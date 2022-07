Joaquín de la Torre: "La crisis es por la pelea entre el 'Chavo' y la 'Chilindrina' más que por la economía"

El senador de la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Gobierno y Producción de la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal, Joaquín de la Torre, analizó cómo vio la oposición la crisis que desató la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía y la interna en el Frente de Todos, además de dar detalles del proyecto de Juntos por el Cambio de cara al 2023.

En diálogo con PERFIL, habló de su vínculo con Sergio Massa, el lamento con Vidal desde que se fue a Ciudad y la apuesta junto a Miguel Pichetto y Facundo Manes como referentes para armar una coalición sólida para el proyecto opositor. Además, dijo que quiere ser gobernador de la provincia y se refirió al factor Milei: "¿Si necesitáramos sus votos para ganar en 2023, le vamos a decir que no?".

¿Qué análisis hace de lo que pasó en estas últimas horas en el gobierno en materia económica?

Yo creo que tiene más que ver con lo político que lo económico. La crisis viene de la pelea entre el 'Chavo' y la 'Chilindrina' más que de la situación económica. La salida de Guzmán era lo que generaba la pelea, el punto central es la pelea entre Cristina y Alberto. El desbarajuste económico tiene que ver con la pelea, no hay ministro de Economía -por más bueno que sea- que pueda manejar un país donde la vicepresidenta y el presidente se pelan y no se hablan. Sobre todo cuando la sociedad siente que el poder está en manos del vice y no del presidente.

A partir de esto, muchos lanzaron hipótesis de que la elección de Batakis deja muy debilitado el poder del Presidente y a su gestión ante Cristina. ¿Qué consejo o qué piensa la oposición hacer para tratar de mantener estabilidad y que no se desate una crisis peor?

Lo que viene ahora va a depender de Cristina. La decisión hacia dentro del gobierno tiene que ver con ella. Ella venía despegándose de Alberto, como si fuera opositora, al menos esa era su intención. Y al haber puesto a Batakis, cambió, hizo un giro y pasó a ser parte del gobierno. Porque Batakis es la persona que ella aconsejó al gobierno. Eso cambia el rol de Cristina. Y Alberto le entregó el futuro a ella.

A Batakis la conoce de la provincia, ¿Qué mirada tiene de ella?

La he tratado porque yo era intendente de San Miguel cuando ella era ministra de Economía, hemos tenido algunos cruces sobre la coparticipación y algunas obras prometidas que no salieron. Pero creo que tiene conocimiento necesario, el problema no pasa por ella ni por Guzmán, sino la relación entre Cristina y Alberto. Pareciera que se pelean como si fuera un tablero de ajedrez, que no lo hay, lo que hay son personas. Hay seres humanos que la están pasando muy mal para tratar temas con esa liviandad. Estos son los actos que hacen que la gente nos vea distante de ellos a los políticos. Esta pelea repercute económicamente afectando la capacidad de compra de los argentinos.

En el medio también está Sergio Massa, a quien conoce perfectamente por su pasado en el Frente Renovador. ¿Cómo queda parado él? ¿Habla con él?

Hablo con Sergio, tengo un diálogo necesario. Nuestra relación no es lo fluida que era antes pero tenemos el nivel de confianza para escribirnos y hablar. Yo creo que tenía una vocación por arreglar los problemas de Argentina, pero sus socios no quisieron que fuera él. Eso lo pone en un lugar que tendrá que revisar hacia adelante. Toda esta pelea ya lo tenía incómodo, él creía que podía darle una mano a Alberto, pero Alberto volvió a elegir a Cristina. Tenía la posibilidad de seguir solo, pedirle la compañía de Cristina o la de Sergio. Y eligió a Cristina.

¿Lo aceptaría el día de mañana la oposición de nuevo?

No quiero hablar tanto de lo que pueda hacer él, tiene mucho recorrido. Tiene más tiempo que Cristina.

¿Cuál es el proyecto de la oposición para 2023?

Es lo que tenemos que decidir antes del 31 de diciembre. Es lo que dice Mauricio (Macri), lo que dice Pichetto. Yo estoy alineado en esa posición. Más que discutir quién va a encabezar el proyecto, hay que resolver cuál va a ser el proyecto. No podemos llegar al gobierno y sentir que resolvimos nuestros problemas por ir a una interna y decidir quién va a ser, eso fue lo que hicieron Alberto y Cristina, dándole inestabilidad a su coalición. No podemos volver a caer en estos errores. Primero definamos qué, y después discutamos quién va a ser. Tenemos que hacer un pacto de sangre porque no vamos a tener ni tiempo ni dinero. Hay que elegir las prioridades. Ese es nuestro trabajo.

¿Los términos halcones y palomas son compatibles con esto que plantea?

Todos están invitados, pero hay un punto de encuentro, nos tenemos que poner de acuerdo, porque si nos demoramos, lo que va a pasar es que quien gana la interna va a empezar a tomar decisiones y el otro va a debilitar la interna, como con Cristina y Alberto. No tenemos derecho a fracasar en el próximo gobierno. Podemos no solucionar todos los problemas, porque solo tenemos cuatro años, pero no podemos fracasar, que la Argentina de 2027 sea mejor que la de 2023.

¿Encuentra puntos en común entre la gestión de Mauricio Macri y Alberto Fernández en donde hubo dos primeros años más estables y después vinieron las crisis? Porque muchos esperaban que el proceso fuera al revés, que la primera parte fuera la más difícil y al final hubiera resultados. Es cierto que igual a Fernández le queda un año pero la mano viene así…

Comparto esa mirada. No es que fueron parecidos los gobiernos, pero cuando uno gobierna lo que tiene que tener claro es que son cuatro años, y si las medidas importantes las toma en dos años, lo que termina pasando es que en dos años no se revierte ni se puede mostrar nada. Tenemos la opción de creer que con maquillaje y buenos modales esto se cambia o hacer un cambio de verdad.

¿Comparte esa autocrítica del gobierno de Macri sobre que no se tomaron medidas de shock al principio?

No me corresponde a mí opinar sobre lo que hizo bien o mal Macri, pero sí creo que el gobierno que viene tiene que realmente generar un cambio profundo. Para la sociedad. Si hacemos más de lo mismo, va a seguir habiendo políticos cómodos y gente incómoda. Si hacemos cosas distintas, al principio vamos a estar todos incómodos, pero al final va a haber más gente cómoda y menos políticos cómodos. Ese es el camino de cuatro años. Para decirle a la gente que el camino va a ser largo, la solución es ajustarse primero uno el cinturón. El ejemplo lo tienen que dar los políticos.

¿Le gustaría ser candidato a…?

Me gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tengo vocación, conozco la provincia, la he recorrido tres veces, conozco las realidades, fui intendente y ministro de la provincia de Buenos Aires. Conozco todo lo necesario de un lado y del otro del mostrador, sé cómo gobernar. Cuando llegue el momento, lo hablaremos.

¿Qué sintió cuando vio que Vidal se iba a la Ciudad?

Mucha tristeza, se lo dije a ella un año antes, fui a su casa y le dije que si se iba no la podía acompañar.

¿La imagina como un proyecto para el 2023?

Le tengo un cariño personal, trabajamos juntos. Pero las características de lo que esté pasando va a condicionar muchísimo a quien sea la persona elegida.

¿Y Javier Milei? ¿Lo aceptaría en JxC?

No pidió venir, fue un error hablar de eso, decir que no puede entrar. Fue un error hablar de él, si no pidió entrar. Lo agrandamos políticamente.

- Pero hubo un coqueteo entre Patricia Bullrich y Milei.

Si en mayo o junio del año que viene necesitamos de Milei para ganarle al kirchnerismo, ¿le vamos a decir que no?

- Es que hoy hay un sector muy alejado de él en la JxC

En 2015 había un sector muy alejado de Macri y se terminó uniendo también. Lo primero es definir las convicciones.

