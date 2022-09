Federico Pinedo: "En este momento la Argentina necesita halcones"

Federico Pinedo, ex presidente provisional de la Nación en la gestión de Macri, manifestó que "Larreta tiene una gran capacidad de trabajo y de organización, pero ahora se necesita más visión a largo plazo". Además aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que "no me parece que Patricia Bullrich esté trabajando para ser Jefa de gobierno de la Ciudad ni cualquier cargo".

Ayer Patricia Bullrich presentó a Joaquín de la Torre y a Javier Iguacel como sus candidatos para competir en Vicente López para competir con el santillismo de Larreta. ¿Qué análisis hacés de esta interna entre halcones y palomas y cómo te posicionás?

En este momento la Argentina necesita halcones, sobre todo para hacer acuerdos, se necesita que haya gente muy definida, con las ideas muy claras, que todo el mundo sepa donde están parados. Y desde ahí marcar un rumbo. Por eso estoy con Patricia Bullrich, trabajando en el orden nacional, coordinando sus equipos de política exterior.

Lo de ayer fue la Primera sección electoral, que es la parte norte del conurbano bonaerense, que contó con dos posibles candidatos a gobernadores que son De la Torre, que es ex intendente de San Miguel, e Iguacel que es el actual intendente de Capitán Sarmiento. Se va sumando gente para conformar una propuesta electoral importante para el año que viene, que es un año muy crítico porque la Argentina ya no da para mucho más de decadencia.

En 2015 vos también estuviste enfrentado en una interna con Rodríguez Larreta, cuando se planteó la disyuntiva entre él y Michetti. que era vicejefa de Gobierno. ¿Hay siempre una mirada crítica respecto a Rodríguez Larreta?

Es una persona que tiene una gran capacidad de trabajo y de organización, es metódico y eso es algo valioso para la gestión pública. En este momento se necesita más visión de largo plazo, mayor claridad de rumbo, no tanto énfasis en los medios sino apuntar a los fines, darse cuenta que necesitamos cambios radicales para salir de esta situación preocupante.

Hay que poner foco en la inseguridad, la inflación, la falta de trabajo, el narcotráfico, son cosas que requieren una gran visión de país y la voluntad de llevarlo a la práctica. Hay momentos en momentos en que los países necesitan cierta cualidades.

De manera recurrente vos viste que las cualidades de Rodríguez Larreta no son las preferidas tuyas, porque te hablo de año 2015 y 2023, pasaron ocho años...

Era distinto eso. En ese momento se discutía la jefatura del Gobierno de la Ciudad, que es algo más práctico. Como decía Horacio, que el iba a ser un intendente que iba a solucionar los problemas concretos de la gente a pie que está en el territorio. Pero ahora se necesita más estrategia.

Recuerdo que vos estabas enojado con Macri quien sacaba a Gabriela Michetti y colocaba a Rodríguez Larreta, como su sucesor y no permitió una competencia sin influencia del mentor. ¿En este caso qué podría pasar si Macri decidiese presentarse con la candidatura de Patricia Bullrich, con quien vos estás?

Los dirigentes políticos deben hacer lo que crean que sea más conveniente para el país y para el momento. No sé qué va a hacer Macri, depende de él, definitivamente podría ser candidato si quisiera, o apoyar a otros. O también podría continuar con lo que está haciendo ahora, que es mantener la unidad de Juntos por el Cambio, que es una tarea importante.

Lo segundo que está haciendo es hacer lo necesario para que gane una propuesta de cambio en el país, para eso tiene que apoyar a los que tengan mejor amplitud de apoyo popular.

Y lo último es tener la convicción muy profunda del cambio enorme que hay que hacer. A nosotros nos ayuda mucho y a Horacio también.

El escenario con Macri como candidato presidencial

Imaginate que él decida ser candidato, ¿qué harías vos y que tendría que hacer Patricia Bullrich, que, dicho sea de paso, ella dice que se va a presentar igual?

Tendría que conversar y hacer un análisis de qué es lo mejor para la Argentina en este momento. Insisto en las tres cosas que está trabajando Macri: la unidad, el triunfo para poder hacer los cambios que hay que hacer, que es la tercer cuestión. No veo a Macri ni a Bullrich en una actitud de búsqueda de sus posiciones personales personales. Al contrario, están trabajando y buscando acuerdos juntos para que esto funcione.

Supongamos que Macri decide presentarse como candidato a presidente, ¿en ese caso Patricia podría ser candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires?

No puede ser porque no es nacida ni tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires. Tengo entendida que es nacida en la Ciudad de Buenos Aires. Pero no me parece que esté trabajando para ser Jefa de gobierno de la Ciudad o cualquier cargo, está muy comprometida con los cambios que hay que hacer en la Argentina.

