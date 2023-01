Estalló la interna libertaria: Maslatón acusó a Milei de "chorro y estafador de la política"

Las peleas internas no sólo atraviesan un momento álgido en el oficialismo y en la oposición que encabeza Juntos por el Cambio. Es que el sector libertario enmarcado en La Libertad Avanza también está agitado por el enfrentamiento entre el economista Carlos Maslatón y Javier Milei, que no quiere que haya PASO en el espacio este año.

Pero este lunes la tensión volvió a subir con un tweet publicado por el analista financiero en el cual volvió a apuntar contra Milei, a quien acusó de ser un "chorro y estafador de la política".

Después, Maslatón buscó derribar una acusación de Milei en su contra. "Tu acusación de mis negocios con Sombrilla Larreta (justo a mi, desubicado), lo único que encubre son tus transas con el PRO y JxC, tus ídolos", manifestó en relación al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El mensaje del economista y especialista en bitcoin llegó después de una dura carta publicada días atrás donde habló de "proscripción" dentro de La Libertad Avanza por la decisión de Milei y su hermana Karina de no habilitar las Primarias en el espacio. Según decía, la intención de Maslatón era competir con el referente de derecha por el que ahora claman sectores del radicalismo en Juntos por el Cambio.

"Negociaste con todos ellos, vos y Benegas Lynch. Con Macri sufrís temor reverencial", remató el economista en el mensaje publicado este lunes 30 de enero al mediodía en Twitter.

Hace algunos días, Karina Milei descartó de plano la posibilidad de que Maslatón sea parte de una interna dentro del espacio libertario. "Que compita por la suya", le había respondido a una consulta del portal Corta. "De ninguna manera aceptamos a Maslatón. Él es un profundo crítico del armado, por lo cual no es coherente que participe del mismo. Que haga su propio armado y compita a nivel nacional por la suya", agregó.}

La acusación de Milei a Maslatón

Si algo caracteriza a Maslatón es que mantiene la discusión con su rival interno a cielo abierto. En una arena política acostumbrada a los off the récord, este economista no tiene problema en que la discusión política sea pública.

A propósito de eso, Maslatón hizo mención este lunes a una acusación que había provenido de Milei. Según explicó en un mensaje publicado pasada la medianoche de este lunes, se trató de una supuesta reunión con el jefe de Gobierno porteño que le habría endilgado el referente libertario.

"Así que acusándome a mi de reunirme en Pizza Cero con Larreta, Milei? Y por plata?", se preguntó Maslatón.

Y en ese mismo mensaje lo cuestionó en duros términos. "Te has convertido en un mentiroso difamador, pero lo peor de todo es que abandonaste todos los principios y cobrás de todo el mundo", afirmó.

Y acusó: "No sos un político, sos un chorro de la política Milei".

Noticia en desarrollo...