión. No hay que entregarles el país a los que manejan determinadas cuotas de poder, ya sea económico, social o político.

La propuesta electoral va a ir por ahí, y está en condiciones de ganar las elecciones presidenciales. Los otros candidatos harán sus propuestas alternativas, que probablemente sean más tibias.

Patricia Bullrich y Mauricio Macri

Varios especialistas sostenían que el mejor candidato para ganar las PASO, puede no ser el mejor candidato para ganar la primera vuelta, y el mejor para esta instancia, puede no serlo para triunfar en segunda vuelta. ¿Patricia Bullrich tiene más posibilidades de ganar votos por fuera de Juntos que Larreta, en segunda vuelta?

El análisis de la opinión pública indica que la elección principal sería entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo. Ya sea con los candidatos de derecha de esa coalición (como lo son Sergio Massa y Daniel Scioli( o los de izquierda (Axel Kicillof y Wado de Pedro).

En esas condiciones, un candidato razonable, republicano, con actitud constructiva y que vaya contra la inflación probablemente le gane al kirchnerismo.

¿Y en Juntos por el Cambio tambien hay un ala derecha que representan Bullrich y Macri, y una de izquierda con Larreta y Facundo Manes?

En realidad ellos tienen un grupo de tipos que quieren tener poder a como dé lugar y que les da lo mismo ser de izquierda o de derecha. O por lo menos tiene cara de, usan camiseta.

Larreta también usa camiseta. Pero, hay algo de lo que marcaba Pierre Bourdieu en el Lenguaje de la moda: El Jefe de Gobierno porteño, que sabe que tiene una historia patricia, no se pone corbata porque sería irse más al lugar que ya tiene.

Ese es un análisis muy psicológico que no me animo a hacer.

En cuanto a Juntos por el Cambio, es una coalición muy amplia que busca transformar la Argentina desde el poder. Quiere tener mayoría parlamentaria para esa transformación. No es una coalición ideológica sino de poder. Está compuesto por sectores más socialdemócratas y otros más democristianos.

Alejandro Gomel (AG): Si Bullrich se convirtiera en Presidenta, ¿dónde lo ven a Macri?¿Hay riesgo de que él sea lo que Cristina fue para Alberto Fernández?

Macri está más allá de los cargos, él tiene un compromiso con el cambio de su país. Es una persona determinante y con mucha confianza de sectores muy importantes en el mundo. Y eso es un aporte maravilloso para nuestra canción que desesperadamente va a necesitar previsibilidad y confianza.

De todas maneras, él tomará la decisión de en qué lugar querría colaborar.

¿Los economistas de Larreta, no son los mismos que los de Macri y, por carácter transitivo, de Bullrich?¿Las palomas de PRO son palomas políticas pero halcones económicos?

La conducción económica depende de la confianza que se genere y de la justeza con la que se actúe en momentos de crisis.

Hay gente que maneja mejor el barco en esos momentos de crisis. En ese sentido el Presidente es quien da apoyo político y rumbo. Y a partir de ahí, surge la convicción de los que tenés que hacer. El economista más claro de Bullrich es Luciano Laspina, que es muy rugoso en el aspecto técnico.

¿Hay diferencia realmente entre Luciano Laspina, Luis Secco y Hernán Lacunza?

Por supuesto que hay diferencias, pero no son diferencias humanas. Como dije, se necesita mucha rigurosidad, convicción y apoyo en un sentido.

AO FM