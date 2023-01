El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, aseveró que "Buenos Aires es la capital nacional de la boleta sábana". Las chances de una fusión entre Libertad Avanza y Juntos por el Cambio en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Si bien Javier MIlei descartó la posibilidad, Martín Tetaz y vos se expresaron en favor de gestar un posible acuerdo con él, aunque sea en Buenos Aires. ¿Cuál es tu propia visión de la factibilidad de este acuerdo?

Hay distintas maneras de ver Buenos Aires, que es la mitad del país. Por un lado, los que vivimos en la megaciudad y creemos que, uno de los puntos importantes es ayudar para que en la Pampa Húmeda y en distintas provincias haya lugares o ciudades de menos de 80 mil habitantes, que tienen la infraestructura, conectividad, el recurso humano, los centros educativos y romper con esta tendencia en la que la mancha urbana va llegando hasta la ruta 6, es decir, llega hasta 50 o 70 kilómetros del Obelisco. Nos podemos poner de acuerdo en eso con distintas fuerza de la oposición.

En la Provincia hay muchas cosas que no funcionan, la educación, la seguridad, y ser la mitad del país lo convierte en un problema nacional.

La provincia no tiene balotaje y hay que ganar. Quienes vivimos acá y desarrollamos nuestras tareas acá queremos ganarla porque es la única manera de cambiarla. No haciendo quejas, declaraciones y documentos, sino luchando por hacernos cargo en un proyecto nacional.

Si hubiese balotaje estaríamos despreocupados del problema, porque JxC queda contra el FdT y nosotros sabemos que la gente de decide cambiar, porque los parámetros de Gobierno son muy malos.

Es muy difícil, por cómo está el país, que un proceso nacional trabaje sin ltener a provincia.

Juntos por el Cambio no consigue frenar las internas en las provincias

¿Quién creés que será el candidato a gobernador de Milei? ¿Fernando Burlando? ¿Carolina Píparo? ¿Te parece que un extrapolítico podría ser un competidor más complejo aún?

No. Todo aporte es bueno. No estoy tan al tanto de quiénes son los candidatos de ellos. Todos me parecen excelentes personas, pero eso no es un proceso nacional para poder cambiar el país haciendo que lugar de la provincia pese y ayude a traccionar.

Lamentablemente, Buenos Aires es la capital nacional de la boleta sábana, por lo que todos siempre quedamos obligados a la elección simultánea, en la misma fecha. Lo que la gente va a votar es el efecto arrastre de la sábana presidencial.

Mientras que la elección a presidente tiene su última oportunidad en el balotaje, acá se corta y se pierde por un voto la elección.

Hace unos días te reuniste con Néstor Grindetti en Pinamar, ¿esa foto demuestra tu preferencia por la lista de Patricia Bullrich? ¿Cómo harán para construir una unidad de candidatura de la Unión Cívica Radical?

Con Néstor somos amigos. Por lo general, los intendentes del Gran Buenos Aires compartimos experiencias y nos consultamos, así que era natural porque estaba recorriendo la costa atlántica. Habíamos arreglado juntarnos.

Para el radicalismo, lo que propongo es que, en cada uno de los cargos lleve un candidato a las PASO, y que, en tal caso, en la Provincia de Buenos Aires, con una elección interna, se puedan designar los candidatos.

Amenazas de rupturas en Juntos por el Cambio: los distritos más complicados

Si bien ratificó su lugar en Juntos por el Cambio, Facundo Manes sostuvo que 'con lo mismo del 2019 la oposición no va a ganar'. ¿Coincidís?

Si. Siempre hay que buscar lo mejor de lo anterior, pero no repetir la misma fórmula que es la que fracasó.

El radicalismo en la elección del 2021 en el 70% del territorio ganó las PASO e hizo un muy buen cambio y aporte a JxC, fuerza de la que pensamos que ya puede dejar de hablar de candidaturas para adentrarse en qué estamos en desacuerdo con el Gobierno.

BL FM