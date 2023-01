Después de tanta agua que corrió bajo el puente durante el año pasado, se confirmó que no habrá interna en La Libertad Avanza entre Javier Milei y Carlos Maslatón de cara a las Elecciones 2023. Así lo confirmó Karina Milei, hermana del economista y armadora política.

En declaraciones al sitio web Corta, la hermana y mano derecha del diputado nacional fue contundente y espetó sobre el analista financiero: "Que compita por la suya", dijo Karina Milei.

Maslatón le había puesto un plazo a Milei hasta el 20 de enero para que convocara a unas PASO para dirimir entre ellos al candidato presidencial por LLA. En su momento, el legislador había dicho que el abogado ocupaba un lugar "marginal" dentro de su espacio.

Karina Milei sostuvo: "De ninguna manera aceptamos a Maslatón. Él es un profundo crítico del armado, por lo cual no es coherente que participe del mismo. Que haga su propio armado y que compita a nivel nacional por la suya".

Después de las declaraciones de la hermana del economista liberal, el fundador de UPAU (Unión para la Apertura Universitaria) publicó un enigmático tuit sobre su futuro político. Citando los dichos de la armadora política, Maslatón escribió: "Me preparé toda la vida para este momento".

Minutos más tarde, dio mayores certezas sobre sus próximos pasos. "No obstante las declaraciones de la dictadora stalinista Karina Milei, vocera y jefa política del econometrista Javier Milei, los espero hasta el plazo establecido, 2400 horas del 20 de enero de 2023, para que reflexionen sobre sus actos. A esa hora emitiré mi comunicado oficial", sentenció el abogado.

La respuesta tras el cierre de la interna en La Libertad Avanza

PERFIL se contactó con Carlos Maslatón para saber cuáles son sus próximos pasos a seguir tras las declaraciones de Karina Milei en las que cerró la interna liberal. El abogado adelantó que, de ratificarse la decisión, no competirá en las elecciones presidenciales de 2023. "Me voy a mantener al margen de la competencia electoral, pero yo opino de todo. Veo que pasa algo y opino. Voy a opinar sobre lo que dice Milei", aseveró.

"Hasta el 20 de enero a las 24 horas yo no tomo ninguna determinación. Quedo expectante a que ellos decidan, pacíficamente y de común acuerdo, abrir la competencia interna de LLA, que se manifiesta en las PASO de este año. Por el momento voy a tomar las declaraciones de Karina Milei como un exabrupto político, no suficientemente pensado y tiene 10 días para pensarlo", sumó.

Frente a las dudas de que, ante la negativa a participar en las PASO de La Libertad Avanza pueda irse a otro partido, Maslatón fue claro: "No voy a mudarme a otro sector, ir de candidato a otro sector, eso no va a pasar. Si no participo porque ellos arbitrariamente deciden que no y se comportan autoritariamente y totalitariamente como si fuesen los dueños del movimiento, en ese caso no compito, no me voy a otro lado, pero me tengo que dedicar a mis actividades personales extrapolíticas que son muchas".

Por último, cerró: "Como militante, como liberal voy a seguir opinando diariamente y voy a apoyar, obviamente, a otros candidatos de La Libertad Avanza para diferentes puestos nacionales o provinciales".

La palabra de Maslatón sobre la interna de LLA

En octubre de 2022, consultado por PERFIL, Maslatón opinó sobre la interna con el diputado: "Mi límite es enero. Si Milei mágicamente abre las PASO, yo me anoto".

En exclusiva, le anticipó a este medio los pilares fundamentales de su plan de gobierno: "Mi plan es trabajar sobre la parte financiera del Estado. Hoy, el problema argentino está en los precios, en los tipos de cambio, está en el desastre que ha hecho el Banco Central. Eso es lo que hay que desarmar y se puede hacer de la noche a la mañana", sostuvo.

"Si yo fuese presidente, saldría un decreto la misma noche de la asunción con todo el plan económico y se publican todos los aspectos jurídicos. Es eso, una política de liberación de variables económicas y de arreglo financiero que, de aplicarse como yo tengo pensado, catapultarían a la Argentina rápidamente al alza. Más adelante se verá la reforma del Estado y la ley laboral", completó.

JP/ff