Dónde existen amenazas de rupturass en Juntos por el Cambio

La mesa nacional de Juntos por el Cambio no tuvo alternativa. Debió comunicar que si en las provincias se rompe la alianza, quienes decidan irse del espacio serán sancionados y no podrán usar la sigla de Juntos. La decisión volvió a poner la lupa en los distritos más complicados donde aún no hay certezas de lo que puede llegar a pasar. Inclusive hay quienes aventuran rupturas donde "el sello no genera más votos".



Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) estuvieron reunidos durante más de dos horas en la sede del PRO en la Ciudad de Buenos Aires para luego advertir a las provincias para mantener la unidad. ¿Cuáles son los distritos más complicados?:



Mendoza. Allí la situación está en una crisis importante que además genera ruido nacional por ser una de las provincias clave. Omar De Marchi, del PRO y larretista, amenaza con romper la alianza "Cambia Mendoza" y presentarse por fuera. El radicalismo aún no confirmó candidato, pero una de las posibilidades más concretas es Alfredo Cornejo, senador nacional, aunque se especula con ser vicepresidente de Patricia Bullrich. Quizás por eso la titular del PRO apunta sus cañones a De Marchi. "Habrá que esperar el decreto que oficialice las elecciones y ahí se ordenará esto", señaló un operador del PRO en Mendoza. "Si nos dividimos perdemos la provincia", advirtieron desde la UCR. El gobernador Rodolfo Suárez intentó bajar la tensión. Si bien reconoció que no habla con De Marchi, pidió "terminar la novela" y adelantó que la semana que viene estará listo el cronograma electoral.

Alfredo Cornejo





Córdoba. Hay dos candidatos de Juntos por el Cambio: Luis Juez (PRO) y Rodrigo De Loredo (UCR). La intención de la mesa nacional es que definan un postulante o por encuestas o en una interna partidaria pero en el territorio no logran ponerse de acuerdo. "No habrá interna, no voy a entrar en una confrontación", dijo hace un mes Juez. ¿Cambiará de opinión tras el comunicado de la mesa nacional?. En Córdoba, además, se da el caso en el cual el expresidente Mauricio Macri apoyaría a De Loredo, aunque este es radical, y no al hombre del PRO. "Se cruzaron los intereses acá. Ninguno se baja y el senador está intransigente. Si vamos divididos, estamos muertos", señalaron a PERFIL desde la mesa provincial.





Luis Juez

Tucumán. Si bien todo indica que el peronismo volverá a ganar la provincia con la fórmula Jaldo-Manzur, en JXC quieren evitar la ruptura. Por estas horas, según consignó el diario La Gaceta, armadores porteños llegaron hasta el territorio para analizar el vínculo entre el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro (PJS), y el diputado nacional Roberto Sánchez (UCR). Según las versiones filtradas a partir de entonces, todo llevaría a que la cuestión se dirima con encuestas "siempre y cuando la diferencia sea marcada". ¿Si no es así? Nadie se anima a dar por terminada la discusión y mucho menos a asegurar la unidad.



Neuquén. Allí los dirigentes del PRO presionan para abandonar a la UCR y la Coalición Cívica cuando el 16 de abril se haga la elección general. Apuestan por Rolando Figueroa, que viene del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y es quien tiene más chances de vencer al oficialismo que irá con Marcos Koopman, actual vice de Omar Guitérrez. Por su parte, el radicalismo apuesta a Pablo Cervi. Según lo acordado por la mesa nacional de JXC, dado que el PRO es quien se va de la alianza, sus dirigentes serán sancionados y no podrán usar la sigla de la alianza para la contienda. "La pregunta es si en estos distritos cambia algo usar la sigla. En muchos casos no", apuntó un armador nacional al tanto de la crisis en esa provincia a PERFIL.



Río Negro. El viernes -antes de la reunión de la mesa nacional- la UCR formalizó el acuerdo con el partido gobernante en la provincia, Juntos Somos Río Negro (JSRN). Luego, el radicalismo lanzó un duro comunicado contra el Pro y la CC-ARI por la presentación de “Cambia Río Negro” (consideran que el diputado Aníbal Tortoriello buscó quebrar la coalición). “El Pro y la CCARI rompen Juntos por el Cambio en Río Negro”, titularon. ¿El argumento principal? Que no hubo democracia interna en los acuerdos "personales" que firmaron y que no tuvieron más razón que buscar una alianza por fuera. "Si eso fuera cierto estarían adentro, no buscando el cargo del gobierno de turno", señalaron desde el PRO.



Chubut. Los referentes del PRO y la UCR adelantaron que buscarán un mecanismo que evite la ruptura, sobre todo con distritos que definieron la supresión de las PASO, como Trelew que ya señaló que se votará el 16 de abril. Las miradas apuntan al acuerdo que puedan generar el presidente del radicalismo Damián Biss y el senador nacional del PRO, Ignacio Torres. "Si hacen interna cerrada en Trelew el radicalismo se lo lleva puesto. Por eso el PRO necesita abrir el juego, no tiene armado partidario fuerte. Y Trelew es un paso obligatorio para ganar la provincia", especuló un armador local a este medio.